《沙贊！眾神之怒》票房慘遭滑鐵盧，超級英雄電影的號召力大不如前？

華納媒體、新線影業旗下的DC超級英雄《沙贊！眾神之怒》於上週正式上映，這位童心未泯、嘴砲無極限的超級英雄，其表現未能反映在票房，美國首週末票房僅進帳3011萬美元，美國以外的國際市場的票房也僅有3460萬美元，總共累積6471萬美元，表現顯然相對黯淡。

Photo Credit: 華納兄弟 《沙贊！眾神之怒》劇照

《沙贊！眾神之怒》的主創團隊，由首集《沙贊！》原班人馬回歸，導演由大衛桑德柏格（David F. Sandberg）出任，此外，劇中靈魂人物、超級英雄沙贊同樣由柴克萊威（Zachary Levi）飾演。其餘卡司包含亞瑟安傑爾（Asher Angel）、傑克狄倫葛雷瑟（Jack Dylan Grazer）、亞當布洛迪（Adam Brody）、羅斯巴特勒（Ross Butler）、梅根古德（Meagan Good）、D.J.科特羅納（D.J. Cotrona）、葛莉絲福爾頓（Grace Caroline Currey）等人。

至於新加入的卡司，包含台灣觀眾熟悉的劉玉玲、《西城故事》瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）以及奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）。

第二集的故事，仍延續首集的設定，描述喊出「沙贊！」的青少年比利貝特森，就會變身為成人身體的超級英雄沙贊；至於比利貝特森與其餘寄養家庭的孩子們，被賦予眾神之力過後，雖仍在學習如何兼顧青少年的日常及成人超級英雄的生活，但同時也被迫對上阿特拉斯之女，為世界的命運而戰。

首集《沙贊！》在2019年上映，首週末的美國開票成績為5350萬美元，最終美國累積至1.4億美元，而相加國際市場的票房之後，全球票房最終為3.66億美元。

對比《沙贊！》的首週票房成績，續集《沙贊！眾神之怒》出師不利，在美國4071家電影院上映後，首週末票房僅3011萬美元，原先預計此片首週票房將有3500萬至4000萬美元。無論如何，目前成績都與原先預期產生差距，且與首集突破5000萬美元的票房有段明顯落差。

而在國際票房方面，《沙贊！眾神之怒》美國以外的77個市場，進帳3460萬美元，台灣部分也僅累積1686萬新台幣（約55萬美元），甚至不敵上映已經超過三週的《鈴芽之旅》，至於全球共累積6471萬美元，是DC電影宇宙中最糟糕的開票成績之一。

值得一提的是，《沙贊！眾神之怒》的製作成本超過1.1億美元，另外還有1億美元用於行銷方面的支出，未來本片能否回本甚至盈利，儼然蒙上一層陰影。

Photo Credit: 華納兄弟 《沙贊！眾神之怒》劇照

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，BoxOffice Pro的首席分析師，尚恩羅賓斯（Shawn Robbins）針對《沙贊！眾神之怒》的表現表示：「這是一個非常疲軟的開局，如果沒有其他事件的爆發，很難達到前作的表現。」

《沙贊！眾神之怒》的票房不佳或許也是其來有自，在目前各大電影網站的口碑評分皆不慎理想， CinemaScore拿到B+評價低於首集的A評價；爛番茄的新鮮度僅有53％，相較首集的90%也有明顯下滑的趨勢；至於IMDb也僅剩6.7分，首集則有7.0分。

在口碑評價相對低迷的態勢下，未來 《沙贊！眾神之怒》試圖在票房上力挽狂瀾，也會相對艱辛。

《沙贊！眾神之怒》 是自詹姆斯岡恩（ James Gunn ）與彼得沙夫蘭（ Peter Safran ）確定職掌DC宇宙之後，發行的第一部電影作品，DC電影此前也鬧得滿城風雨，在新的方向之中，有些電影、計畫遭致撤銷。而在這樣的過渡期之中，從票房來看 《沙贊！眾神之怒》也成了某程度的犧牲品。

至於，DC上一部超級英雄電影，由巨石強森（Dwayne Johnson）領銜的《黑亞當》票房表現也差強人意，其2億美元以上的預算，全球票房收入僅為3.92億美元。BoxOffice Pro的首席分析師尚恩羅賓斯進一步表示，「 近年，DC續集的收益在減少， 當前的創意改組使得情況更加複雜。」

無獨有偶，漫威電影宇宙正式進入第五階段，其首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的票房表現也不盡理想，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》雖然首週末在全球票房累積3.57億美元，成為《蟻人》系列最好的開票成績，但此後的票房曲線一路放緩，至今累積4.63億美元，最終票房幾乎有可能成為《蟻人》系列票房（首集5.19億美元、第二集6.22億美元）收入最低的一部電影。

而從《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》到《沙贊！眾神之怒》，漫威與DC兩家過往的票房吸票機，今年都出師不利。對此，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「目前為止，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在良好的開局之後放緩，而《沙贊！眾神之怒》也正在下滑，這兩部電影都沒有找到一種原創的方式前進，兩部電影也都沒有提升他們的系列。」

而今年初的超級英雄電影慘遭滑鐵盧的態勢，是否代表全球觀眾對於這類電影的困乏，也有待觀察。即將上映的超級英雄電影，包含5月的《星際異攻隊3》、6月的《閃電俠》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》的票房表現就極為關鍵。

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核稿編輯：羅元祺