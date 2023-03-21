德國睽違26年首位部長級官員訪台，聚焦半導體和華語教學合作，或可為台積電設廠鋪路
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德國這次派部長訪台，因此可視為雙邊關係進入新階段的開始。一名政府智庫學者分析，從1990年代開始，德國為了與中國發展關係，避免惹惱北京，部長就不再訪問台灣，這次部長訪台意義在於德國「歷經數十年的自我審查後，回到正常狀態」。
德國研究部長訪台 26年來首名德國部長級官員
（中央社）德國塔克－瓦特辛格今天率團訪台，這是26年來首名訪台的德國部長級官員，國科會、外交部及駐德代表謝志偉都前往接機，不過史塔克－瓦特辛格未發表談話。
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）率領的訪問團，一行10人搭乘中華航空CI62班機，清晨6時43分抵達桃園國際機場，國科會、外交部及謝志偉等人都前往接機。
不過史塔克－瓦特辛格並未在桃園國際機場發表談話，隨後在國科會及外交部人員引領通關後搭車離去。
史塔克－瓦特辛格21、22日兩天訪問台灣，將會晤國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。
根據德通社（DPA）報導，官員指出，史塔克－瓦特辛格此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，在競爭漸趨激烈的環境下，這次出訪對德國與具吸引力的國際夥伴展開研發合作是重要的一步。
報導引述德國教育及研究部聲明指出，以教育、研發和數位政策為例，台灣是可靠且值得信賴的夥伴，「德國與台灣享有共同價值，同樣捍衛和平、自由和人權」。
部長級官員睽違26年訪台 德國小心翼翼跨出第一步
（中央社）睽違26年後，德國部長級官員於台北時間21日再度訪台。蕭茲（Olaf Scholz）政府執政一年多來，台德關係顯著改善，雙方官員和議員互動頻繁，如今教育及研究部長踏上台灣，可說為雙邊關係進入新階段跨出第一步。
德國對台政策的轉捩點是2021年9月的國會大選，選後上台的3個政黨在聯合執政協議首次提到台灣，支持台灣參與國際並強調在和平及雙方都同意的情況下，才能改變台海現狀。
聯合執政協議是新政府未來4年的施政藍圖，德國對台灣的態度從此明顯轉向，稱台灣是民主自由的「價值夥伴」和重要的經濟夥伴。去年，文化部長李永得和國科會主委吳政忠先後訪問柏林，與德方對等官員晤談，創下台德相關部會首長面對面交流的首例。
自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國對台海和平的關注更勝以往，朝野國會議員紛紛利用訪台表態支持台灣。去年10月，聯邦議會一連派兩個跨黨派代表團訪台；今年1月，執政自民黨（FDP）由黨鞭和國防委員會主席率團訪台。這是德國國會國防委員會主席首次訪台，台海安全頓時成為烏克蘭局勢以外德國輿論的焦點。
在台德關係升溫的過程中，自民黨的推手角色尤其值得一提。自民黨原本就有友台傳統，近年更極力為台灣執言，在2021年大選前刪除競選政見中的「一中政策」文字，肯定台灣的民主法治相較於中國的獨裁統治是成功的對照組，支持台灣人民決定自己的前途，挺台立場在德國朝野政黨中特別鮮明。
此外，親自民黨的智庫弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）是第一個在台灣成立據點的德國政黨基金會，訪台的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格也是出身自民黨。
史塔克－瓦特辛格這次造訪台灣，將聚焦半導體和華語教學的合作。德國正全力打造自主的半導體產業鏈，打算向晶片製造領先世界的台灣學習，雙方在研發和教學的合作，或可為台積電規劃中的設廠鋪路。
華語教學是她訪台的另一重點，德國對北京透過孔子學院發揮影響力提高警覺，卻又需要大量了解中國的人才，有意在華語教學和研究與台灣合作，「建立獨立研究中國的能力」。
不過，自從經濟部長1997年訪台以來，德國就再也沒有派部長級官員訪問台灣，難免小心翼翼。出發前中國抗議不斷，讓台灣外交人員憂心無法成行，原本規劃部長抵台後才對外宣布，沒想到出發前幾天還是意外曝光。
過去施洛德（Gerhard Schröder）和梅克爾（Angela Merkel）執政的時代，德國外交基本上避談台灣，柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）挖苦說，中華人民共和國從未統治過台灣，卻成功讓柏林政治圈連聽到「台灣」這個字都會感到緊張、尷尬和保持沉默。
德國這次派部長訪台，因此可視為雙邊關係進入新階段的開始。一名政府智庫學者分析，從1990年代開始，德國為了與中國發展關係，避免惹惱北京，部長就不再訪問台灣，這次部長訪台意義在於德國「歷經數十年的自我審查後，回到正常狀態」。
歐洲國會議員和次長級官員訪台時有所聞，歐盟國家派部長訪台卻相當罕見。德國在歐盟動見觀瞻，睽違26年後終於跨出第一步，其他國家是否會跟進值得觀察。
新聞來源
延伸閱讀
- 睽違26年德國教育及研究部長21日訪台，將簽署「台德科學及技術合作協議」
- 蕭茲訪中後德國國會代表團訪台，顯示歐盟最大經濟體對中關係現分歧
- 德國國防委員會主席史琪曼訪台：對台軍售不在討論範圍，應從經濟面避免台海衝突
- 德國國會友台小組主席魏爾胥：如果台灣受到武力威脅，德國願意協助支援
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。