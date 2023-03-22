ChatGPT開啟「AI原住民」全新世代，學習自然語言成為比學寫程式更重要的技能
我們想讓你知道的是
現在在學齡前後的兒童將伴隨著Google和微軟所掀起的AI光速進步浪潮一起長大，等到國中左右，各式各樣的AI工具已經發展成熟，讓他們隨手可得、隨時可用。於是他們預設就認為AI應該幫他們解決大部分的問題，和完成大部分的事情。相較於這群AI原住民，我們反倒成了上一個世代的產物。
文：程世嘉
AI原住民（AI Natives）
看完微軟的Copilot發表會，我腦中只冒出了一個自己也驚訝的念頭：「要開始考慮直接聘用國中生了。」
僅僅是最近幾年，世界才對「數位原住民」和「Z世代」稍微認識了一些，畢竟他們最近才進入職場，新的職場風貌正在形塑當中，新舊世代正在磨合。
然後，ChatGPT橫空出世，開啟了「AI原住民」（AI Natives）的全新世代，完全不給大家留一點點喘息的空間。
他們會挑戰我們幾十年人生累積下來的經驗和假設，像是「為什麼要跟人類學習？直接跟AI學不就好了嗎？」或是「為什麼要用鍵盤？全部用語音下指令不就可以完成工作了嗎？」
就跟現在我們把網路和智慧型手機當成空氣一樣自然，AI原住民會把AI的存在當成理所當然，用AI快速完成學習和工作，解決生活中的所有任務。
他們認知這個世界的方式，和世界如何運作的常識都會與我們截然不同。全世界會因此出現巨大的世代斷裂，比起 XYZ世代之間的差異會大出不知道多少倍。
無論如何，這群AI原住民已經產生出來，現在在學齡前後的兒童將伴隨著Google和微軟所掀起的AI光速進步浪潮一起長大，等到國中左右，各式各樣的AI工具已經發展成熟，讓他們隨手可得、隨時可用。
於是他們預設就認為AI應該幫他們解決大部分的問題，和完成大部分的事情。
相較於這群AI原住民，我們反倒成了上一個世代的產物，我們還留著太多以前的工作習慣，搞不清楚哪些手工活和流程可以用AI來代勞，而且更多時候，我們當中有些人懶得去適應AI，在AI原住民當中我們成了一群缺乏效能的人。
結果，一個學會AI工具的國中生，解決問題的速度比我們現在快上許多，而且使用AI工具的方式也極富創意，為組織帶來更多創新。
讓國中生成為職場的中堅份子不可能嗎？我認為以最近AI的進步速度，和企業焦慮著想要提升營運效率以免被AI海嘯淹沒的狀況來看，AI原住民提早成為職場上的主要工作者，是完全有可能的事情。
歸零思考
身為成年人的我們，現在要開始去寫一篇作文，題目是「如果我是小學生」。
當科技進步的速度已經快到完全違反常識時，有一個應對的策略：歸零思考。
如果你是剛剛開始學習的小學生，面對一個已經充滿先進AI的世界，你現在要做些什麼？要學些什麼？怎麼學？跟誰學？跟AI學？還是跟人類學？
這個作文題目並不容易，因為對於多數已經成年的我們來說，我們的腦袋是過去幾十年所訓練出來的、一個充滿慣性思考的產物，我們思考和邏輯背後所有的假設、都沒有這麼快的科技迭代速度包含在裡面。
但是這個思想實驗非常重要，它不只關乎你要如何教育下一代，它也關乎你接下來要如何調適自己的技能以及職涯規劃。
舉例來說，很多人在ChatGPT出現之前，極力鼓吹全世界的人都要學習寫程式，我認為這個方向現在已經錯誤了，因為AI的能力很快會跟中階的工程師一樣，甚至於不斷往高階工程師接近。未來如果僅僅具備初階和中階工程師的能力，在職場上並無太大意義，也無法當作主要的收入來源。
如果我現在是一個小學生，學習程式設計就不會是我認為未來一個必備的技能，如何用自然語言更好控制AI反而是我認為比較重要的技能，所以我會先在語言，而且是學習自然語言下更多的功夫，目標是讓自己具備頂尖的表述能力，能跟AI互動，也能跟人互動。
程式設計反而被我列為第二優先順序，暫定未來先學習入門當作通識課，了解世界的背後是程式語言在發揮作用、了解AI已經可以把程式寫得很好，但可能不會是我列為主要技能的學習方向。實際上，我現在對女兒的規劃就是這樣。
我一點都不著急要去教她寫程式，因為軟體工程的業態在接下來也會因為AI出現極大的轉變，AI海嘯還沒過去，還得觀察近期持續迭代的一些變化，既然如此，身為小學生沒有必要在這個時候去做倉促的應對，往前看終身學習的時間還很長，先等最近海嘯過去一波再盤算，不要貿然決定任何中長期的方向，現在沒有人可以預測中長期。
試著寫寫這個作文題目吧，這是一種歸零思考的策略，也是一種設計思考的策略，再加上隨著科技變化不斷迭代的思維，就不必太擔心我們會不知道怎麼去規劃下一代的教育。
至少我是這樣應對的。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。