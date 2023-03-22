高雄監獄虐囚致死事件，其中1監所管理員更一審從輕改判3年4月
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法醫解剖發現，陳瑞卿身上有肋骨粉碎性骨折、脾臟破裂大量腹腔內出血、頭及四肢甚至有外傷；檢方也查出，事後監所管理員為了隱藏自己和其他幾位受刑人的虐待犯行，甚至還捏造值勤日誌。
高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈，在2019年10月指使蔣秉益等4名雜役（受刑人），將一名陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，造成陳男重傷後不治死亡，2名管理員還企圖偽造文書紀錄煙滅證據，法院經過多次審查，將參與共犯的雜役判刑2年到3年不等；而2位管理員則從10年6月到5年3月，越判越輕，其中邱楷燈在今日更一審後，改判3年4月。
發生了什麼事？
高雄監獄有一名受刑人陳瑞卿，在2019年10月17日下午5時，因情緒不穩，以腳踹門發出聲響，管理員李振賓心生不滿，與另外一名管理員邱楷燈、受刑人雜役蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊等人，將陳瑞卿拘禁在「鎮靜區」，並聯手以腳攻擊他的腹部、頭部，甚至將咖啡淋在陳瑞卿的頭部和肩膀。
稍晚，邱楷燈等人將陳瑞卿帶回舍房後，陳瑞卿出現嚴重狀況，在舍房內哀號、呻吟，然而邱楷燈卻不理會也沒有做適當處置，到同天晚上直到晚間8點58分發現陳瑞卿倒地無動靜才送醫急救，10時20分許，經急救無效後，宣告不治死亡。
全案事後經由法醫解剖，赫然發現，陳瑞卿身上有多處骨折，其中肋骨粉碎性骨折、脾臟破裂大量腹腔內出血、頭及四肢甚至有外傷，然而李振賓等人在審理過程中，仍否認犯行。
李振賓為隱匿實情，並未在執勤人員聯繫簿、戒護科舍房日誌、夜勤舍房值勤日誌簿等公文書如實記載，反而由蔣秉益代筆填寫陳瑞卿「攻擊他人，已有暴力之實」等偽造登載不實內容。
檢方認為，管理員縱容另外4名受刑人施虐，自己更踹踢導致致命性傷害，檢方將6人起訴。並且認為被告毫無悔意，也請法院從重量刑。
此案當時更讓監察委員發起調查並糾正法務部和高雄監獄，根據監察院的調查指出，陳姓受刑人有精神障礙的症狀，長期服用藥物，卻因為出現「不服管教」的行為，被安置於違規房。而監所長期以來徵選受刑人出任「服務員」，協助管理人員，容易發生執行偏頗，甚或假藉主管之命代行戒護工作情事。
此次事件有管理人員對不遵守規定的陳姓受刑人踹踢，澆淋咖啡，並命不具公權力的「服務員」為受刑人施用刑具，帶至監視器未拍到角落凌虐；而後另一位管理員全程目睹，對於受傷的陳姓受刑人消極不處理，導致受刑人肋骨斷裂，內臟出血致死，矯正署及所屬高雄監獄核有重大違失，應予糾正。
另外高雄監獄於事件發生後，未本於權責深入進行調查，並通報法務部矯正署；且送醫急診診斷為「食物梗塞導致窒息」，無外傷紀錄，致使錯失調查時機，相關主管管理及監督不周；法務部矯正署無法及時掌握囚情動態，難辭監督、管理不周責任，均有怠失。
調查報告另指出，高雄監獄前於2015年2月11日已曾發生人犯挾持典獄長事件，監視器設施理應有所加強，然本事件被害人疑被不當管教之處仍為監視器之死角，明顯違背相關規定；又該監獄於2019年1月7日採購微型密錄器15組，提供重點場舍包含違規舍備用，並指示於特殊情況或於攝影機死角有所處置時，應配戴保全證據，然而這個事件中的值勤人員，也未落實執行，影響事件調查，有缺失。
各審判決不同，2位管理員都越判越輕
根據歷審判決書所載，一審判決在2020年08月24日出爐，當時管理員李振賓依照共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑9年6月。又因共同行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑10年6月。
至於另一名管理員邱楷燈，也因共同犯凌虐人犯致死罪處8年徒刑。又共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月。應執行有期徒刑9年。
至於受刑人蔣秉益共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑6年6月。又共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑7年。其他共犯以「共同犯凌虐人犯致死」判處徒刑，受刑人劉子榮判處有期徒刑4年2月、受刑人黃冠富判4年2月、受刑人蕭明俊則處3年10月徒刑。
二審時，李振賓、邱楷燈從輕改判8年7月、5年3月，4名施虐人犯則改判2年至3年2月不等。其中李振賓、邱楷燈、劉子榮、蕭明俊不服上訴，最高法院審理後，認為邱楷燈涉案部分仍有爭點待釐清，凌虐人犯致死部分撤銷發回更審，使公務員登載不實文書罪則定讞，其餘3人駁回上訴，判決確定。
另外懲戒法院審理後，認為李振賓的行為嚴重損害監所聲譽及政府形象，情節非輕，將導致公眾喪失對其職位的尊重及信賴，判決李男撤職並停止任用3年。
邱楷燈1審時，多項罪名總共被判9年，2審改判5年3月徒刑，他不服繼續上訴，最高法院針對他涉嫌凌虐人犯致死罪部分撤銷發回，因為法官認為在虐待行為發生時，邱楷燈並沒有直接動手，偽造文書罪部分則判刑定讞，高等法院高雄分院更一審今天宣判，改判3年4月，比原審少了8個月徒刑。
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核稿編輯：翁世航
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