台師大學生會費之訴（下）：學生會被認定為「公法人」，這代表什麼意義？
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律師陳孝賢指出，如果學生會在學理上普遍被認定為「公法人」，與非法人團體相比，將更強化學生會的獨立性，例如能與教育部溝通、獲得設立登記，或是主動和銀行協商辦理開戶事宜，不需透過學校開戶。
台灣師範大學學生會2021年以欠繳109、110學年度的學生會費為由，向博士班學生吳律德提出告訴，台北地院日前判學生會勝訴，被告應給付共計700元的學生會費，並按週年利率5％計算利息，同時因敗訴負擔2000元的訴訟費用。
但事情原委並非會費糾紛，台師大學生會提告時的訴訟代表人馮輝倫表示，當時「醉翁之意不在酒」，只是想確認學生是否有繳納會費的義務，以及學生會的法治定位是「公法人」還是「非法人團體」。被告吳律德則是想了解，為何大專校院學生在法規上屬於學生會當然會員、並需繳交學生會費。
公法人哪裡重要？律師：強化學生會獨立性
回應馮輝倫的疑問，最終判決將學生會定為「公法人」。
作為公法人哪裡重要？前輔仁大學學生會會長、協弈律師事務所律師陳孝賢說明，參考大法官第467號解釋，公法人的成立要件有4個：依公法設立、其構成員資格具有強制性、有行使公權力之權能、得為權利義務主體。但按照過去學說觀點，學生會的定位為「非法人團體」，兩者的重要差別在於成員是否自願加入：非法人團體是成員自願加入，公法人則不論有沒有簽名同意，只要符合身份就成為「當然會員」。
實務上，學生會被認定為公法人後，將可以在財務上更加自主。馮輝倫表示，現在受到學校限制，學生會的郵局印鑑只能用學校的，但操作麻煩、不能用ATM轉帳，一定要在平日臨櫃辦理，先前學生會在週末辦活動時，還得告訴廠商週末無法匯款；此外，若有廠商希望透過捐款給學生會來抵稅，由於學生會無法開統一編號，得先捐款給校方再指名給學生會，耗時2、3個月才能入帳。
陳孝賢指出，如果學生會在學理上普遍被認定為「公法人」，與非法人團體相比，將更強化學生會的獨立性，例如能與教育部溝通、獲得設立登記，或是主動和銀行協商辦理開戶事宜，不需透過學校開戶。
被告的疑問：為何學生為學生會當然會員？
《大學法》第33條第3項：「學生為前項學生會當然會員，學生會得向會員收取會費；學校應依學生會請求，代收會費。」
判決書指出，依照《大學法》第33條第3項前段，台師大全體學生屬學生會「當然會員」，因此需依同條法規繳交學生會費，同時，學生會具有向學生收取會費的權限，且收取權屬於學生會而非台師大。
對此，吳律德先是質疑，為何要規範學生為學生會的當然會員？這項規定是在2005年《大學法》修法時納入，他認為根據《大學法》第33條第2項：「大學應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織」，學校有教育學生為「當然會員」的義務。但現況是學校不管學生會費的收取狀況，沒有好好輔導學生會，吳律德想透過學生會費，來讓大家看見「強迫入會」的問題。
其次，他在訴訟中主張，《大學法施行細則》第26條第2項指出：「學生會收取會費或學校依學生會請求代收會費，不得列為完成註冊程序之必要條件」，因此學生會費應屬「自由繳交」。
吳律德表示，即使他身為會員、有繳交會費的義務，按照《大學法》第33條第3項：「學校應依學生會請求，代收會費」，學生會費的收取權限應在大學。而學生會只是大學下的一個單位，應無權催繳學生會費。
判決僅個案效力，學生不用擔心被告
雖然地院判決結果認為被告需繳納學生會費，但全台大專校院沒繳會費的學生也不用瑟瑟發抖，若判決確定，這項判決就只有個案效力，也就是說，效力只存在於師大學生會和被告吳律德之間。不過，如果後續發生類似案例，法官也會搜尋前例，陳孝賢指出，不排除未來法官會採取相同的處理方式。
若擴大談到學生是否有繳交會費的「義務」，法院參酌過去大法官解釋及相關法規後，認為被告應有繳納學生會會費之義務。陳孝賢對此表示，《大學法》第33條確實賦予學生會收取會費的「權利」，只是從法體系來看，會員是否負擔繳交的「義務」，他持保留態度。
而在理想上，曾經擔任學生會長的他直言，學生確實應該要有繳會費的義務，因為有義務、才會關心學生會要做些什麼事，另一方面，學生會也要有充沛資金才更能幫助學生。然而，學生會與學生的關係在很多大專校院中都不是那麼和諧，如果學生會斷然拿判決全面提起訴訟，只會導致學生自治整體關係惡化。
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核稿編輯：羅元祺
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。