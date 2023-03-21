岸田文雄宣布印太新行動計畫，2030年前投資印太國家750億美元，盼協力抗衡中國

日發布自由開放印太新計畫，將投資2.3兆元

（中央社）出訪印度的日本首相岸田文雄20日發表政策演說時公布自由開放的印太新行動計畫，在2030年前官民將合作投資逾750億美元（約新台幣2.3兆元），支援印太的基礎建設等。

日本《每日新聞》報導，岸田20日在印度外交部發表演說時，發布重視法治等的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）新行動計畫。印太地區由以開發中國家及新興國家為主的南方世界（Global South）占多數，為支援印太地區，在2030年之前將官民合作投資750億美元以上。

岸田指出，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情流行、俄羅斯侵略烏克蘭等，位於歷史轉變期的國際社會很可能走向分裂與對立。在課題堆積如山的情況下，愈是脆弱的國家犧牲愈大，受到搬弄。

他說，印太地區應該是重視自由、法治的地區，絕不能出現以武力或威壓改變現狀的情況。

岸田主張應擬定尊重各國歷史、文化多樣性的對話機制，要擴大共享「自由開放的印度太平洋」願景的夥伴國，以共創的精神一同努力。

合作重點有4大項，包括：堅持維護聯合國憲章等的和平原則與貿易規則等，尊重主權及領土的完整性；共同因應糧食危機、氣候變遷、世界衛生等國際課題；重視東南亞、南亞、太平洋島國在內的區域整體成長；致力於海域乃至於空域的安全保障及安全利用的合作。

具體的合作對策方面，岸田表示，將擴充政府開發援助（ODA）、善用供應國防裝備等給重視國際秩序國家的新框架、追加提供1億美元給以東南亞國協（ASEAN）為對象的日本東協整合基金（Japan-ASEAN Integration Fund，JAIF）等。

對於俄羅斯侵略烏克蘭，岸田說：「強烈譴責俄羅斯的行徑，絕對無法容許。」

2007年時任日本首相安倍晉三在印度國會以「兩大洋的融合」為題發表演講時提出倡議，成為自由開放的印太構想起源。安倍表示，「印太交匯之處」是「兩大洋的自由和繁榮有機的相融合之處」。

岸田20日演說時言及安倍當年的演說內容。岸田說，印度是「自由開放的印太」起始地，日印兩國對維持與強化「基於法治的自由開放的國際秩序」有重責大任。

日本將投入750億美元助印太國家，盼協力抗衡中國

日本首相岸田文雄20日宣布一項針對自由開放印太地區的廣泛新計畫，承諾提供數十億美元投資，以在從產業到防災等領域，針對該地區經濟體提供援助。

《路透社》報導，在新德里宣布的上述計畫，顯示東京試圖與南亞和東南亞國家建立更深厚的夥伴關係，以抗衡態度日益強硬的中國。

岸田文雄表示，新的自由開放印太計畫有「四大支柱」：維護和平、與印太國家合作應對全球新問題、透過各種平台實現全球連通性、確保公海和天空安全。

為實現上述目標，岸田承諾，最晚在2030年前將透過私人投資和日元貸款向印太地區提供750億美元，此外還將提供更多官方援助和捐贈。

岸田文雄20日抵達印度訪問，雙方會談重點料將聚焦深化貿易和技術合作關係，以及對中國的共同擔憂。

預計印度總理莫迪（Narendra Modi）和岸田文雄還將宣布潔淨能源、數位貿易和基礎設施方面的計畫，以作為去年推出的更廣泛「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework）的一部分。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航