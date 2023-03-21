德國睽違26年首位部長級官員訪台，聚焦半導體和華語教學合作，或可為台積電設廠鋪路

德國研究部長訪台 26年來首名德國部長級官員

（中央社）德國塔克－瓦特辛格今天率團訪台，這是26年來首名訪台的德國部長級官員，國科會、外交部及駐德代表謝志偉都前往接機，不過史塔克－瓦特辛格未發表談話。

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）率領的訪問團，一行10人搭乘中華航空CI62班機，清晨6時43分抵達桃園國際機場，國科會、外交部及謝志偉等人都前往接機。

不過史塔克－瓦特辛格並未在桃園國際機場發表談話，隨後在國科會及外交部人員引領通關後搭車離去。

史塔克－瓦特辛格21、22日兩天訪問台灣，將會晤國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。

根據德通社（DPA）報導，官員指出，史塔克－瓦特辛格此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，在競爭漸趨激烈的環境下，這次出訪對德國與具吸引力的國際夥伴展開研發合作是重要的一步。

報導引述德國教育及研究部聲明指出，以教育、研發和數位政策為例，台灣是可靠且值得信賴的夥伴，「德國與台灣享有共同價值，同樣捍衛和平、自由和人權」。

部長級官員睽違26年訪台 德國小心翼翼跨出第一步

（中央社）睽違26年後，德國部長級官員於台北時間21日再度訪台。蕭茲（Olaf Scholz）政府執政一年多來，台德關係顯著改善，雙方官員和議員互動頻繁，如今教育及研究部長踏上台灣，可說為雙邊關係進入新階段跨出第一步。

德國對台政策的轉捩點是2021年9月的國會大選，選後上台的3個政黨在聯合執政協議首次提到台灣，支持台灣參與國際並強調在和平及雙方都同意的情況下，才能改變台海現狀。

聯合執政協議是新政府未來4年的施政藍圖，德國對台灣的態度從此明顯轉向，稱台灣是民主自由的「價值夥伴」和重要的經濟夥伴。去年，文化部長李永得和國科會主委吳政忠先後訪問柏林，與德方對等官員晤談，創下台德相關部會首長面對面交流的首例。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國對台海和平的關注更勝以往，朝野國會議員紛紛利用訪台表態支持台灣。去年10月，聯邦議會一連派兩個跨黨派代表團訪台；今年1月，執政自民黨（FDP）由黨鞭和國防委員會主席率團訪台。這是德國國會國防委員會主席首次訪台，台海安全頓時成為烏克蘭局勢以外德國輿論的焦點。

在台德關係升溫的過程中，自民黨的推手角色尤其值得一提。自民黨原本就有友台傳統，近年更極力為台灣執言，在2021年大選前刪除競選政見中的「一中政策」文字，肯定台灣的民主法治相較於中國的獨裁統治是成功的對照組，支持台灣人民決定自己的前途，挺台立場在德國朝野政黨中特別鮮明。

此外，親自民黨的智庫弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）是第一個在台灣成立據點的德國政黨基金會，訪台的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格也是出身自民黨。

Photo Credit: 中央社 德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark－Watzinger）（2排右）率團訪台，一行人21日清晨6時43分搭機抵達桃園國際機場，隨後在國科會及外交部人員引領通關後搭車離去。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月21日

史塔克－瓦特辛格這次造訪台灣，將聚焦半導體和華語教學的合作。德國正全力打造自主的半導體產業鏈，打算向晶片製造領先世界的台灣學習，雙方在研發和教學的合作，或可為台積電規劃中的設廠鋪路。

華語教學是她訪台的另一重點，德國對北京透過孔子學院發揮影響力提高警覺，卻又需要大量了解中國的人才，有意在華語教學和研究與台灣合作，「建立獨立研究中國的能力」。

不過，自從經濟部長1997年訪台以來，德國就再也沒有派部長級官員訪問台灣，難免小心翼翼。出發前中國抗議不斷，讓台灣外交人員憂心無法成行，原本規劃部長抵台後才對外宣布，沒想到出發前幾天還是意外曝光。

過去施洛德（Gerhard Schröder）和梅克爾（Angela Merkel）執政的時代，德國外交基本上避談台灣，柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）挖苦說，中華人民共和國從未統治過台灣，卻成功讓柏林政治圈連聽到「台灣」這個字都會感到緊張、尷尬和保持沉默。

德國這次派部長訪台，因此可視為雙邊關係進入新階段的開始。一名政府智庫學者分析，從1990年代開始，德國為了與中國發展關係，避免惹惱北京，部長就不再訪問台灣，這次部長訪台意義在於德國「歷經數十年的自我審查後，回到正常狀態」。

歐洲國會議員和次長級官員訪台時有所聞，歐盟國家派部長訪台卻相當罕見。德國在歐盟動見觀瞻，睽違26年後終於跨出第一步，其他國家是否會跟進值得觀察。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺