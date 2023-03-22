馬英九赴中「祭祖」的可議之處：配合中國打擊蔡英文？顯示國民黨內部的地位之爭？
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台灣前總統馬英九宣佈將在3月底至4月初前往中國湖南祭拜祖先，正式成行的話，他將是第一位訪中的卸任中華民國總統。行程曝光爭議不斷，有哪些令人覺得可疑之處？
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
馬英九要去中國，大概沒多少人會感到意外，他卸任之後從來沒有隱藏有朝一日會到中國訪問。事實上，民進黨政府在2019年將卸任總統出境管制由4年延長為6年的時候，馬英九就深感不滿，所以2021年解除管制之後，馬英九出境與否考慮的可能是疫情多過於其他因素，尤其是當時中國還在實施清零政策，行程也難以安排。
現在兩岸都已經放鬆邊境管制、清明祭祖的時節也快到了，此時前往中國「祭祖」似乎是個不錯的時機，但是根據馬英九基金會的說法，可能也有一些可議之處。
例如為了撇清不是和現任總統蔡英文訪美「互別苗頭」，馬英九基金會發言人說他們在春節前就收到對岸「邀請」並且定調此行是「家事」，這需要進一步解釋，否則絕對會被台派攻擊。
另外一點就是，為了合理化馬英九的登陸訪問，馬英九基金會在記者會上向媒體表示，前總統陳水扁和現任總統蔡英文都曾經訪問過中國，馬英九是唯一沒去過中國的卸任總統，這句話看似有理，但是實際上陳水扁登陸時身份是立法委員，而蔡英文當年登陸時的身份更是曾經被中國媒體形容為「隨從」，和卸任總統的象徵意義自然大不相同。
民進黨為首的綠營對馬英九計劃登陸訪問自然是大加撻伐，即便馬英九和國民黨再三強調這次不會有「二次馬習會」、對岸接待官員也客隨主便，人都還沒走卻還是難逃來自綠營的「賣台」、「投降」之類種種指責，甚至登陸時搭乘的航空公司也受到質疑。
打擊蔡英文？搶黨內地位？
先前曾經提到，也有些人認為，馬英九登陸日期與蔡英文途經美國出訪中美洲重疊，是配合北京來抵消蔡英文出訪的重要性、並且向外界釋放錯誤訊息、讓外界對台灣受到中國威脅，以及台灣保衛自己的決心產生懷疑。如果真能達到如此的效果，也許就直接證明馬英九在台灣的影響力，但是也意味著如果達不到如此效果，北京豈不就是找錯人？
也有一派觀察人士認為，馬英九登陸其實顯示了國民黨內部爭奪對大陸關係主導權的矛盾，現任黨主席朱立倫才在2月派副主席夏立言到中國和北京政府官員會面、建立溝通管道藉以凸顯民進黨政府無法與北京來往交流的弱點，如今馬英九即將登陸，光環會落在馬英九身上、「馬英九留下歷史定位」，但是衝擊2024大選的可能性卻要朱立倫善後和承擔；不過這種看法要等到大選開票才能得到驗證，現在作結論未免言之過早。
馬英九方面說這次登陸「祭祖」不涉政治，雖說「祭祖」，但是隨行的不只是馬英九親人、而且行程包括多個具有反日象徵的地點，屆時馬英九如何面對中國共產黨所闡釋的中國抗日戰爭史觀，現在就已經受到檢視和質疑。
另外的問題就是，馬英九終究是政治人物，他會見到哪些中國官員、能不能在提到「一中」的時候，強調也需要「各表」、他也會面對外界質疑他既然是不涉及政治的「祭祖」，為何還帶著台灣年輕學生與對岸學生交流？
總之看來，馬英九登陸行前就已經有大把問題需要解答，更何況登陸之後的表現更是會被台灣人仔細檢視，目前看來對馬英九登陸有所期待的人似乎還真的不太多，是否能夠打開兩岸僵局、迎來春暖花開，一樣可能也是想太多了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。