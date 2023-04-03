《一人登山完全攻略》：緊急紮營時預防腳趾凍傷的對策之一，就是將腿伸進背包裡

文：山與溪谷編輯部

緊急紮營

在山中遇到進退維谷的情況時就必須緊急紮營，唯有能夠冷靜且正確完成的人，才稱得上是獨當一面的獨攀者。

藉由有利求生的緊急紮營，保存體力。 ─山田哲哉（登山嚮導）

「或許很多人對緊急紮營都抱持負面印象，但是事實並非如此。」山田先生說：「迷路不知該何去何從時，要是離搜救範圍太遠就很難被發現。此外相較於硬是在天候惡劣或是夜間行動，緊急紮營到隔天比較能夠掌握環境狀況，有助於降低受傷風險並保存體力。」

想要提高自行下山的可能性時，就要在覺得不可能在時間內下山或是到達山屋時果斷紮營，考量到紮營場所與紮營所需時間，建議最晚應在日落30分鐘前做好決定。

穿上手邊所有衣物

緊急紮營時建議用衣物做好充足的抗寒準備。

「請把所有衣物都套在身上吧。多穿幾層可製造空氣層，進而提升保暖效果。」

此外身體末端容易冰冷，因此也要留意手指、腳趾與耳朵等部位的防寒。上山時一定要攜帶帽子與手套，天氣寒冷時更應選擇厚襪子，最好還可以搭配打底褲。

為了對抗寒冷而穿上多層衣服時，要特別留意「潮溼」的問題。附著在身體的水分蒸發時會帶走體溫，所以請做好徹底的防水措施。此外挑選具速乾功能的打底衣物，就能夠避免內部潮溼＝汗水造成發冷。最後只要將雨衣套在最外層，就可以預防外部的潮溼，兼具防風效果的雨衣還可以避免風吹造成的寒冷。

用避難帳紮營

在較不易受風雨影響的平坦場所紮營

要設置避難帳時，最好的位置是較不受風雨影響的樹林、岩石遮蔭處，且盡量能夠讓身體躺平，附近若有能夠確保水源的地方就更理想了。在樹林裡可以利用樹木撐起帳篷，但是要避開風勢強勁的山脊，以及可能有落石的地區。

「聽到確保水源，可能會有人認為溪流附近不錯。但是溪流附近早晚會特別寒冷，還會有暴漲的危險，所以請避免直接在溪流旁紮營。」

一般避難帳都會用兩根登山杖充當支柱，但是若能夠直接以樹木為支柱，就不怕被風吹倒，更加安心。

避難帳的搭法：

Photo Credit：采實文化 用繩子穿過通風口後掛在樹木上。無論使用哪一種搭法，都請挑選能夠躺下的位置。

Photo Credit：采實文化 用登山杖充當支柱的搭法。

從內側溫暖身體

想要抵抗山中寒意，當然必須把攜帶的衣物全部穿在身上，飲用溫熱的飲料，則可有效從內側溫暖身體。此外，第一次緊急紮營難免會有諸多不安，心情很難平靜，這時喝點溫熱的飲料，不僅能夠滋潤喉嚨並溫暖身體，還具有撫平內心的效果。

「想要維持努力生存的活力，就請先喝口熱飲吧。」

活用背包以預防腳趾凍傷

躺在避難帳時，地面的寒氣會讓身體發冷，而身體末端的腳趾等又特別容易冰涼，不做好保暖的話夜間也很難入睡。事實上，人們也特別容易輕忽下半身的防寒，所以這邊要建議各位善用背包與睡袋套。

「將雙腿伸進背包裡，或是將背包墊在身體下方等，都有助於抑制從地面竄起的寒氣。再搭配睡袋套的話，就會有更棒的保暖效果。」

Photo Credit：采實文化 預防腳趾凍傷的對策之一，就是將腿伸進背包裡。此外光是將背包墊在身體下方，就能夠有效防冷防溼。

緊急程度極高時的緊急紮營

無法搭起避難帳時就改用「吊掛」或「覆蓋」

因為受傷或疲勞而難以行動時，往往在找到適合搭帳篷的位置前，太陽就已經下山了，因此無法順利搭起避難帳的機率其實相當高。

「僅單側固定在樹上的吊掛法比搭帳篷更簡單，這時盡量打造出身體能夠活動的空間就會比較舒適。但是連吊掛都沒辦法時，就請直接覆蓋在身上避免身體受到風與寒氣的侵襲。

沒帶或是弄丟避難帳的時候，請在岩石遮蔭處等較不易受風雨侵擾的區域，穿上雨衣努力防水與防寒吧。

考量到大雨時的緊急紮營法

人們很容易以為避難帳非常萬用，但是其實避難帳的防水性沒有想像中那麼好，很怕遇到大雨侵襲。市面上當然也有防水滲透的材質，但是又重又占空間，不適合當作緊急裝備。

「雖然市面上售有避難帳專用遮雨棚，但是個人比較推薦便宜的野餐墊。因為野餐墊的防水性很好，只要蓋在避難帳上面就足以擋雨。」下雨時的避難帳一樣，用繩子固定住接地面，就能夠打造出舒適空間。

Photo Credit：采實文化 「吊掛」避難帳所需的時間比用搭的還要短，地面有點斜度也沒問題。但是舒適度沒有用搭的那麼好，也比較容易結露。

藉火堆溫暖身心

緊急紮營過於寒冷時，建議想辦法堆木材生火。火堆的火比瓦斯噴槍還要溫暖，同時具有令人安心的效果，衣服不慎溼掉時還可用來烘乾，此外黑煙與煙味也能夠讓搜救隊更輕易找到。雖然很多地方都禁止生火，但是面臨攸關性命的緊急時刻，生火也是無可奈何的選擇。當然生火時要特別留意，避免因為延燒而造成山林火災，例如：火舌會碰到的範圍內，要盡量清除落葉等助燃物。

Photo Credit：采實文化 仿效遮雨棚的形式覆蓋野餐墊，就能夠遮擋雨水。

Photo Credit：采實文化 用避難帳「覆蓋」身體不費工又簡單，但是比「搭帳篷」或「吊掛」還要容易受到天候影響，也缺乏舒適性。

火堆成為獲救關鍵的案例

2017年6月，奧秩父的木賊山發生了男女登山客失蹤的山難，並在搜救第四天獲救並搭乘縣警直升機下山。獲救的關鍵則是火堆。直升機在標高約1600m的地方看見有煙揚起，進而發現相當虛弱的兩人。原來他們從登山道滑落後，就陷入動彈不得的絕望狀態，幸好終究倖存下來。雖然這並非獨攀，但是由此可知，火堆除了能夠溫暖身體外，也是告知自己所在位置的重要信號。

書籍介紹

本文摘錄自《一人登山完全攻略》，采實文化出版

作者：山與溪谷編輯部

譯者：黃筱涵

──日本最具權威的登山知識出版社編著──

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