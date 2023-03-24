宏都拉斯性工作者難以獲得醫療和心理照護，甚至有人因此失去生命

找到發聲的勇氣

無國界醫生在宏都拉斯 無國界醫生於2021年7月在聖佩德羅蘇拉開設診所，以提升性工作者和性少數（LGBTQI+）群體的獲得醫療服務的可能。 診所坐落於市中心，提供基本醫療和心理服務，並以性和生殖健康作為服務的重點。 聖佩德羅蘇拉診所也為那些性暴力受害者和倖存者優先提供全方位的綜合服務。

在我們的社會，女性只能在婚姻內有性生活，但有時這是不可能的。有些人會對年輕人說三道四，不讓他們獲得預防性的服務。我們應該要更現實一點。 ──納迪婭

納迪婭（Nadia）是宏都拉斯的一名性工作者，她從小就克服了生命中很多的挑戰，包括虐待和毒癮。

她說：「我與現實脫節，生活在一個混亂的世界裡，一切都亂七八糟，我的身體，我的健康。」 但是，當時可以尋求幫助的選擇寥寥無幾。

Photo Credit: © Laura Aceituno via 無國界醫生 納迪婭是宏都拉斯的一名性工作者，從小就面臨許多挑戰，現在的她非常重視自己的健康。

像世界上許多地方，納迪婭生活的社區和社會內有某些禁忌會影響女性的性健康。 並不是所有人都接受女性有選擇自己生活方式的自由。納迪婭說：「在我們的社會，女性只能在婚姻內有性生活，但有時這是不可能的。有些人會對年輕人說三道四，不讓他們獲得預防性的服務。我們應該要更現實一點。」

由於當地社會污名和醫療服務不足，宏都拉斯聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的性工作者們難以獲得醫療和心理照護。

納迪婭提及汙名帶來的恥辱和相關的恐懼可能造成危險。如果她害怕說出自己需要什麼以確保安全性行為，如果保險套沒能發揮作用而她保持沉默，這些都將會阻止女性處理隨之而來的難題。「有時，因為我們沒有機會談論性或恐懼，人們沒有及時的尋求協助，甚至有人因此失去生命。」

Photo Credit: © Laura Aceituno/MSF via 無國界醫生 由於當地社會污名和醫療服務不足，宏都拉斯聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的性工作者難以獲得醫療和心理照護。無國界醫生在當地為女性打造支持的力量。

找到無條件的接受

為了支援聖佩德羅蘇拉德性工作者和性少數群體，無國界醫生（MSF）於2021年在宏都拉斯的北部建立了一間專門的診所。無國界醫生診所提供綜合醫療照護之餘，也打造了能給予支持力量的環境，讓女性感覺自己有為社區帶來正面影響的力量。

納迪婭說：「有些診所的醫務人員除了提供醫療服務，還對你的生活方式指指點點；但我發現在這間診所內可以暢所欲言。能找到（MSF診所）這樣的地方真的很幸運，在這裡我找到了所有：預防和控制愛滋病、梅毒以及性傳染病的方法，家庭計劃、心理協助和社會支援。」

「我意識到任何東西都有價格，但是照顧自己是無價的，我開始更加重視這一點。」

學會照顧自己

因為她的經歷，納迪婭發聲支援提供女性健康教育，以打破資訊和服務的障礙。她說：「孩子應該在特定的年紀接受性教育，母親要讓她們的女兒學習如何照顧她們自己。」

另一名在聖佩德羅蘇拉的性工作者魯思（Ruth）也認同自我照顧，她說，管理個人健康意味著要及時接受治療、服用藥物，並在感覺不好的時候到診所求助。

Photo Credit: © Laura Aceituno/MSF via 無國界醫生 無國界醫生的在健康推廣員會探訪當地性工作者，表達診所的大門為她們而開，且提供免費藥物還可以進行醫學檢查。

魯思也強調，感受到被醫療中心歡迎和接受的重要性。 無國界醫生的健康推廣員去探望了魯思和她周圍的其他女性，並解釋無國界醫生的大門為她們而開，藥物是免費的，也可以去做測試。 「他們告訴我們如何預防（疾病），如何照顧自己，我覺得很好。」

心理衛生也是無國界醫生綜合服務中的一部分。魯斯說：「剛到診所的頭幾天，我感到很壓抑，覺得生活毫無意義。因為我的經歷，我看了心理醫生，這確實幫助到我，因為這並不容易。」她想對女性，這些美麗的女人們說：「照顧好自己，保護自己勝過一切，及時進行（醫學）檢查並前來諮詢。」

「其次，支援所有需要醫療服務的女性，包括有憂鬱或類似狀況的女性，這就是為什麼診所在那裡，而它確實有幫助。」

Photo Credit: © Laura Aceituno/MSF via 無國界醫生 納迪婭（圖左）自2021年來就經常造訪無國界醫生的診所，她感謝診所為性工作者和 LGBTQI+ 社區提供的照護。

跨世代分享性健康知識

親愛的，教育自己，照顧好自己，以後你就不會再有任何創傷、情結或內疚。 ──納迪婭

魯思和納迪婭都面對並且克服了很多挑戰。納迪婭說：「就我個人而言，在我沒有好好照顧自己的期間，我承受了太多。 透過（心理）治療我意識到這是我的生活，這是我的責任，這也是我可以留給女兒們的東西。 」

「作為一位母親，我想要看到我的女兒們穿著白紗步入禮堂 ，但積極地跟她們談論性是健康的，而且為了（我的家人），我們決定不落入禁忌的陷阱。」

「性是美麗的，是美好的，是我們作為一個完整的人必須享受的事物。 但要充分享受性，你必須照顧好自己。」

納迪婭以她自己的經歷來鼓勵其他女性：「親愛的，教育自己，照顧好自己，以後你就不會再有任何創傷、情結或內疚。 」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九