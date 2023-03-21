2023《世界快樂報告》：台灣超越日韓名列東亞第一，墊底的阿富汗「快樂公平程度」卻最高

今（2023）年的《世界快樂報告》於3月20日公布，這項由聯合國資助的研究計劃今年邁入第10年，3月20日同時也是聯合國設立的「世界幸福日」。報告中列出137個國家或地區的快樂程度排名，數據資料由蓋洛普公司提供，衡量人均國內生產總額、社會救助、預期健康壽命、自由程度、康慨程度，以及反貪腐等6項指標，分數加總後進行排名，滿分為10分，最低為0分。

台灣排名第27：東亞第1、亞洲第4

芬蘭連續6年在《世界快樂報告》中排名第1，為世界上最快樂的國家。前7名分別是芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典，以及挪威，北歐5國排名高居快樂前段班。

台灣在137個國家中排第27名，為亞洲第4，僅次於以色列（第4名）、新加坡（第25名）與阿拉伯聯合大公國（第26名）。

在東亞地區，台灣是最快樂的國家，接著是日本（第47名）、韓國（第57名）、蒙古（第61名）、中國（第64名），香港則是第82名，而北韓不在這次的排名當中。

而東南亞國家的部分，馬來西亞的排名最高，為第55名，接著是泰國（第60名）、越南（第65名）、菲律賓（第76名）、印尼（第84名），最後則是柬埔寨（第115名）。

歐美國家的部分，美國排第15名，較去（2022）年進步1名，但分數從6.977退步至6.894。英國排第19名，法國排第21名。

俄羅斯今年的排名為第70名，較去年進步10名，分數也從5.459進步至5.661，整體而言，俄羅斯人變得更加快樂；而烏克蘭的排名也從去年的第98名，進步到今年的第92名，但整體分數從5.084退步至5.071。

快樂程度最低的是阿富汗（第137名）、黎巴嫩（第136名）、獅子山共和國（第135名）、辛巴威（第134名），以及剛果民主共和國（第133名）。

而最近與台灣發生斷交危機的宏都拉斯，排名第53名，較去年進步2名。台灣的其他邦交國中，有被列入這次《世界快樂報告》的還有瓜地馬拉（第43名）以及巴拉圭（第66名）。

與2022年相比較，台灣的排名從第26名下降至第27名，不過整體分數從去年的6.512上升至今年的6.535；中國則從第72名進步至第64名，分數也從5.585增加到5.818；香港的排名與去年相比，退步1名，分數也從2022年的5.425，退步到5.308

Photo Credit: 《世界快樂報告》 最快樂的5個國家分別是芬蘭、丹麥、冰島、以色列與荷蘭

Photo Credit: 《世界快樂報告》 最不快樂的5個國家分別為阿富汗、黎巴嫩、獅子山共和國、辛巴威與剛果民主共和國

你的快樂公平嗎

除了國家快樂程度的排名之外，《世界快樂報告》也探討快樂在國家當中，是不是普遍的現象，還是只有少數人才能夠享有的特權。透過計算一國之中最快樂的人與比較不快樂的人之間的分數差距，報告將差距最小的國家視為快樂最公平的國家。

值得注意的是，在《世界快樂報告》排名中，被列為最不快樂國家的阿富汗，其快樂的公平程度，卻是137個國家當中的第1名，代表阿富汗人民普遍不快樂，因此快樂的人與比較不快樂的人之間，分數差距並不大。

快樂公平程度排名第2的是荷蘭，第3則是最快樂的國家芬蘭。公平程度最低的3個國家分別是賴比瑞亞、剛果民主共和國、莫三比克。

快樂排名第82名的香港，其公平程度排名為第24，在亞洲地區當中，是相對高的排名，代表香港人普遍不快樂，因此公平程度高，但快樂程度低。

台灣在快樂公平程度的排名是第29名，而中國則是第74名。

戰爭對快樂程度的影響

從2014年的克里米亞危機，到2022年的俄烏開戰，烏克蘭與俄羅斯在過去10年間的緊張局勢全球有目共睹。《世界快樂報告》特別在今年的報告書當中，用圖表呈現出2012年至2022年烏克蘭與俄羅斯兩國在生活評價、對國家領導人的評價、擔憂程度，以及善舉（包含捐款與幫助陌生人）等四項指標的波動程度。

從下圖可以發現，從2021年開始，烏克蘭人對生活的評價下降，而俄羅斯人對生活的評價則是上升；而兩國人民對領導人作為的評價都上升，特別是烏克蘭人對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的評價，增加幅度相當大，在滿分10分當中，從2021年的2分增加至2022年的將近7分，同時超過俄羅斯民眾對普亭（Vladimir Putin）的評價。

Photo Credit: 《世界快樂報告》 烏克蘭與俄羅斯兩國人民在2012年與2022年間，對生活的評價

Photo Credit: 《國家快樂報告》 烏克蘭與俄羅斯兩國人民在2012年至2022年間，對國家領導人作為的認同程度

而在擔憂程度的部分，兩國人民從2021年開始，所經歷的擔憂皆有所增加，烏克蘭人民增加幅度最大，從3分增加到超過5分；俄羅斯人民的擔憂程度則是從2.5分增加至將近3分。

而在善舉的部分，烏克蘭人不論是在捐款或是幫助陌生人上，程度都有所提升；俄羅斯人在這兩項上則都是下降的趨勢。

Photo Credit: 《全球快樂報告》 烏克蘭與俄羅斯人民在2012年至2022年間，擔憂程度的變動

Photo Credit: 《全球快樂報告》 烏克蘭與俄羅斯人民在2012年至2022年間，從事善舉的程度

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核稿編輯：羅元祺