《漫畫．圖解「被消失」的藝術史》：女藝術家為超現實主義增加了更多想像不到的可能性
我們想讓你知道的是
全書收錄了歷史上代表性的23位古今中外女藝術家，包括：芙列達．卡蘿、喬治亞．歐姬芙、貝絲．莫里索、管道升、葛飾應為等。作者以女性主義觀點來看待藝術史上的重要事件和流派，同時展現女藝術家如何突破社會文化中的限制，改寫時代氛圍、創作出令人驚嘆的作品，
文：李君棠
夢中的自由——超現實主義
達達主義幾乎嘲笑了藝術史一切固有的規則，卻沒有提供任何一種線索——未來藝術應該朝哪個方向創作？什麼樣的藝術創作才能「表達真實」？安德列．布賀東在西格蒙德．佛洛伊德劃時代的著作《夢的解析》裡找到了一種答案：
夢裡，有一種尚未被任何力量抑制的自由。
佛洛伊德在《夢的解析》中，提出人的精神可以分為三個層次——意識、前意識和潛意識；潛意識中湧動著人的本能和欲望，平時被壓抑，夢中卻能找到它們的線索。
佛洛伊德《夢的解析》與精神分析理論
意識（超我）
前意識（本我）力比多
潛意識（自我）
夢
佛洛依德認為藉由分析人的夢，可以找到患者被壓抑的欲望和痛苦，從而解決患者的心理問題。在這些被壓抑的欲望裡，性欲是人最基礎的欲望。
*倫敦佛洛伊德博物館保留了佛洛伊德生前使用的治療椅。患者曾經躺在這張沙發上，接受佛洛依德的精神分析。
「夢是願望的滿足。」——西格蒙德．佛洛伊德
我知道你在想什麼。
西格蒙德・佛洛伊德（1856–1939年），奧地利精神病醫師、心理學家
夢怎麼做，畫就應該怎麼畫
1924年，布賀東發表了《超現實主義宣言》，向人們介紹了他所認為的「超現實主義」：
超現實主義，陽性名詞。
超現實主義希望透過純粹的精神自動主義，在談話或者寫作中表達思想的真正功能。在沒有任何理性強加的控制、排除一切美學或者道德成見的情況下，在思想的指導下創作。
我知道你讀不懂，但是你的潛意識已經懂了。
安德列．布賀東（1896—1966年），超現實主義創始人、詩人、作家
翻譯：
布賀東認為，文學和藝術史中充斥著無聊的作品，是因為人被理性、美學規則和道德成見約束了。超現實主義希望把人從這些約束中解放出來，讓藝術家的潛意識可以得到表達，創作出真正有活力的作品。
夢讓布賀東感受到了不受限制地創作的美妙：夢裡，我們從來不擔心自己看見的景象不合邏輯或不合道德，夢可以隨意斷裂、隨便跳躍、隨時結束，夢提供我們怪誕但迷人的場景。
因此，創作應該進入做夢一般的狀態——做夢的時候人拋棄了理性和規則的干擾，畫畫的時候也應該如此。
為了壯大超現實主義，布賀東宣布莎士比亞、但丁、波特萊爾都是超現實主義者。布賀東的雄心吸引了許多前衛藝術家，紛紛加入了超現實主義者的行列。
BOX：
《超現實主義宣言》
舉例的「無聊作品」
向這個年輕男人展示的小房間鋪滿了黃色壁紙：棉布窗簾遮蓋的窗邊有天竺葵；夕陽向整個房間投射了一道刺目的光線……這個房間沒什麼特別之處。黃木傢俱都很老舊了。一張高背沙發，沙發對面有一個橢圓形桌子，一個梳粧檯上有一面鏡子，和穿衣鏡相對，靠牆有幾把椅子，兩三張不值錢的描繪手中拿著鳥兒的無名德國女孩的蝕刻畫——這就是全部的裝飾。
—— 杜思妥也夫斯基《罪與罰》
我是絕對不會走進這種沒有想像力的房間的。
你在教我做事？
杜思妥也夫斯基（1821—1881年），作家
如何讓一種主義變成看得見、摸得著的作品？
馬塞爾．杜象在超現實主義團體中再一次發揚了他的玩樂主義和實幹精神。在1942年紐約的超現實主義文獻展裡，杜象用無數條絲線連接展品，讓觀看展覽變成了一種躲避遊戲：觀眾不但要注意展品，還要注意避開那些擋住去路的線。杜象還安排了好幾個孩子在開幕式上扔球、玩跳房子，當有人問孩子們在做什麼時，只會得到一個回答：「杜象先生讓我們這麼做的。」而且，杜象本人並沒有出席這個展覽。
這些「玩笑」讓這個展覽變得更「超現實主義」。它提醒觀眾，這些就是超現實主義的核心：挑戰觀看方式的實驗；孩童般的天真眼光；以及日常生活中突然出現的夢幻。
如何畫一幅超現實主義的畫？
布賀東認證
超現實主義
傑出藝術家
布賀東認證
擺脫作者創作的理性
超現實主義藝術家找到了一種方法——「自動主義」創作，也可以理解為「無意識創作」。比如馬克斯．恩斯特嘗試把紙蓋在木板上用筆刮擦，根據拓出的痕跡進行想像，完成一幅畫。在刮擦之前，他不知道自己將看到什麼樣的線條，整個過程充滿偶然性。恩斯特把這種方法叫作「拓印法」。除此之外，他還發明了另一種創作方法「刮擦法」。
自動主義繪畫圖解——「刮擦法」
表面粗糙的物體（如木板或樹葉）
畫布
厚厚一層顏料
刮掉！
因為底層物體不平整，無法均勻刮下顏料，所以畫布上會形成自然隨機的紋理。
擺脫觀眾看畫的理性
勒內．馬格利特的畫第一眼看過去好像都是日常物品和尋常場景，細看之下卻有某種怪誕之處。馬格利特的畫總是向看畫的人提出各種各樣尖銳的問題，挑戰人們看畫的理性。
比如藝術史上最出名的一支煙斗：馬格利特畫了一支煙斗，然後在圖像下寫：「這不是一支煙斗。」他想表達：再精確的圖像，都不能完全代替實際的物品，它只是一幅畫。馬格利特挑戰了學院派對藝術的定義——畫作並不能精確地反映現實。
只是你的大腦騙你——這個平面圖形是煙斗。
做個夢，把它帶進現實
夢
薩爾瓦多．達利和其他超現實主義者最大的不同——他是一位明星。他蓄著又長又翹的鬍子，把自己活成了一個最引人注目的超現實主義符號。他擅長營造夢幻的感覺：他參與拍攝由噩夢片段組成的電影《安達魯之犬》；他為希區考克的電影《意亂情迷》設計了一個掛滿巨大眼睛的場景；而他的畫，就像是手繪的夢境照片。
達利很少解釋自己的畫（夢本來就很難解釋）。這些充滿想像力的夢被藝術史保存了下來，讓觀者驚嘆，然後變成了其他人做夢時的材料。
達利在《記憶的永恆》裡描繪了一個時間盡頭的夢：空蕩蕩的沙漠中有幾個軟塌塌的鐘錶，螞蟻在懷錶上爬行，時間在這裡已經失去最後的力氣，這種永恆的衰朽在達利看來代表著對性無能的焦慮。達利的畫裡還有長著細腿的大象、像乳房的煎雞蛋，這些符號都可能是佛洛伊德理論中的欲望表達。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。