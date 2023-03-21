埃及3月通膨率飆破30%，政府建議「吃雞爪補充蛋白質」掀怒火
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埃及過去就曾因經濟陷困引發暴動，導致前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）和穆希（Mohamed Morsi）垮台；如今有愈來愈多跡象顯示，大眾不滿情緒持續高漲，可能再次釀成動盪。一名埃及家庭主婦控訴總統塞西的影片在社群媒體瘋傳，她說，「我們婦女在黑暗的那一天把票投給了你，我說不出現在究竟有多麼後悔。你讓我們有如活在地獄」。
（中央社）埃及面臨嚴重經濟危機，民眾甚至難以溫飽。政府最近建議民眾可以吃雞爪來補充蛋白質，招致各界的強烈批評與怒火。因為在埃及，雞爪是丟給貓狗啃的廢料，甚至連乞丐都不吃。
在大城吉薩（Giza）一處菜市場家禽肉品攤旁行乞的男子說：「天哪，別讓我們淪落到必須吃雞爪的地步。」
《英國廣播公司》（BBC）報導，許多國家都在對抗飆升的通貨膨脹，但埃及遭逢的衝擊尤其巨大，3月通膨率飆破30%。
對許多民眾而言，許多過去基本的生活物資，諸如食用油、起司等，現在已經變成難以負擔的奢侈品。有些商品在短短幾個月內價格翻倍，甚至變成3倍。
60多歲、育有3個孩子的韋達（Wedad）在攤位上挑挑揀揀。她說，「我一個月只能吃一次肉，或甚至根本買不起。雞肉則是一週買一次」，「現在就連1顆蛋都要5埃及鎊（約新台幣4.96元）」。
埃及物價急遽攀升的部分原因，在於廣大的1億多人口大多倚賴進口食品，而非國內生產的農作物。甚至連餵雞的穀物都由海外輸入。
埃及鎊兌美元匯率在過去12個月已經重貶一半，因此當今年1月埃及政府再次允許貨幣貶值，穀物等進口貨品價格直接飆破天際。
韋達透露，她過去靠著每個月5000埃及鎊（約新台幣4960元）的退休金過得還算不錯，自認為算是中產階級。但她現在和其他埃及人一樣，只能勉強維持生計。
她今天帶的錢只夠買一點雞肉。「有攤販賣的雞柳每公斤160埃及鎊，有的喊價175、190，甚至200埃及鎊。雞腿要90埃及鎊，現在甚至都是帶骨賣的。雞爪只要20埃及鎊。」她說完後自嘲地大笑出聲。
埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）時常將國家當前的經濟困境，歸咎於2011年埃及革命後的社會動盪以及人口快速增長。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）和俄羅斯全面入侵烏克蘭也是他的怪罪對象。
埃及是全球第二大小麥進口國，而俄國與烏克蘭都是小麥的主要輸出國，當戰爭阻礙出口，小麥和麵包價格自然隨之飆漲。此外，俄烏觀光客過去時常造訪埃及，戰爭也連帶損害觀光業。
分析師認為，政府錯誤決策猶如火上澆油，讓糟糕的局面變得更壞。
智庫「中東政策解放研究所」（Tahrir Institute for Middle East Policy）政治經濟學家卡爾達斯（Timothy Kaldas）表示，塞西掌權後，總統、軍隊、安全和情報機構的權力和影響力持續上升。
卡爾達斯表示，這是因為政府管控的企業不斷擴張，例如交由軍隊承包重大基礎建設計畫的國家合約。這導致私有企業的參與急速縮減，因為不隸屬於國家政權的企業就沒有資格參加競標。許多外資也離開了埃及。
財務困境迫使埃及於過去6年要求國際貨幣基金（IMF）4次紓困，國家幾乎半數的營收都要用來償債。埃及政府債務占國內生產毛額（GDP）比例高達90%。
埃及過去就曾因經濟陷困引發暴動，導致前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）和穆希（Mohamed Morsi）垮台；如今有愈來愈多跡象顯示，大眾不滿情緒持續高漲，可能再次釀成動盪。
一名埃及家庭主婦控訴總統塞西的影片在社群媒體瘋傳，她說，「我們婦女在黑暗的那一天把票投給了你，我說不出現在究竟有多麼後悔。你讓我們有如活在地獄」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。