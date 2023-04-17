「程式交易」是什麼交易策略？人類投資績效是否可以打敗AI機器人？
我們想讓你知道的是
AI在「做決策」、「下單速度」、「分析資訊」上絕對勝過人類。在金融投資領域裡，人類仍可勝出。關鍵在於程式設計師將什麼「策略」寫入AI。筆者列舉三種情境討論。唯有認清「主力思維」，才可打敗AI。
多年前筆者有位好友，他女兒指考考上台大，不知如何填志願。看了一下志願表，我問為什麼沒有填法律系、會計系等熱門科系？好友說：「因為律師、會計師未來會被AI所取代。」這時，我腦海浮現出《魔鬼終結者》（The Terminator）的場景。
體驗過ChatGTP的人，都顯現出兩種情緒：驚訝與擔憂。驚訝的是AI的反應時間與資料整合是如此迅速。擔憂的是短期內某些人類的工作是否會被AI取代？當然這與報章雜誌、網路媒體不斷報導，塑造出的氛圍有關。
AI真的這麼萬能嗎？在2022年全球股市大崩盤之際，使用AI程式交易有賺到錢嗎？在論壇、在臉書，我們都有聽聞AI程式交易在2022年績效不佳的消息。筆者等不到「終結者」統治世界是什麼模樣，首先就投資領域來評論近期AI在金融投資的應用。
AI在「做決策」、「下單速度」、「消化資訊」上確實是勝過人類。但要完勝人類，還有一段距離。關鍵在於程式設計師是將什麼「策略」寫入AI。為何如此說？
AI裡頭的程式是什麼交易策略？
程式交易（Program Trading）就是將人類在股市的「操作心法」寫成程式，然後以電腦執行。所謂操作心法包含很廣：
- 有的利用股票交易量、價格、以及交易資訊等做成技術指標。如：KD隨機指標，連續5天外資買超……
- 有的是基本面指標。如：股價淨值比P/B Ratio，股神巴菲特之連續三年平均股東權益報酬率ROE超過15％……
- 有的使用總體策略（Macro Strategy）。如：景氣對策信號藍燈就買進，匯率貶值就賣出……
目前市面上販售的軟體大都是屬於這類，而且還開放使用者自行設計自己的策略。
學術界也發明許多策略。例如獲得諾貝爾獎的「資本資產定價理論」（CAPM, Capital Asset Pricing Model），以模型中BETA值（β值）計算各個股票的個別風險溢酬（Risk Premium）；Fama-French三因子模型，認為個別股票報酬率的影響因素有市場風險溢酬、公司規模大小與股價淨值比等等。再加上投信公司、投資銀行、對沖基金等機構投資人的專業交易程式，程式交易策略可說是多如「天上繁星」。
我們可以用「過去」來預測「未來」嗎？
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。