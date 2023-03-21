2023/03/21,
政治

《星島》：丁薛祥主管港澳事務，任中央港澳組組長

《星島》：丁薛祥主管港澳事務，任中央港澳組組長
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報導表示，丁薛祥和全國政協主席王滬寧此前被視為新一屆掌控港澳工作的熱門人選；香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，發展經濟、改善民生、融入中國發展大局是主旋律，由常務副總理主管港澳事務是合適的安排。

（中央社）據報導，中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥已經確定主管港澳事務，接替韓正擔任中央港澳工作領導小組組長。

《星島日報》今天（21日）在報導中引述消息指出，丁薛祥長期在中央辦公廳工作，熟悉港澳事務，如今在國務院也分管粵港澳大灣區建設等宏觀經濟規畫，主管港澳順理成章。

較早時，丁薛祥在中國全國人大及政協「兩會」上接替韓正擔任常務副總理，韓正改任國家副主席。

報導表示，中國國務院總理李強17日主持召開新一屆國務院第一次全體會議，宣布國務院領導分工，據悉，丁薛祥除了分管發展改革，還主管港澳事務。

政治局常委蔡奇已接替丁薛祥兼任中央辦公廳主任。

報導表示，丁薛祥和全國政協主席王滬寧此前被視為新一屆掌控港澳工作的熱門人選；香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，發展經濟、改善民生、融入中國發展大局是主旋律，由常務副總理主管港澳事務是合適的安排。

據指出，現年60歲的丁薛祥，祖籍浙江，大學畢業後在上海工作，曾任機械工業部上海材料研究所所長，37歲從政，擔任閘北區區長等職。

2007年5月，丁薛祥擔任中共上海市委常委、秘書長，成為時任上海市委書記習近平的「大管家」。

習近平在中共18大執政，丁薛祥奉調入京，擔任中央辦公廳副主任、習近平辦公室主任。中共19大後，丁薛祥擔任政治局委員、中辦主任，成為「大內總管」。

在中辦期間，丁薛祥曾經兩次陪同習近平視察香港，多次陪同習近平會見香港和澳門行政長官，熟悉港澳事務。

「兩會」閉幕之後，北京官方公布組建中央港澳工作辦公室，作為中共中央辦事機構，承擔落實中央全面管治權、維護國家安全、保障民生福祉等6大方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

中國政府網昨天發布「國務院關於機構設置的通知」，指出國務院港澳辦在中共中央港澳工作辦公室加掛牌子，由中央港澳辦承擔相關職責。

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責任編輯：Alvin
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