2023/03/21,
政治

中國邀請駐港領事訪大灣區，美領事未獲邀請

中國邀請駐港領事訪大灣區，美領事未獲邀請
Photo credit: 商務及經濟發展局 CEDB Facebook圖片

我們想讓你知道的是

《明報》文章表示，美國駐港總領事館是香港最大的外國駐港領館，美國資本也是香港最大投資來源之一，外交公署組織如此龐大考察團，卻獨排美國總領館，可見中美關係之惡劣。

據報導，中國外交部駐港特派員公署近日邀請了外國駐港領事、商會負責人及跨國企業高管等訪問大灣區，卻未邀請美國總領事館人員。

《明報》昨日（20日）刊登的一篇文章指出，訪問團已於前天（19日）出發，行程5天，由外交公署特派員劉光源率領，隨團有百餘人，包括30多名外國駐港總領事、代總領事或代表，20名商會負責人，以及17家跨國企業、金融機構的高管。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺、政制及內地事務局副局長胡健民等人也陪同前往。

文章表示，參加這次考察活動的有歐盟駐港辦事處主任高宇馳、歐盟駐港澳辦事處貿易及經濟部主管何衛德、澳洲駐港總領事華怡德，以及英國、日本、加拿大、新加坡等駐港總領事館的代表。

但令人意外的是，美國駐港總領事館並未獲得邀請，無人出席。

文章表示，美國駐港總領事館是香港最大的外國駐港領館，美國資本也是香港最大投資來源之一，外交公署組織如此龐大考察團，卻獨排美國總領館，可見中美關係之惡劣。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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