宏都拉斯性工作者難以獲得醫療和心理照護，甚至有人因此失去生命
我們想讓你知道的是
宏都拉斯納迪婭表示，汙名帶來的恥辱和相關的恐懼可能造成危險，如果她害怕說出自己需要什麼以確保安全性行為，如果保險套沒能發揮作用而她保持沉默，這些都將會阻止女性處理隨之而來的難題。「有時，因為我們沒有機會談論性或恐懼，人們沒有及時的尋求協助，甚至有人因此失去生命。」
找到發聲的勇氣
無國界醫生在宏都拉斯
無國界醫生於2021年7月在聖佩德羅蘇拉開設診所，以提升性工作者和性少數（LGBTQI+）群體的獲得醫療服務的可能。 診所坐落於市中心，提供基本醫療和心理服務，並以性和生殖健康作為服務的重點。 聖佩德羅蘇拉診所也為那些性暴力受害者和倖存者優先提供全方位的綜合服務。
在我們的社會，女性只能在婚姻內有性生活，但有時這是不可能的。有些人會對年輕人說三道四，不讓他們獲得預防性的服務。我們應該要更現實一點。
──納迪婭
納迪婭（Nadia）是宏都拉斯的一名性工作者，她從小就克服了生命中很多的挑戰，包括虐待和毒癮。
她說：「我與現實脫節，生活在一個混亂的世界裡，一切都亂七八糟，我的身體，我的健康。」 但是，當時可以尋求幫助的選擇寥寥無幾。
像世界上許多地方，納迪婭生活的社區和社會內有某些禁忌會影響女性的性健康。 並不是所有人都接受女性有選擇自己生活方式的自由。納迪婭說：「在我們的社會，女性只能在婚姻內有性生活，但有時這是不可能的。有些人會對年輕人說三道四，不讓他們獲得預防性的服務。我們應該要更現實一點。」
由於當地社會污名和醫療服務不足，宏都拉斯聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的性工作者們難以獲得醫療和心理照護。
納迪婭提及汙名帶來的恥辱和相關的恐懼可能造成危險。如果她害怕說出自己需要什麼以確保安全性行為，如果保險套沒能發揮作用而她保持沉默，這些都將會阻止女性處理隨之而來的難題。「有時，因為我們沒有機會談論性或恐懼，人們沒有及時的尋求協助，甚至有人因此失去生命。」
找到無條件的接受
為了支援聖佩德羅蘇拉德性工作者和性少數群體，無國界醫生（MSF）於2021年在宏都拉斯的北部建立了一間專門的診所。無國界醫生診所提供綜合醫療照護之餘，也打造了能給予支持力量的環境，讓女性感覺自己有為社區帶來正面影響的力量。
納迪婭說：「有些診所的醫務人員除了提供醫療服務，還對你的生活方式指指點點；但我發現在這間診所內可以暢所欲言。能找到（MSF診所）這樣的地方真的很幸運，在這裡我找到了所有：預防和控制愛滋病、梅毒以及性傳染病的方法，家庭計劃、心理協助和社會支援。」
「我意識到任何東西都有價格，但是照顧自己是無價的，我開始更加重視這一點。」
學會照顧自己
因為她的經歷，納迪婭發聲支援提供女性健康教育，以打破資訊和服務的障礙。她說：「孩子應該在特定的年紀接受性教育，母親要讓她們的女兒學習如何照顧她們自己。」
另一名在聖佩德羅蘇拉的性工作者魯思（Ruth）也認同自我照顧，她說，管理個人健康意味著要及時接受治療、服用藥物，並在感覺不好的時候到診所求助。
魯思也強調，感受到被醫療中心歡迎和接受的重要性。 無國界醫生的健康推廣員去探望了魯思和她周圍的其他女性，並解釋無國界醫生的大門為她們而開，藥物是免費的，也可以去做測試。 「他們告訴我們如何預防（疾病），如何照顧自己，我覺得很好。」
心理衛生也是無國界醫生綜合服務中的一部分。魯斯說：「剛到診所的頭幾天，我感到很壓抑，覺得生活毫無意義。因為我的經歷，我看了心理醫生，這確實幫助到我，因為這並不容易。」她想對女性，這些美麗的女人們說：「照顧好自己，保護自己勝過一切，及時進行（醫學）檢查並前來諮詢。」
「其次，支援所有需要醫療服務的女性，包括有憂鬱或類似狀況的女性，這就是為什麼診所在那裡，而它確實有幫助。」
跨世代分享性健康知識
親愛的，教育自己，照顧好自己，以後你就不會再有任何創傷、情結或內疚。
──納迪婭
魯思和納迪婭都面對並且克服了很多挑戰。納迪婭說：「就我個人而言，在我沒有好好照顧自己的期間，我承受了太多。 透過（心理）治療我意識到這是我的生活，這是我的責任，這也是我可以留給女兒們的東西。 」
「作為一位母親，我想要看到我的女兒們穿著白紗步入禮堂 ，但積極地跟她們談論性是健康的，而且為了（我的家人），我們決定不落入禁忌的陷阱。」
「性是美麗的，是美好的，是我們作為一個完整的人必須享受的事物。 但要充分享受性，你必須照顧好自己。」
納迪婭以她自己的經歷來鼓勵其他女性：「親愛的，教育自己，照顧好自己，以後你就不會再有任何創傷、情結或內疚。 」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。