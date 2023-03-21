2023/03/21,
政治

蔡英文睽違3年出訪中美洲友邦，為何獨漏宏都拉斯？外交部解釋兩點原因

蔡英文睽違3年出訪中美洲友邦，為何獨漏宏都拉斯？外交部解釋兩點原因
總統蔡英文2022年3月以軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐。Photo Credit: 總統府

我們想讓你知道的是

前總統馬英九也將於近日訪中國，總統府副秘書長張惇涵表示，馬前總統前往中國祭祖與總統出訪友邦本質上並不相同，蔡總統國慶演說表示，疫情邊境解封之後兩岸之間能恢復健康有序的交流，總統府昨天早上收到馬前總統的提交文件後，也請相關單位給予必要協助。

總統府今（21）日宣布，總統蔡英文將於3月29日展開民主夥伴共榮之旅，前往瓜地馬拉與貝里斯兩友邦交流訪問，去程將過境美國紐約，回程則於美國洛杉磯過境，於4月7日回到台灣，全程10天9月，由總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等82人隨行訪問。

總統府今日召開訪問友邦行前記者會，總統府發言人林聿禪表示，因為全球疫情因素，繼2019年出訪加勒比海友邦後，總統蔡英文已經3年沒有安排出訪行程，去（2022）年9月友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）特別邀請蔡總統訪問瓜地馬拉，而貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）也於去年3月訪台，貝里斯總理夫人羅莎娜（Rossana Briceño）今年2月也應我國邀請來台參與婦女賦權國際論壇，為回應友邦多次邀請，並展示對友邦的重視，蔡總統將展開民主夥伴共榮之旅。

林聿禪表示，總統將於3月29日啟程，同日抵達美國紐約過境，接著依序前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦交流訪問，返程將於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程10天9夜。

2023-03蔡英文出訪

外交部次長俞大㵢表示，總統出訪行程在瓜地馬拉包括會晤賈麥岱總統、兩國外長簽署《台瓜基本合作協定》，接受賈麥岱總統國宴，出席齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院贈交儀式、與旅瓜僑民見面等。

貝里斯行程則包括會晤布理仙紐總理、在貝國國會發表演說、兩國外長簽署技術合作協定、參與技術團種羊生產與輔導體系強化計畫與婦女賦權計畫成果展，並接受貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）與布里仙紐總理款宴。

本次出訪的主要團員，包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、總統府副秘書長張惇涵、總統府醫療召集人陳振文、總統府發言人林聿禪共82人，也將邀請立委隨同出訪。

本次出訪獨漏宏都拉斯，外交部兩點原因解釋

媒體關注蔡總統過境美國行程，是否如外媒報導，將於紐約華府智庫「哈德遜研究所」贊助活動演講、並接受該智庫頒發「全球領導力獎」，在加州是否將在加州雷根總統圖書館發表演講，並與美國眾議院眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面？對此俞大㵢表示，過境美國行之有年，關於過境的兩個地點，正與美方安排中，一旦確認後會對外說明。

本次沒有出訪宏都拉斯，是否擔心過境時遭到宏都拉斯斷交？俞大㵢說，很多人關心沒有出訪宏都拉斯，原因有二：一是因為與宏國共組合作計畫「過程沒有達到共識」，認為此時不適合讓蔡總統到宏都拉斯訪問；二是副總統賴清德在去年1月時曾代表蔡總統參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，當時是專程去宏都拉斯，沒有到貝里斯和瓜地馬拉，也是本次規劃考慮的地方。

外媒報導稱美方「尊重」宏都拉斯與我斷交，俞大㵢：與事實有所出入

宏都拉斯本月14日傳出與我國斷交警訊，美國總統拜登特使陶德（Chris Dodd）前往宏國訪問，20日與宏都拉斯總統卡蕬楚見面，外界揣測很可能是為了說服宏都拉斯勿與台灣斷交。不過《路透社》引述宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Reina），在與美國在與美國官員會晤後表示，美國政府「尊重」宏都拉斯決定與中國建交的決定。

對此俞大㵢表示，外媒報導是轉述宏都拉斯外長講的話，對於陶德的會晤內容我方也有所了解，但不便作闡述，僅透露宏都拉斯外長所言和實際狀況「有所出入」。

針對台宏斷交警訊，俞大㵢表示，我方一再提醒，也善意警告宏國不要落入中國華而不實的陷阱，中國可以承諾很多東西，但我方能以具體例子佐證「他們實現的機會不太大」；俞大㵢說，中華民國台灣身為宏都拉斯的朋友，承諾的計畫一定會落實，包括這次參觀瓜地馬拉的醫院，就是瓜地馬拉總統賈麥岱上任後要求我方蓋醫院，我方在預算內，並於賈麥岱總統卸任前完成，這就是我方良善援助的方式。

俞大㵢直言，「我方不會跟老共玩金錢競爭的遊戲，在玩金錢競爭開支票的是他們，不是我們。」

前總統馬英九也將於近日訪中國，總統府副秘書長張惇涵表示，馬前總統前往中國祭祖與總統出訪友邦本質上並不相同，蔡總統國慶演說表示，疫情邊境解封之後兩岸之間能恢復健康有序的交流，總統府昨天早上收到馬前總統的提交文件後，也請相關單位給予必要協助。

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核稿編輯：羅元祺


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