童子賢評矽谷銀行及瑞士信貸連環爆：用高利率打通膨如吃抗生素，SVB吃到「腎衰竭」

和碩童子賢吃「誠實豆沙包」，重申台灣電價太便宜

（中央社）4月電價將調漲，平均漲幅11％。代工大廠和碩董事長童子賢昨（20）日重申多年來的論調，直言台灣電價太便宜，形容自己就像吃了「誠實豆沙包」；能源議題是全民要面對，台灣的不排碳能源占比落後國際水準，應該檢討能源政策。

童子賢昨天出席遠見．天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，以「逆全球化．台灣面臨『艱難選擇』」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

針對電價調漲，童子賢形容自己的看法像是吃了「誠實豆沙包」，「老實講台灣的電價太便宜，出口這麼暢旺，卻用電在補貼，這樣是對還是不對？」

他指出，許多外商來台灣設資料中心，卻沒有促進當地就業，只是在用台灣的低廉電價；換算下來，政府一年要補貼好幾億元。「某種程度上，電價上漲對任何政治人物來說，都是不容易的決定。」

童子賢強調，能源和電的議題，絕對不是哪一黨、哪一派才要面對的事，這是全民都要面對的。台電加上中油的虧損，已經超過國防預算。

他引述國際能源總署（IEA）的資料指出，現在全世界不排碳發電占比近40％，台灣是未來才要達到20％，現在進度落後，應該要檢討一下。如果當初不承諾廢核，雖然現在台灣不排碳發電占比還是落後國際水準，但會追到比較接近的數字，核一到核三加總發電占比就接近15％。

經濟部電價費率審議會17日決議平均電價調漲11％，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93％住宅不受影響；高壓及特高壓的產業用電大戶調漲17％，但受到景氣衝擊產業，去（2022）年下半年用電衰退10％以上產業調幅減半。

Photo Credit: 中央社 代工大廠和碩董事長童子賢（圖）20日出席遠見．天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，他表示，國際市場不如以往開放，製造基地分散化，企業積極尋找新商機。

童子賢：用高利率打通膨如吃抗生素，SVB像吃到腎衰竭

（中央社）美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸連環爆，引發市場波動。代工大廠和碩董事長童子賢昨天表示，高利率打通膨有點像在吃「抗生素」，SVB就像吃到「腎衰竭」，不過這次大家趕快滅火，瑞士與美國政府可能需要付出一些代價，把金融危機的火苗踩熄。

童子賢昨天出席遠見．天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，以「逆全球化．台灣面臨『艱難選擇』」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

針對SVB倒閉影響，童子賢說，接到好幾個有台灣背景的「受災戶」業者求救，創業資金都100％放在SVB。

童子賢分析，SVB在矽谷是特殊銀行，有一種業務是以貸款換投資，相關業務很受科技業歡迎，尤其小型新創公司不容易從大銀行貸款，SVB相對較友善，雖然有風險，但機會也很大，過去幾年都沒問題。

他形容這次SVB倒閉是「非戰之罪」，並非投資科技失策，而是投資美國政府債券，幸好美國政府迅速出手。此外，瑞信事件以目前訊息判斷，在瑞士政府介入後，「應該是沒事了」。

長期而言，童子賢強調，用高利率打擊通貨膨脹是不得已的手段，有點像在吃「抗生素」，不知道要吃到什麼時候，然而抗生素不能當飯吃，近期SVB就有點吃到「腎衰竭」。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近來相繼倒閉引發對銀行業的信任危機。目前在美國存款受到銀行業監管機構聯邦存款保險（FDIC）擔保，金額最高可達25萬美元（約新台幣764萬元）。

此外，在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購陷入危機的瑞士信貸（Credit Suisse），避免金融危機擴散。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航