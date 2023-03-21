2023/03/21,
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【經典賽】村上宗隆9局下再見安打逆轉勝，日本6比5擊敗墨西哥，22日與美國爭冠

【經典賽】村上宗隆9局下再見安打逆轉勝，日本6比5擊敗墨西哥，22日與美國爭冠
圖為日本隊大谷翔平。Photo Credit: World Baseball Classic Twitter

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8局下日本1出局攻佔二、三壘，代打的山川穗高擊出高飛犧牲打送回1分。9局下日本最後進攻機會，大谷翔平率先擊出二壘打，吉田正尚四壞保送，村上宗隆一棒打成中外野牆邊深遠飛球，2分打點的再見安打。日本最後3局打下6分，更在9局下擊出再見安打，6比5搶下勝利，將於22日上午與美國隊爭冠。

（中央社）日本隊今（21）日在世界棒球經典賽（WBC）4強賽上演絕地大逆轉，9局下4比5落後，靠著村上宗隆的再見安打，以6比5擊敗墨西哥，台灣時間22日上午7時與美國爭冠。

《自由時報》《聯合新聞網》報導，世界棒球經典賽今天日本隊對上墨西哥，5局打完，日本處於0比3落後，戰況不利。日本隊在7局下展開反攻，2出局後，近藤健介敲出一壘安打。墨西哥換左投羅梅洛（JoJo Romero）後援，大谷翔平仍選到保送，輪到吉田正尚打擊，雙方對決第5顆球，吉田正尚把一顆偏低的86.1英哩（約138公里）的變速球，揮出右外野三分砲，幫助日本追平戰局。兩隊前7局打完以3比3平手。

然而墨西哥8局上攻勢再起，一出局後，一棒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）從日本投手山本由伸打出二壘安打，接著二棒佛度戈（Alex Verdugo）再補上一支二壘安打，墨西哥以4比3再度領先日本。接續日本換投，二出局二、三壘有人下，五棒裴瑞迪斯（Isaac Paredes）擊出安打，有一分打點，使得墨西哥以5比3領先。

《中時新聞網》報導，8局下日本1出局攻佔二、三壘，代打的山川穗高擊出高飛犧牲打送回1分。9局下日本最後進攻機會，大谷翔平率先擊出二壘打，吉田正尚四壞保送，村上宗隆一棒打成中外野牆邊深遠飛球，2分打點的再見安打。

日本最後3局打下6分，更在9局下擊出再見安打，6比5搶下勝利，將於22日上午與美國隊爭冠。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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