馬英九赴中「祭祖」的可議之處：配合中國打擊蔡英文？顯示國民黨內部的地位之爭？

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

馬英九要去中國，大概沒多少人會感到意外，他卸任之後從來沒有隱藏有朝一日會到中國訪問。事實上，民進黨政府在2019年將卸任總統出境管制由4年延長為6年的時候，馬英九就深感不滿，所以2021年解除管制之後，馬英九出境與否考慮的可能是疫情多過於其他因素，尤其是當時中國還在實施清零政策，行程也難以安排。

現在兩岸都已經放鬆邊境管制、清明祭祖的時節也快到了，此時前往中國「祭祖」似乎是個不錯的時機，但是根據馬英九基金會的說法，可能也有一些可議之處。

例如為了撇清不是和現任總統蔡英文訪美「互別苗頭」，馬英九基金會發言人說他們在春節前就收到對岸「邀請」並且定調此行是「家事」，這需要進一步解釋，否則絕對會被台派攻擊。

另外一點就是，為了合理化馬英九的登陸訪問，馬英九基金會在記者會上向媒體表示，前總統陳水扁和現任總統蔡英文都曾經訪問過中國，馬英九是唯一沒去過中國的卸任總統，這句話看似有理，但是實際上陳水扁登陸時身份是立法委員，而蔡英文當年登陸時的身份更是曾經被中國媒體形容為「隨從」，和卸任總統的象徵意義自然大不相同。

民進黨為首的綠營對馬英九計劃登陸訪問自然是大加撻伐，即便馬英九和國民黨再三強調這次不會有「二次馬習會」、對岸接待官員也客隨主便，人都還沒走卻還是難逃來自綠營的「賣台」、「投降」之類種種指責，甚至登陸時搭乘的航空公司也受到質疑。

打擊蔡英文？搶黨內地位？

先前曾經提到，也有些人認為，馬英九登陸日期與蔡英文途經美國出訪中美洲重疊，是配合北京來抵消蔡英文出訪的重要性、並且向外界釋放錯誤訊息、讓外界對台灣受到中國威脅，以及台灣保衛自己的決心產生懷疑。如果真能達到如此的效果，也許就直接證明馬英九在台灣的影響力，但是也意味著如果達不到如此效果，北京豈不就是找錯人？

也有一派觀察人士認為，馬英九登陸其實顯示了國民黨內部爭奪對大陸關係主導權的矛盾，現任黨主席朱立倫才在2月派副主席夏立言到中國和北京政府官員會面、建立溝通管道藉以凸顯民進黨政府無法與北京來往交流的弱點，如今馬英九即將登陸，光環會落在馬英九身上、「馬英九留下歷史定位」，但是衝擊2024大選的可能性卻要朱立倫善後和承擔；不過這種看法要等到大選開票才能得到驗證，現在作結論未免言之過早。

馬英九方面說這次登陸「祭祖」不涉政治，雖說「祭祖」，但是隨行的不只是馬英九親人、而且行程包括多個具有反日象徵的地點，屆時馬英九如何面對中國共產黨所闡釋的中國抗日戰爭史觀，現在就已經受到檢視和質疑。

另外的問題就是，馬英九終究是政治人物，他會見到哪些中國官員、能不能在提到「一中」的時候，強調也需要「各表」、他也會面對外界質疑他既然是不涉及政治的「祭祖」，為何還帶著台灣年輕學生與對岸學生交流？

總之看來，馬英九登陸行前就已經有大把問題需要解答，更何況登陸之後的表現更是會被台灣人仔細檢視，目前看來對馬英九登陸有所期待的人似乎還真的不太多，是否能夠打開兩岸僵局、迎來春暖花開，一樣可能也是想太多了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀