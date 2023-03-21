中東和解效應：伊朗與沙烏地恢復邦交後，阿聯總統呼籲接納敘利亞重返阿拉伯世界
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設於澳洲的獨立新聞網站The Conversation一篇分析指出，泰晤士報中東特派員史賓塞（Michael Spencer）日前披露，波斯灣國家計劃與阿薩德政府重建關係，連同北京促成伊朗沙烏地關係正常化，兩項事態發展的意涵可觀，可能重塑中東的權力平衡。
（中央社）阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）19日告訴來訪的敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad），是時候讓外交久經孤立的大馬士革政府重新回到阿拉伯世界懷抱。
《法新社》報導，繼上月出訪阿曼後，這是阿薩德2年來第2次訪問阿聯，也是他自2011年敘利亞內戰爆發後首度正式出訪。
敘利亞於內戰爆發後在中東遭政治孤立，並因鎮壓國內的阿拉伯之春示威遭逐出總部設於開羅的阿拉伯聯盟（Arab League）。但阿拉伯各國目前紛紛擴大與大馬士革當局接觸。
據阿聯官媒阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）指出，總統穆罕默德在總統官邸會面時告訴阿薩德：「敘利亞與諸阿拉伯弟兄分開已久，是時候接回他們、讓他們重回阿拉伯的懷抱了。」
穆罕默德呼籲應協助敘利亞難民重返家園，支持土耳其與敘利亞接觸。土耳其政府長年支持敘利亞反抗軍，如今推動與阿薩德政府重修舊好。
阿聯於2018年與阿薩德政府關係正常化，並在2月6日土敘邊界發生災難性強震後致力援助工作。
分析家們認為，震災帶來的外交和解勢頭有助大馬士革增進與一些中東國家間關係；部分中東各國在敘利亞內戰這十多年來受美國因素影響，不願與阿薩德政府關係正常化。
除前往像俄羅斯、伊朗等盟友國家外，阿薩德於內戰期間鮮少出訪；他上週也再次訪俄並與俄國總統普亭見面。
今天造訪阿聯是阿薩德十多年來首度偕同夫人的官方出訪行程，時間點適逢日前伊朗、沙烏地阿拉伯在中國斡旋下，恢復中斷7年的外交關係。
沙烏地做為區域內另一舉足輕重穆斯林國家，過去在敘利亞內戰期間支持反抗軍，但沙國近日就與大馬士革對話持開放態度，尤其人道援助議題，並稱阿拉伯世界已有共識，即孤立敘利亞並非正辦。
阿薩德上週訪俄時接受俄國官方媒體「今日俄羅斯」（RT）訪問稱沙烏地與伊朗和解是美好的驚喜，還說「敘利亞不再像過往某些階段，是沙烏地與伊朗對抗的場域，沙烏地對敘利亞的政策已轉向」。
路透社報導，穆罕默德與阿薩德會後推文：「我們就兩國發展關係進行建設性對談。討論期間還探究一些能強化雙方合作的方法，以促進穩定及敘國國內和中東地區進步。」
設於澳洲的獨立新聞網站The Conversation一篇分析指出，泰晤士報中東特派員史賓塞（Michael Spencer）日前披露，波斯灣國家計劃與阿薩德政府重建關係，連同北京促成伊朗沙烏地關係正常化，兩項事態發展的意涵可觀，可能重塑中東的權力平衡。
一些阿拉伯國家不顧華府與西方反對，欲與大馬士革關係正常化，尤其阿聯還是美國盟邦。和解進程應是涉及放鬆制裁和強化區域經濟一體化等，也將意味敘利亞有望重返阿拉伯聯盟。
The Conversation的專文認為，初步看能從當地事態發展獲益者除阿拉伯國家外還包含北京，後者有望因在促成伊朗沙烏地和解扮演關鍵作用受益，從而提高在中東和北非等伊斯蘭世界的地位。
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核稿編輯：羅元祺
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