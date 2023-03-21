治療濕疹，服用益生菌有幫助嗎？
我們想讓你知道的是
近年的研究指出患上濕疹的人士，不論小童或成人，都出現三種微生態毛病，就是菌種的多樣性減少、缺乏一些可以減低免疫反應的益菌、以及過多刺激發炎的惡菌。
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
上星期，一對父母帶着五歲的兒子求醫。孩子的母親急不及待說：「陳教授，你看我孩子的濕疹多麼嚴重，他自一歲開始便被這問題折磨，請你救救他吧！」我聽罷有些愕然，因為我既不是兒科也不是皮膚科專家。她接着說：「聽說移植一些益菌便可以醫治這種慢性病，我想給孩子嘗試這個新療法。」
看着這位母親無奈的眼神，我可以想像她多年來所受的痛苦並不比孩子輕。可是我不能夠把未經證實的治療推介給病人，唯有把已知的醫學數據相告，希望幫助他們為孩子作出合適的選擇。
濕疹其實是一種皮膚發炎，而這類型發炎的活躍程度受着免疫細胞的影響。腸道微生態是人體最大的免疫器官。現今醫學發現腸道微生態失衡是多種免疫系統疾病的重要因素，而濕疹便是一個典型例子。
近年的研究指出患上濕疹的人士，不論小童或成人，都出現三種微生態毛病，就是菌種的多樣性減少、缺乏一些可以減低免疫反應的益菌、以及過多刺激發炎的惡菌。
究竟是什麼原因導致以上的微生態失衡？嬰兒的腸道微生物是從母親分娩過程中得來的，所以孕婦有健康的生活和飲食習慣，以及選擇自然分娩，都對嬰兒的成長尤其重要。此外，孩童應避免服用不必要的抗生素、含高糖分或乳化劑的食物，以保持腸道細菌平衡及健康發展。
雖然動物研究顯示腸道微生態移植可以大大改善濕疹，但我們還需要臨床研究才可以確定這方法的成效及安全性。
服用益生菌有幫助嗎？我相信它可以作為預防及輔助治療，但亦需要有臨床數據支持，以協助病人選擇合適的配方。隨着利用宏基因學（metagenomics）分析腸道微生態越來越普遍，我們希望不久將來可以用更精準醫學為嚴重的病人提供更適切的治療。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html