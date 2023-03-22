ChatGPT開啟「AI原住民」全新世代，學習自然語言成為比學寫程式更重要的技能

文：程世嘉

AI原住民（AI Natives）

看完微軟的Copilot發表會，我腦中只冒出了一個自己也驚訝的念頭：「要開始考慮直接聘用國中生了。」

僅僅是最近幾年，世界才對「數位原住民」和「Z世代」稍微認識了一些，畢竟他們最近才進入職場，新的職場風貌正在形塑當中，新舊世代正在磨合。

然後，ChatGPT橫空出世，開啟了「AI原住民」（AI Natives）的全新世代，完全不給大家留一點點喘息的空間。

他們會挑戰我們幾十年人生累積下來的經驗和假設，像是「為什麼要跟人類學習？直接跟AI學不就好了嗎？」或是「為什麼要用鍵盤？全部用語音下指令不就可以完成工作了嗎？」

就跟現在我們把網路和智慧型手機當成空氣一樣自然，AI原住民會把AI的存在當成理所當然，用AI快速完成學習和工作，解決生活中的所有任務。

他們認知這個世界的方式，和世界如何運作的常識都會與我們截然不同。全世界會因此出現巨大的世代斷裂，比起 XYZ世代之間的差異會大出不知道多少倍。

無論如何，這群AI原住民已經產生出來，現在在學齡前後的兒童將伴隨著Google和微軟所掀起的AI光速進步浪潮一起長大，等到國中左右，各式各樣的AI工具已經發展成熟，讓他們隨手可得、隨時可用。

於是他們預設就認為AI應該幫他們解決大部分的問題，和完成大部分的事情。

相較於這群AI原住民，我們反倒成了上一個世代的產物，我們還留著太多以前的工作習慣，搞不清楚哪些手工活和流程可以用AI來代勞，而且更多時候，我們當中有些人懶得去適應AI，在AI原住民當中我們成了一群缺乏效能的人。

結果，一個學會AI工具的國中生，解決問題的速度比我們現在快上許多，而且使用AI工具的方式也極富創意，為組織帶來更多創新。

讓國中生成為職場的中堅份子不可能嗎？我認為以最近AI的進步速度，和企業焦慮著想要提升營運效率以免被AI海嘯淹沒的狀況來看，AI原住民提早成為職場上的主要工作者，是完全有可能的事情。

歸零思考

身為成年人的我們，現在要開始去寫一篇作文，題目是「如果我是小學生」。

當科技進步的速度已經快到完全違反常識時，有一個應對的策略：歸零思考。

如果你是剛剛開始學習的小學生，面對一個已經充滿先進AI的世界，你現在要做些什麼？要學些什麼？怎麼學？跟誰學？跟AI學？還是跟人類學？

這個作文題目並不容易，因為對於多數已經成年的我們來說，我們的腦袋是過去幾十年所訓練出來的、一個充滿慣性思考的產物，我們思考和邏輯背後所有的假設、都沒有這麼快的科技迭代速度包含在裡面。

但是這個思想實驗非常重要，它不只關乎你要如何教育下一代，它也關乎你接下來要如何調適自己的技能以及職涯規劃。

舉例來說，很多人在ChatGPT出現之前，極力鼓吹全世界的人都要學習寫程式，我認為這個方向現在已經錯誤了，因為AI的能力很快會跟中階的工程師一樣，甚至於不斷往高階工程師接近。未來如果僅僅具備初階和中階工程師的能力，在職場上並無太大意義，也無法當作主要的收入來源。

如果我現在是一個小學生，學習程式設計就不會是我認為未來一個必備的技能，如何用自然語言更好控制AI反而是我認為比較重要的技能，所以我會先在語言，而且是學習自然語言下更多的功夫，目標是讓自己具備頂尖的表述能力，能跟AI互動，也能跟人互動。

程式設計反而被我列為第二優先順序，暫定未來先學習入門當作通識課，了解世界的背後是程式語言在發揮作用、了解AI已經可以把程式寫得很好，但可能不會是我列為主要技能的學習方向。實際上，我現在對女兒的規劃就是這樣。

我一點都不著急要去教她寫程式，因為軟體工程的業態在接下來也會因為AI出現極大的轉變，AI海嘯還沒過去，還得觀察近期持續迭代的一些變化，既然如此，身為小學生沒有必要在這個時候去做倉促的應對，往前看終身學習的時間還很長，先等最近海嘯過去一波再盤算，不要貿然決定任何中長期的方向，現在沒有人可以預測中長期。

試著寫寫這個作文題目吧，這是一種歸零思考的策略，也是一種設計思考的策略，再加上隨著科技變化不斷迭代的思維，就不必太擔心我們會不知道怎麼去規劃下一代的教育。

至少我是這樣應對的。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此：出處1、出處2

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航