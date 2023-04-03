《一人登山完全攻略》：緊急紮營時預防腳趾凍傷的對策之一，就是將腿伸進背包裡
我們想讓你知道的是
山田先生說：「或許很多人對緊急紮營都抱持負面印象，但是事實並非如此。」想要提高自行下山的可能性時，就要在覺得不可能在時間內下山或是到達山屋時果斷紮營，考量到紮營場所與紮營所需時間，建議最晚應在日落30分鐘前做好決定。
文：山與溪谷編輯部
緊急紮營
在山中遇到進退維谷的情況時就必須緊急紮營，唯有能夠冷靜且正確完成的人，才稱得上是獨當一面的獨攀者。
藉由有利求生的緊急紮營，保存體力。
─山田哲哉（登山嚮導）
「或許很多人對緊急紮營都抱持負面印象，但是事實並非如此。」山田先生說：「迷路不知該何去何從時，要是離搜救範圍太遠就很難被發現。此外相較於硬是在天候惡劣或是夜間行動，緊急紮營到隔天比較能夠掌握環境狀況，有助於降低受傷風險並保存體力。」
想要提高自行下山的可能性時，就要在覺得不可能在時間內下山或是到達山屋時果斷紮營，考量到紮營場所與紮營所需時間，建議最晚應在日落30分鐘前做好決定。
穿上手邊所有衣物
緊急紮營時建議用衣物做好充足的抗寒準備。
「請把所有衣物都套在身上吧。多穿幾層可製造空氣層，進而提升保暖效果。」
此外身體末端容易冰冷，因此也要留意手指、腳趾與耳朵等部位的防寒。上山時一定要攜帶帽子與手套，天氣寒冷時更應選擇厚襪子，最好還可以搭配打底褲。
為了對抗寒冷而穿上多層衣服時，要特別留意「潮溼」的問題。附著在身體的水分蒸發時會帶走體溫，所以請做好徹底的防水措施。此外挑選具速乾功能的打底衣物，就能夠避免內部潮溼＝汗水造成發冷。最後只要將雨衣套在最外層，就可以預防外部的潮溼，兼具防風效果的雨衣還可以避免風吹造成的寒冷。
用避難帳紮營
- 在較不易受風雨影響的平坦場所紮營
要設置避難帳時，最好的位置是較不受風雨影響的樹林、岩石遮蔭處，且盡量能夠讓身體躺平，附近若有能夠確保水源的地方就更理想了。在樹林裡可以利用樹木撐起帳篷，但是要避開風勢強勁的山脊，以及可能有落石的地區。
「聽到確保水源，可能會有人認為溪流附近不錯。但是溪流附近早晚會特別寒冷，還會有暴漲的危險，所以請避免直接在溪流旁紮營。」
一般避難帳都會用兩根登山杖充當支柱，但是若能夠直接以樹木為支柱，就不怕被風吹倒，更加安心。
避難帳的搭法：
- 從內側溫暖身體
想要抵抗山中寒意，當然必須把攜帶的衣物全部穿在身上，飲用溫熱的飲料，則可有效從內側溫暖身體。此外，第一次緊急紮營難免會有諸多不安，心情很難平靜，這時喝點溫熱的飲料，不僅能夠滋潤喉嚨並溫暖身體，還具有撫平內心的效果。
「想要維持努力生存的活力，就請先喝口熱飲吧。」
- 活用背包以預防腳趾凍傷
躺在避難帳時，地面的寒氣會讓身體發冷，而身體末端的腳趾等又特別容易冰涼，不做好保暖的話夜間也很難入睡。事實上，人們也特別容易輕忽下半身的防寒，所以這邊要建議各位善用背包與睡袋套。
「將雙腿伸進背包裡，或是將背包墊在身體下方等，都有助於抑制從地面竄起的寒氣。再搭配睡袋套的話，就會有更棒的保暖效果。」
緊急程度極高時的緊急紮營
- 無法搭起避難帳時就改用「吊掛」或「覆蓋」
因為受傷或疲勞而難以行動時，往往在找到適合搭帳篷的位置前，太陽就已經下山了，因此無法順利搭起避難帳的機率其實相當高。
「僅單側固定在樹上的吊掛法比搭帳篷更簡單，這時盡量打造出身體能夠活動的空間就會比較舒適。但是連吊掛都沒辦法時，就請直接覆蓋在身上避免身體受到風與寒氣的侵襲。
沒帶或是弄丟避難帳的時候，請在岩石遮蔭處等較不易受風雨侵擾的區域，穿上雨衣努力防水與防寒吧。
- 考量到大雨時的緊急紮營法
人們很容易以為避難帳非常萬用，但是其實避難帳的防水性沒有想像中那麼好，很怕遇到大雨侵襲。市面上當然也有防水滲透的材質，但是又重又占空間，不適合當作緊急裝備。
「雖然市面上售有避難帳專用遮雨棚，但是個人比較推薦便宜的野餐墊。因為野餐墊的防水性很好，只要蓋在避難帳上面就足以擋雨。」下雨時的避難帳一樣，用繩子固定住接地面，就能夠打造出舒適空間。
- 藉火堆溫暖身心
緊急紮營過於寒冷時，建議想辦法堆木材生火。火堆的火比瓦斯噴槍還要溫暖，同時具有令人安心的效果，衣服不慎溼掉時還可用來烘乾，此外黑煙與煙味也能夠讓搜救隊更輕易找到。雖然很多地方都禁止生火，但是面臨攸關性命的緊急時刻，生火也是無可奈何的選擇。當然生火時要特別留意，避免因為延燒而造成山林火災，例如：火舌會碰到的範圍內，要盡量清除落葉等助燃物。
火堆成為獲救關鍵的案例
2017年6月，奧秩父的木賊山發生了男女登山客失蹤的山難，並在搜救第四天獲救並搭乘縣警直升機下山。獲救的關鍵則是火堆。直升機在標高約1600m的地方看見有煙揚起，進而發現相當虛弱的兩人。原來他們從登山道滑落後，就陷入動彈不得的絕望狀態，幸好終究倖存下來。雖然這並非獨攀，但是由此可知，火堆除了能夠溫暖身體外，也是告知自己所在位置的重要信號。
書籍介紹
本文摘錄自《一人登山完全攻略》，采實文化出版
作者：山與溪谷編輯部
譯者：黃筱涵
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集結多位獨攀者的登山經驗與智慧
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▲ 專屬自己的挑戰與對話，一人登山的魅力
僅管獨自登山需承受的風險較高，但仍讓許多山林愛好者著迷不已，並非是不怕危險或是覺得結伴同行太麻煩，而是將「獨行」與「擔心害怕」放在天秤兩端衡量時，仍難以抗拒獨攀的魅力。
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- 登山技術：包括登山裝備、步行訓練、地圖的閱讀、天氣的判斷等，不管是否為一人登山，都是必學的基本技術。
- 風險管理：遇到迷路/身體不適/跌倒滑落等情況該怎麼辦？一人登山時因無人照應，更要學會自救的方法。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。