2023/03/22,
司法

調查局研發「毒品快篩試劑」，緝毒人員現場5分鐘內可驗出海洛因等7種常見毒品

調查局研發「毒品快篩試劑」，緝毒人員現場5分鐘內可驗出海洛因等7種常見毒品
photo credit:關鍵評論網/李秉芳

我們想讓你知道的是

毒品

隨著毒品犯罪越來越發達，法務部調查局今（22）日發表最新的毒品鑑識技術，也就是只要2分鐘就可以辨別毒品的「廣篩型毒品快篩試劑组」，可同時檢測現在市面上常見的海洛因、安非他命、古柯鹼、愷他命、一粒眠、FM2等、卡西酮類毒品及苯丙酮先驅原料等7種常見毒品。

毒品趨勢改變：進口「喵喵」先驅原料為大宗

調查局指出，從2013年2021年這8年間的毒品緝獲量統計可以看到，從2019年開始K他命一度成為最大宗，不過現在第一名已經是俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮（Mephedrone），他是許多毒品的先驅原料，具中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，1929年首次被合成出，2007年開始在以色列、澳洲、英國等國家被嚴重濫用。

然而現在國內毒品查緝機關不易取得最新科技資源與設備，調查局解釋，主要因為查緝器具的研究開發受限於概念或理論性的學術慣性，常發展出操作複雜的方法，因此較不適用於現場檢驗，而送回實驗室檢驗，有時候結果需要等待1到2天才會出來。另外因毒品檢驗試劑市場規模狹隘，研發成本難以回收，致使公、私部門在技術研發與量產的意願低落。

整合最新技術研發快篩試劑，送給友邦國家

調查局自2019年開始起藉由科技發展研究，導入最新奈米科技於毒品鑑識中，整合螢光奈米法、傳統化學呈色法及陣列技術，迄今已研發包括卡西酮類、苯二氮平類安眠藥（即一粒眠與FM2）及合成類大麻毒品等奈米快篩試劑組，提供國內各查緝單位使用，著實提升毒品查緝現場的檢驗效能，只要5分鐘內，就能有結果出爐，對第一線的緝毒人員非常方便有效率。

調查局官員解釋，像是南北可以做檢測的資源不均，過去假如是在南部查獲的毒品，可能還要把一堆白粉小心翼翼地收好，搭著高鐵回到北部，再送到實驗室，等一天才有結果，這些都是非常高的人力和時間成本，現在則可透過快篩試劑，直接現場檢測。

調查局也說，過去的傳統試劑，適用的毒品種類較為單一，一種試劑只能檢測海洛因，一種檢測安非他命，但現在最新技術的快篩試劑，只要一種就能適用於幾十種毒品，適用範圍擴大許多；且每組成本低於100元，較國內外廠商同類產品更為價廉，主要提供外勤單位和友軍機關。

毒品快篩緝毒檢測試劑調查局法務部
photo credit:關鍵評論網/李秉芳
用螢光燈去照射試劑，便可從其變色的狀態判別是否為某些種類的毒品，如果沒有毒品成分，則不會變色。

調查局說，「廣篩型毒品快篩試劑组」不僅可驗出7種常見毒品成分，更可用於篩驗95％以上的毒品案件，相關研究成果已取得國內專利權，並獲刊載於Sensors、Royal Society open science、Sensors and Actuators B: Chemical及Advanced Materials Technologies等國際著名期刊。

另外之前台灣也將快篩組贈送給友邦和友好國家包括南太平洋諾魯、吐瓦魯、帛琉、馬紹爾，中南美洲巴拉圭、宏都拉斯、瓜地拉及尼加拉瓜共8個邦交國；及泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸、印度等7個東南亞友邦國家的緝毒機關使用，也都獲得好評。

調查局也和關務署簽署毒品查緝業務合作備忘錄，加強國際毒品走私資訊雙邊共享，協定新興毒品送鑑機制，並提供上述毒品快篩試劑組，落實「截毒於關口」與「邊境防堵」防毒策略。

調查局長王俊力回應媒體提問時說明，廣篩型毒品快篩試劑組主要提供對象是第一線查緝人員，他們到了現場，可以在第一時間作初篩，5分鐘內即有結果，而且正確率達到95%，讓第一線查緝人員爭取在第一時間發現查緝結果，可以當場扣留，不用等送到實驗室才能檢測，強化查緝及再犯預防機制。未來還將持續提供海關及邦交國，落實跨國共同打擊毒品犯罪，增強我國外交實力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。