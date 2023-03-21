台師大學生會費之訴（上）：只因沒繳700元會費被告上法院？當事人還原訴訟前因後果

在網路社群或搜尋引擎打上「學生會費」，最熱門的幾項討論無非是「學生會費一定要繳嗎？」、「我該繳學生會費嗎？」，類似議題從2005年《大學法》修法，第33條第3項明訂「學生會得向會員收取會費」開始，就成為每年大學新鮮人的共同疑惑。

台北地方法院最新的判決，或許提供了一個「法院認證」的解答。2021年，台灣師範大學學生會以欠繳109、110學年度的學生會費為由，向博士班學生吳律德提出告訴，台北地院日前判學生會勝訴，被告應給付共計700元的學生會費，並按週年利率5％計算利息，同時因敗訴負擔2000元的訴訟費用。

判決書指出，原告台師大學生會屬於公法人，依照《大學法》第33條第3項前段：「學生為前項學生會當然會員」，台師大全體學生屬學生會「當然會員」，因此需依同條法規繳交學生會費，同時學生會也具有向學生收取會費的權限，且收取權屬於學生會而非台師大。

釐清繳會費義務、質疑「當然會員」才是訴訟原委

然而，令人匪夷所思的是，每年多少身為學生會「當然會員」的學生沒有繳交會費，現在卻為了區區700元將一名會員一狀告上法院？

事實上，事情原委並非會費糾紛，台師大學生會提告時的訴訟代表人馮輝倫表示，相較其他學校，台師大學生會的會費收支並不吃緊，當時只是想確認學生是否有繳納會費的義務，以及學生會的法治定位是「公法人」還是「非法人團體」。被告吳律德則是想釐清，為何大專校院學生在法規上屬於學生會當然會員，「為什麼要強迫入會？這條法律的意義是什麼？」

就這樣，長期耕耘學生自治的幾名學生走上了這條訴訟之路，但全案在2022年因疫情爆發，導致訴訟程序一拖再拖，原告學生會的訴訟代理人也隨著理事長的改選，由馮輝倫換成現在的施信豪。

台師大學生會：不會以法律手段索取會費

判決結果出爐後，施信豪在「NTNU師大人交流版」上說明，他只是承接前屆學生會發起的訴訟，他向學生保證，任期內絕不會以法律手段來向未繳會費的不特定同學索取會費。施信豪強調，雖然經費是組織能正常運作的關鍵因素，但學生會更重視的是學生與學生會之間、彼此的連結與信任。

台師大學生會已經做出承諾，那其他學校學生需不需要擔心，自己會因這項判決而被學生會追繳會費呢？前輔仁大學學生會會長、協弈律師事務所律師陳孝賢說明，目前的判決還有上訴可能，如果繼續上訴且上訴成功，本次判決就會被廢棄、失去效力；但如果上訴失敗、判決確定，這項判決只有個案效力，也就是說，效力只存在於師大學生會和被告吳律德之間。

不過，這起學生會對會員提告的案件是全台首見，如果後續發生類似案例，法官也會搜尋前例，陳孝賢指出，不排除未來法官會採取與這項判決相同的處理方式。

原告會不會持續上訴？

因此，目前值得關注的重點就在於，被告是否會繼續上訴？吳律德受訪時坦言：「上訴的可能性比較大一點」，但目前仍在思考當中，只不過一審判決結果、裁判費都是由他負擔，未來持續上訴的話，成本也將由他吸收，讓吳律德笑稱：「2700多塊，我是全台灣因為學生自治虧損最多的人。」

「我支持被告繼續上訴」，陳孝賢以他學生自治及律師實務的經驗給出意見，因為目前只是行政簡易庭的判決，若想成定論，判決層級比較曖昧。如果未來能獲得更高層級的法院認定，做出肯定的法律見解，無論是學術上還是實務上，都對「學生會是不是公法人」的討論有所助益。

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核稿編輯：羅元祺