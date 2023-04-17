「程式交易」是什麼交易策略？人類投資績效是否可以打敗AI機器人？

多年前筆者有位好友，他女兒指考考上台大，不知如何填志願。看了一下志願表，我問為什麼沒有填法律系、會計系等熱門科系？好友說：「因為律師、會計師未來會被AI所取代。」這時，我腦海浮現出《魔鬼終結者》（The Terminator）的場景。

體驗過ChatGTP的人，都顯現出兩種情緒：驚訝與擔憂。驚訝的是AI的反應時間與資料整合是如此迅速。擔憂的是短期內某些人類的工作是否會被AI取代？當然這與報章雜誌、網路媒體不斷報導，塑造出的氛圍有關。

AI真的這麼萬能嗎？在2022年全球股市大崩盤之際，使用AI程式交易有賺到錢嗎？在論壇、在臉書，我們都有聽聞AI程式交易在2022年績效不佳的消息。筆者等不到「終結者」統治世界是什麼模樣，首先就投資領域來評論近期AI在金融投資的應用。

AI在「做決策」、「下單速度」、「消化資訊」上確實是勝過人類。但要完勝人類，還有一段距離。關鍵在於程式設計師是將什麼「策略」寫入AI。為何如此說？

AI裡頭的程式是什麼交易策略？

程式交易（Program Trading）就是將人類在股市的「操作心法」寫成程式，然後以電腦執行。所謂操作心法包含很廣：

有的利用股票交易量、價格、以及交易資訊等做成技術指標。如：KD隨機指標，連續5天外資買超……

有的是基本面指標。如：股價淨值比P/B Ratio，股神巴菲特之連續三年平均股東權益報酬率ROE超過15％……

有的使用總體策略（Macro Strategy）。如：景氣對策信號藍燈就買進，匯率貶值就賣出……

目前市面上販售的軟體大都是屬於這類，而且還開放使用者自行設計自己的策略。

學術界也發明許多策略。例如獲得諾貝爾獎的「資本資產定價理論」（CAPM, Capital Asset Pricing Model），以模型中BETA值（β值）計算各個股票的個別風險溢酬（Risk Premium）；Fama-French三因子模型，認為個別股票報酬率的影響因素有市場風險溢酬、公司規模大小與股價淨值比等等。再加上投信公司、投資銀行、對沖基金等機構投資人的專業交易程式，程式交易策略可說是多如「天上繁星」。

我們可以用「過去」來預測「未來」嗎？