2023/03/22,
司法

民法刪除父母「懲戒權」要怎麼教小孩？法務部：不是不能管，但不得使用「身心暴力」

民法刪除父母「懲戒權」要怎麼教小孩？法務部：不是不能管，但不得使用「身心暴力」
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我們想讓你知道的是

在司法實務上，當父母管教孩子過當進入訴訟時，有時候就會以此為由強調自己有權「懲戒」孩子，雖然法官不一定會採信，不過有的父母還是會以此論據；事實上懲戒權，並不包含以身心暴力的方式對待孩子。

法務部公告《民法》第1085條修正草案，將刪除原本的「懲戒」等文字；對此，有不少家長議論紛紛，認為這是否將限制他們管教孩子的方式，孩子不能打罵，否則家長將觸犯法律。部分家長雖樂見其成，但也有家長憂心管教權遭剝奪。

法務部今（22）日下午對此近一步解釋，現行《民法》第1085條規定為「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」修正版則為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

官員解釋，其實現行《民法》第1084條第二項，就有規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，父母為了讓子女健全發展，培養其良好人格、給予適當教養，是權利也是義務；而當中的「懲戒權」達到《刑法》處罰程度，父母也會被追究傷害、公然侮辱或恐嚇危安等刑事責任。

但因現行《民法》第1085條規定當中「懲戒」兩個字的文意，常使父母誤以為，自己有權以任何方式管教小孩，而下手不知輕重。官員說明，在司法實務上，當父母管教孩子過當進入訴訟時，有時候就會以此法條為由，強調自己有權懲戒孩子，雖然法官不一定會採信這種論述，不過有的父母還是會以此論據；事實上這樣的懲戒權利，並不包含以身心暴力的方式虐待孩子。

也因此，法務部為了更完善相關規定，法參酌兒童權利公約一般性意見「各國應於民法中明確禁止體罰」、我國監察院國家人權委員會評估意見，明定「不得對子女為身心暴力行為」；並參考各國的做法來擬定這次的修法，包括：

  • 日本在2022年10月，修改《民法》規定，指出父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，且不得體罰或做任何其他對孩子身心健康發展產生不利影響的事情
  • 韓國在2021年3月，刪除了《民法》中，父母為了保護或教養其子女，可行必要之懲戒的規定。
  • 法國在2019年7月，修正《民法》，指出親權之行使不得訴諸身體或心理暴力。
  • 德國在2000年11月，修正《民法》，指子女有要求無暴力教養之權利，不得對其施加體罰、精神傷害和其他侮辱性之措施。

法務部解釋，未來父母若以暴力方式管教小孩，就無法再以「懲戒權」作為阻卻違法事由，且依《民法》第1090條規定，父母濫用對子女之權利時，法院有權剝奪父母一方或全部的權力，如有虐待或其他急迫的情況，兒童及少年福利與權益保障法可向法院聲請停止親權。

法務部次長陳明堂也引用美國最高法院大法官霍姆斯的名言「法的生命不在邏輯，而在於經驗」，並表示《民法》第1085條制訂多年，修法過程須符合現實狀況，「懲戒」這個用語，造成現代社會父母與子女間誤解，依照司法實務經驗，確實是不適合的，因此這次修法是刪除懲戒文字，並修正為不得對子女為身心暴力行為，但絕對不是以後父母就都不能管教孩子了。

陳明堂也解釋，按照經驗法則，若逐項列舉懲戒的可能性不高，因此引用聯合國兒童權利公約「不得對子女為身心暴力行為」的文字，往後相關用語是否切合實際、符合經驗法則，目前仍在公告期間，歡迎各界提出建議。

什麼是危害兒童的「身心暴力」行為？

法務部指出，衛福部主管的《兒童及少年福利與權益保障法》49條當中，其實就有規定，任何人對於兒童及少年不得有的行為，包括身心虐待，目前也在研析修法，例如精神暴力、人身暴力等符合身心虐待的行為，也會在法條裡註明具體規範與樣態。

衛福部也在2021年1月時投過一份韓氏，說明身心虐待之認定，應依照兒童權利公約第13號一般性意見「兒童免遭一切形式暴力侵害的權利」，其中「精神暴力」，是指心理虐待、精神淩辱、辱罵、情感淩辱或忽視等。「人身暴力」，則包括所有體罰和所有其他形式的酷刑，殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，或來自成人和其他兒童的人身欺淩和欺負；「體罰」則指任何使用人身暴力並造成某種程度疼痛或不適的處罰。

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核稿編輯：翁世航


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