民法刪除父母「懲戒權」要怎麼教小孩？法務部：不是不能管，但不得使用「身心暴力」
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在司法實務上，當父母管教孩子過當進入訴訟時，有時候就會以此為由強調自己有權「懲戒」孩子，雖然法官不一定會採信，不過有的父母還是會以此論據；事實上懲戒權，並不包含以身心暴力的方式對待孩子。
法務部公告《民法》第1085條修正草案，將刪除原本的「懲戒」等文字；對此，有不少家長議論紛紛，認為這是否將限制他們管教孩子的方式，孩子不能打罵，否則家長將觸犯法律。部分家長雖樂見其成，但也有家長憂心管教權遭剝奪。
法務部今（22）日下午對此近一步解釋，現行《民法》第1085條規定為「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」修正版則為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。
官員解釋，其實現行《民法》第1084條第二項，就有規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，父母為了讓子女健全發展，培養其良好人格、給予適當教養，是權利也是義務；而當中的「懲戒權」達到《刑法》處罰程度，父母也會被追究傷害、公然侮辱或恐嚇危安等刑事責任。
但因現行《民法》第1085條規定當中「懲戒」兩個字的文意，常使父母誤以為，自己有權以任何方式管教小孩，而下手不知輕重。官員說明，在司法實務上，當父母管教孩子過當進入訴訟時，有時候就會以此法條為由，強調自己有權懲戒孩子，雖然法官不一定會採信這種論述，不過有的父母還是會以此論據；事實上這樣的懲戒權利，並不包含以身心暴力的方式虐待孩子。
也因此，法務部為了更完善相關規定，法參酌兒童權利公約一般性意見「各國應於民法中明確禁止體罰」、我國監察院國家人權委員會評估意見，明定「不得對子女為身心暴力行為」；並參考各國的做法來擬定這次的修法，包括：
- 日本在2022年10月，修改《民法》規定，指出父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，且不得體罰或做任何其他對孩子身心健康發展產生不利影響的事情
- 韓國在2021年3月，刪除了《民法》中，父母為了保護或教養其子女，可行必要之懲戒的規定。
- 法國在2019年7月，修正《民法》，指出親權之行使不得訴諸身體或心理暴力。
- 德國在2000年11月，修正《民法》，指子女有要求無暴力教養之權利，不得對其施加體罰、精神傷害和其他侮辱性之措施。
法務部解釋，未來父母若以暴力方式管教小孩，就無法再以「懲戒權」作為阻卻違法事由，且依《民法》第1090條規定，父母濫用對子女之權利時，法院有權剝奪父母一方或全部的權力，如有虐待或其他急迫的情況，兒童及少年福利與權益保障法可向法院聲請停止親權。
法務部次長陳明堂也引用美國最高法院大法官霍姆斯的名言「法的生命不在邏輯，而在於經驗」，並表示《民法》第1085條制訂多年，修法過程須符合現實狀況，「懲戒」這個用語，造成現代社會父母與子女間誤解，依照司法實務經驗，確實是不適合的，因此這次修法是刪除懲戒文字，並修正為不得對子女為身心暴力行為，但絕對不是以後父母就都不能管教孩子了。
陳明堂也解釋，按照經驗法則，若逐項列舉懲戒的可能性不高，因此引用聯合國兒童權利公約「不得對子女為身心暴力行為」的文字，往後相關用語是否切合實際、符合經驗法則，目前仍在公告期間，歡迎各界提出建議。
什麼是危害兒童的「身心暴力」行為？
法務部指出，衛福部主管的《兒童及少年福利與權益保障法》49條當中，其實就有規定，任何人對於兒童及少年不得有的行為，包括身心虐待，目前也在研析修法，例如精神暴力、人身暴力等符合身心虐待的行為，也會在法條裡註明具體規範與樣態。
衛福部也在2021年1月時投過一份韓氏，說明身心虐待之認定，應依照兒童權利公約第13號一般性意見「兒童免遭一切形式暴力侵害的權利」，其中「精神暴力」，是指心理虐待、精神淩辱、辱罵、情感淩辱或忽視等。「人身暴力」，則包括所有體罰和所有其他形式的酷刑，殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，或來自成人和其他兒童的人身欺淩和欺負；「體罰」則指任何使用人身暴力並造成某種程度疼痛或不適的處罰。
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核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
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而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。