2023《世界快樂報告》：台灣超越日韓名列東亞第一，墊底的阿富汗「快樂公平程度」卻最高
我們想讓你知道的是
《世界快樂報告》於3月20日公布，台灣在137個國家中排第27名，為亞洲第4，東亞排名第1。在排名中，被列為最不快樂國家的阿富汗，其快樂的「公平程度」卻是137個國家當中的第一名，但這其實代表阿富汗人民普遍不快樂。
今（2023）年的《世界快樂報告》於3月20日公布，這項由聯合國資助的研究計劃今年邁入第10年，3月20日同時也是聯合國設立的「世界幸福日」。報告中列出137個國家或地區的快樂程度排名，數據資料由蓋洛普公司提供，衡量人均國內生產總額、社會救助、預期健康壽命、自由程度、康慨程度，以及反貪腐等6項指標，分數加總後進行排名，滿分為10分，最低為0分。
台灣排名第27：東亞第1、亞洲第4
芬蘭連續6年在《世界快樂報告》中排名第1，為世界上最快樂的國家。前7名分別是芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典，以及挪威，北歐5國排名高居快樂前段班。
台灣在137個國家中排第27名，為亞洲第4，僅次於以色列（第4名）、新加坡（第25名）與阿拉伯聯合大公國（第26名）。
在東亞地區，台灣是最快樂的國家，接著是日本（第47名）、韓國（第57名）、蒙古（第61名）、中國（第64名），香港則是第82名，而北韓不在這次的排名當中。
而東南亞國家的部分，馬來西亞的排名最高，為第55名，接著是泰國（第60名）、越南（第65名）、菲律賓（第76名）、印尼（第84名），最後則是柬埔寨（第115名）。
歐美國家的部分，美國排第15名，較去（2022）年進步1名，但分數從6.977退步至6.894。英國排第19名，法國排第21名。
俄羅斯今年的排名為第70名，較去年進步10名，分數也從5.459進步至5.661，整體而言，俄羅斯人變得更加快樂；而烏克蘭的排名也從去年的第98名，進步到今年的第92名，但整體分數從5.084退步至5.071。
快樂程度最低的是阿富汗（第137名）、黎巴嫩（第136名）、獅子山共和國（第135名）、辛巴威（第134名），以及剛果民主共和國（第133名）。
而最近與台灣發生斷交危機的宏都拉斯，排名第53名，較去年進步2名。台灣的其他邦交國中，有被列入這次《世界快樂報告》的還有瓜地馬拉（第43名）以及巴拉圭（第66名）。
與2022年相比較，台灣的排名從第26名下降至第27名，不過整體分數從去年的6.512上升至今年的6.535；中國則從第72名進步至第64名，分數也從5.585增加到5.818；香港的排名與去年相比，退步1名，分數也從2022年的5.425，退步到5.308
你的快樂公平嗎
除了國家快樂程度的排名之外，《世界快樂報告》也探討快樂在國家當中，是不是普遍的現象，還是只有少數人才能夠享有的特權。透過計算一國之中最快樂的人與比較不快樂的人之間的分數差距，報告將差距最小的國家視為快樂最公平的國家。
值得注意的是，在《世界快樂報告》排名中，被列為最不快樂國家的阿富汗，其快樂的公平程度，卻是137個國家當中的第1名，代表阿富汗人民普遍不快樂，因此快樂的人與比較不快樂的人之間，分數差距並不大。
快樂公平程度排名第2的是荷蘭，第3則是最快樂的國家芬蘭。公平程度最低的3個國家分別是賴比瑞亞、剛果民主共和國、莫三比克。
快樂排名第82名的香港，其公平程度排名為第24，在亞洲地區當中，是相對高的排名，代表香港人普遍不快樂，因此公平程度高，但快樂程度低。
台灣在快樂公平程度的排名是第29名，而中國則是第74名。
戰爭對快樂程度的影響
從2014年的克里米亞危機，到2022年的俄烏開戰，烏克蘭與俄羅斯在過去10年間的緊張局勢全球有目共睹。《世界快樂報告》特別在今年的報告書當中，用圖表呈現出2012年至2022年烏克蘭與俄羅斯兩國在生活評價、對國家領導人的評價、擔憂程度，以及善舉（包含捐款與幫助陌生人）等四項指標的波動程度。
從下圖可以發現，從2021年開始，烏克蘭人對生活的評價下降，而俄羅斯人對生活的評價則是上升；而兩國人民對領導人作為的評價都上升，特別是烏克蘭人對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的評價，增加幅度相當大，在滿分10分當中，從2021年的2分增加至2022年的將近7分，同時超過俄羅斯民眾對普亭（Vladimir Putin）的評價。
而在擔憂程度的部分，兩國人民從2021年開始，所經歷的擔憂皆有所增加，烏克蘭人民增加幅度最大，從3分增加到超過5分；俄羅斯人民的擔憂程度則是從2.5分增加至將近3分。
而在善舉的部分，烏克蘭人不論是在捐款或是幫助陌生人上，程度都有所提升；俄羅斯人在這兩項上則都是下降的趨勢。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html