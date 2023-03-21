台日執政黨實體2+2安全會談，羅致政：內容涉及外交、軍事、CPTPP，日方有備而來
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台日沒有正式邦交，以執政黨的2+2會議形式舉行，透過國防外交的委員交換意見，學者認為對行政部門溝通非常有幫助；本次日方以國外部會長堀井巖參議員與國防部會長國場幸之助眾議員代表與會，據了解，兩位議員專程為了此次會議來台，雙方就安保三文件、軍事外交與CPTPP交換意見。
民進黨與日本自民黨今（21）日舉辦「台日外交防衛政策」意見交流會，是台日執政黨首次舉行此實體會談，立委羅致政、郭國文與自民黨參議員堀井巖、眾議員國場幸之助代表與會，3次參與交流對談的立委羅致政表示，這是最有實質對談內容的一次。
台日外交、防衛政策意見交流會簡稱「台日2＋2安全會談」，第一次會談是在2021年8月，台日執政黨就針對外交、國防安全、貿易等議題展開對話；第2次則於同年12月份舉行，聚焦於CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）與半導體供應鏈方面的合作。
之所以稱為「2＋2安全對話」是因兩方各派出兩名代表會談，本次會談日方由自民黨的國外部會長堀井巖參議員與國防部會長國場幸之助眾議員代表與會，據了解，兩位議員昨晚抵台，今日就要離開，是專程為了此次會議來台，會後也拜會民進黨秘書長。民進黨則由立委羅致政、郭國文代表對談。
台日代表進行閉門會議前接受媒體採訪，羅致政表示，感謝兩位議員在議會與選區忙碌的時候專程來到台灣，此次的對話有3個第一，包括「繼前2次虛擬會談後，第一次以實體方式進行」、「第一次在台北舉辦」、「賴清德接任民進黨黨主席後第一次進行」。
日本參議員堀井巖指出，去（2022）年12月日本自民黨政調會長萩生田光一、自民黨參議院幹事長世耕弘成接連訪台，當時蔡英文總統與賴清德副總統就建議，因為疫情平息，可以實體進行兩執政黨的對話。
堀井巖引述昨日在印度訪問的岸田文雄首相發表日本外交基本政策「自由開放的印度－太平洋」的新構想，建議印太區域的國家應在氣候變遷、國際衛生、與最近常見的假訊息應對上加強合作，也提到日本之前比較重視海上的安全保障，今後不僅是在海上，對空域也要加以重視，在這議題要加強國際地區的合作。
堀井巖表示，國際社會一定要合作維護台海、東亞、印太的穩定，光靠雙邊連結在這個世代沒辦法生存，並強調印太地區法治很重要，像俄羅斯侵略烏克蘭、用實力片面改變現況的事，日本一定反對。
日本眾議員國場幸之助則指出，作為自民黨國防部會長，想與2位台灣立委交流日本去年底修改的3份安保文件，包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」以及「防衛力整備計畫」，這3文件對日本安全保障是最重要的文件，尤其是「國家安全保障戰略」是時隔9年首次進行修改，內容大幅度增加有關台灣的內容。
日本內閣去年12月通過新版「國家安全保障戰略」等3份文件，除大幅提高國防預算、首次允許日本自衛隊保有反擊能力，並將持續擴軍的中國定位為「空前最大的戰略挑戰」，更提及台灣情勢引發中方不滿，透過外交管道向日方提出交涉。
國場幸之助表示，台灣跟日本擁有普世價值，以半導體為首的這些產業鏈非常重要，也要加強台日兩邊的觀光交流，台灣人也很喜歡日本，日本人很喜歡台灣，一定要把這樣的關係持續下去，「這是我們的使命。」
雙方深談一個半小時，日方「有備而來」
羅致政會後轉述，雙方談的內容很愉快也深入，時間約一個半小時，雙方就外交與國防兩面向交換意見，日方也藉此機會說明安保3文件的內容與重要意義，特別提到大篇幅提及台灣的部分。
羅致政表示，日方這次來台是「有備而來」，帶了厚厚的一疊資料，是非常認真的準備，雙方就未來可以合作的內容有明確、具體的對談，內容涉及外交到軍事，也包括CPTPP。
羅致政認為，「這是3次會談中最有實質對話內容的一次」；但沒有談成、落成之前容易破局，因此具體內容不便對外說明。
至於下次會談的時間，羅致政表示原本是期待一年2次會談，但因為疫情亂掉了，加上年底選舉，具體時間尊重日方安排，確定的是會在日本舉行。
學者：台日無邦交，透過國會議員交換意見有助行政部門溝通
此次對談的意義，國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴《關鍵評論網》，日本對台海的重視早在2020年就開始改變，新版的「防衛白皮書」和「外交藍皮書」都將台海安全穩定列進去，此次對談是參考美日、美澳等國家外交與國防「2+2」雙邊部長會談，因為台日沒有正式邦交，因此以執政黨的2+2會議形式舉行，透過國防外交的委員交換意見。
蘇紫雲指出，日本是內閣制政府，內閣官員身兼國會議員身分，在這樣情況下日本更方便透過國會委員的意見交換，將台灣的意見和戰略情報交給外務大臣和防衛大臣，從中來做協調，對兩國執政的行政部門溝通「非常有幫助」。
蘇紫雲進一步指出，日本首相岸田文雄的路線可以稱為安倍2.0，印太戰略最早是安倍提出，岸田文雄是在此基礎上，擴大深化印太各國的安全合作，日前出訪印度就是鞏固與印度戰略安全，強化「Quad」四方安全對話（美國、日本、澳洲和印度四國組成）的合作機制。
蘇紫雲指出，印度與日本的「馬拉巴爾」（Malabar）海軍演習也在去年首度到日本區域來，日本也加速對印度的經濟投資取代中國世界工廠的地位，都是讓印太戰略安全的合作更加穩固。
外交部發言人劉永健表示，外交部一向歡迎我國各政黨及立法委員，與理念相近國家的主要政黨及國會議員強化交流互動。台日共享普世基本價值，外交部欣見台日執政黨議員就外交、國防及區域安全情勢等共同關注議題進行對話，並期待此種具有正面積極意義的溝通平台能夠持續穩定開展。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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