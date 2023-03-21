《沙贊！眾神之怒》票房慘遭滑鐵盧，超級英雄電影的號召力大不如前？
我們想讓你知道的是
《沙贊！眾神之怒》上映首週全球共累積6471萬美元，是DC電影宇宙中最糟糕的開票成績之一。而今年初的超級英雄電影慘遭滑鐵盧的態勢，是否代表全球觀眾對於這類電影的困乏，則有待觀察。即將上映的超級英雄電影，包含5月的《星際異攻隊3》、6月的《閃電俠》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》的票房表現就極為關鍵。
華納媒體、新線影業旗下的DC超級英雄《沙贊！眾神之怒》於上週正式上映，這位童心未泯、嘴砲無極限的超級英雄，其表現未能反映在票房，美國首週末票房僅進帳3011萬美元，美國以外的國際市場的票房也僅有3460萬美元，總共累積6471萬美元，表現顯然相對黯淡。
《沙贊！眾神之怒》的主創團隊，由首集《沙贊！》原班人馬回歸，導演由大衛桑德柏格（David F. Sandberg）出任，此外，劇中靈魂人物、超級英雄沙贊同樣由柴克萊威（Zachary Levi）飾演。其餘卡司包含亞瑟安傑爾（Asher Angel）、傑克狄倫葛雷瑟（Jack Dylan Grazer）、亞當布洛迪（Adam Brody）、羅斯巴特勒（Ross Butler）、梅根古德（Meagan Good）、D.J.科特羅納（D.J. Cotrona）、葛莉絲福爾頓（Grace Caroline Currey）等人。
至於新加入的卡司，包含台灣觀眾熟悉的劉玉玲、《西城故事》瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）以及奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）。
第二集的故事，仍延續首集的設定，描述喊出「沙贊！」的青少年比利貝特森，就會變身為成人身體的超級英雄沙贊；至於比利貝特森與其餘寄養家庭的孩子們，被賦予眾神之力過後，雖仍在學習如何兼顧青少年的日常及成人超級英雄的生活，但同時也被迫對上阿特拉斯之女，為世界的命運而戰。
首集《沙贊！》在2019年上映，首週末的美國開票成績為5350萬美元，最終美國累積至1.4億美元，而相加國際市場的票房之後，全球票房最終為3.66億美元。
對比《沙贊！》的首週票房成績，續集《沙贊！眾神之怒》出師不利，在美國4071家電影院上映後，首週末票房僅3011萬美元，原先預計此片首週票房將有3500萬至4000萬美元。無論如何，目前成績都與原先預期產生差距，且與首集突破5000萬美元的票房有段明顯落差。
而在國際票房方面，《沙贊！眾神之怒》美國以外的77個市場，進帳3460萬美元，台灣部分也僅累積1686萬新台幣（約55萬美元），甚至不敵上映已經超過三週的《鈴芽之旅》，至於全球共累積6471萬美元，是DC電影宇宙中最糟糕的開票成績之一。
值得一提的是，《沙贊！眾神之怒》的製作成本超過1.1億美元，另外還有1億美元用於行銷方面的支出，未來本片能否回本甚至盈利，儼然蒙上一層陰影。
根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，BoxOffice Pro的首席分析師，尚恩羅賓斯（Shawn Robbins）針對《沙贊！眾神之怒》的表現表示：「這是一個非常疲軟的開局，如果沒有其他事件的爆發，很難達到前作的表現。」
《沙贊！眾神之怒》的票房不佳或許也是其來有自，在目前各大電影網站的口碑評分皆不慎理想，CinemaScore拿到B+評價低於首集的A評價；爛番茄的新鮮度僅有53％，相較首集的90%也有明顯下滑的趨勢；至於IMDb也僅剩6.7分，首集則有7.0分。
在口碑評價相對低迷的態勢下，未來《沙贊！眾神之怒》試圖在票房上力挽狂瀾，也會相對艱辛。
《沙贊！眾神之怒》是自詹姆斯岡恩（James Gunn）與彼得沙夫蘭（Peter Safran）確定職掌DC宇宙之後，發行的第一部電影作品，DC電影此前也鬧得滿城風雨，在新的方向之中，有些電影、計畫遭致撤銷。而在這樣的過渡期之中，從票房來看《沙贊！眾神之怒》也成了某程度的犧牲品。
至於，DC上一部超級英雄電影，由巨石強森（Dwayne Johnson）領銜的《黑亞當》票房表現也差強人意，其2億美元以上的預算，全球票房收入僅為3.92億美元。BoxOffice Pro的首席分析師尚恩羅賓斯進一步表示，「近年，DC續集的收益在減少，當前的創意改組使得情況更加複雜。」
無獨有偶，漫威電影宇宙正式進入第五階段，其首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的票房表現也不盡理想，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》雖然首週末在全球票房累積3.57億美元，成為《蟻人》系列最好的開票成績，但此後的票房曲線一路放緩，至今累積4.63億美元，最終票房幾乎有可能成為《蟻人》系列票房（首集5.19億美元、第二集6.22億美元）收入最低的一部電影。
而從《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》到《沙贊！眾神之怒》，漫威與DC兩家過往的票房吸票機，今年都出師不利。對此，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「目前為止，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在良好的開局之後放緩，而《沙贊！眾神之怒》也正在下滑，這兩部電影都沒有找到一種原創的方式前進，兩部電影也都沒有提升他們的系列。」
而今年初的超級英雄電影慘遭滑鐵盧的態勢，是否代表全球觀眾對於這類電影的困乏，也有待觀察。即將上映的超級英雄電影，包含5月的《星際異攻隊3》、6月的《閃電俠》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》的票房表現就極為關鍵。
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延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。