《漫畫．圖解「被消失」的藝術史》：女藝術家為超現實主義增加了更多想像不到的可能性

文：李君棠

夢中的自由——超現實主義

達達主義幾乎嘲笑了藝術史一切固有的規則，卻沒有提供任何一種線索——未來藝術應該朝哪個方向創作？什麼樣的藝術創作才能「表達真實」？安德列．布賀東在西格蒙德．佛洛伊德劃時代的著作《夢的解析》裡找到了一種答案：

夢裡，有一種尚未被任何力量抑制的自由。

佛洛伊德在《夢的解析》中，提出人的精神可以分為三個層次——意識、前意識和潛意識；潛意識中湧動著人的本能和欲望，平時被壓抑，夢中卻能找到它們的線索。

佛洛伊德《夢的解析》與精神分析理論

意識（超我）

前意識（本我）力比多

潛意識（自我）

夢

佛洛依德認為藉由分析人的夢，可以找到患者被壓抑的欲望和痛苦，從而解決患者的心理問題。在這些被壓抑的欲望裡，性欲是人最基礎的欲望。

*倫敦佛洛伊德博物館保留了佛洛伊德生前使用的治療椅。患者曾經躺在這張沙發上，接受佛洛依德的精神分析。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

「夢是願望的滿足。」——西格蒙德．佛洛伊德

我知道你在想什麼。 西格蒙德・佛洛伊德（1856–1939年），奧地利精神病醫師、心理學家

夢怎麼做，畫就應該怎麼畫

1924年，布賀東發表了《超現實主義宣言》，向人們介紹了他所認為的「超現實主義」：

超現實主義，陽性名詞。

超現實主義希望透過純粹的精神自動主義，在談話或者寫作中表達思想的真正功能。在沒有任何理性強加的控制、排除一切美學或者道德成見的情況下，在思想的指導下創作。

我知道你讀不懂，但是你的潛意識已經懂了。 安德列．布賀東（1896—1966年），超現實主義創始人、詩人、作家

翻譯：

布賀東認為，文學和藝術史中充斥著無聊的作品，是因為人被理性、美學規則和道德成見約束了。超現實主義希望把人從這些約束中解放出來，讓藝術家的潛意識可以得到表達，創作出真正有活力的作品。

夢讓布賀東感受到了不受限制地創作的美妙：夢裡，我們從來不擔心自己看見的景象不合邏輯或不合道德，夢可以隨意斷裂、隨便跳躍、隨時結束，夢提供我們怪誕但迷人的場景。

因此，創作應該進入做夢一般的狀態——做夢的時候人拋棄了理性和規則的干擾，畫畫的時候也應該如此。

為了壯大超現實主義，布賀東宣布莎士比亞、但丁、波特萊爾都是超現實主義者。布賀東的雄心吸引了許多前衛藝術家，紛紛加入了超現實主義者的行列。

BOX：

《超現實主義宣言》

舉例的「無聊作品」

向這個年輕男人展示的小房間鋪滿了黃色壁紙：棉布窗簾遮蓋的窗邊有天竺葵；夕陽向整個房間投射了一道刺目的光線……這個房間沒什麼特別之處。黃木傢俱都很老舊了。一張高背沙發，沙發對面有一個橢圓形桌子，一個梳粧檯上有一面鏡子，和穿衣鏡相對，靠牆有幾把椅子，兩三張不值錢的描繪手中拿著鳥兒的無名德國女孩的蝕刻畫——這就是全部的裝飾。

—— 杜思妥也夫斯基《罪與罰》

我是絕對不會走進這種沒有想像力的房間的。

你在教我做事？ 杜思妥也夫斯基（1821—1881年），作家

如何讓一種主義變成看得見、摸得著的作品？

馬塞爾．杜象在超現實主義團體中再一次發揚了他的玩樂主義和實幹精神。在1942年紐約的超現實主義文獻展裡，杜象用無數條絲線連接展品，讓觀看展覽變成了一種躲避遊戲：觀眾不但要注意展品，還要注意避開那些擋住去路的線。杜象還安排了好幾個孩子在開幕式上扔球、玩跳房子，當有人問孩子們在做什麼時，只會得到一個回答：「杜象先生讓我們這麼做的。」而且，杜象本人並沒有出席這個展覽。

這些「玩笑」讓這個展覽變得更「超現實主義」。它提醒觀眾，這些就是超現實主義的核心：挑戰觀看方式的實驗；孩童般的天真眼光；以及日常生活中突然出現的夢幻。

如何畫一幅超現實主義的畫？

布賀東認證

超現實主義

傑出藝術家

布賀東認證

擺脫作者創作的理性

超現實主義藝術家找到了一種方法——「自動主義」創作，也可以理解為「無意識創作」。比如馬克斯．恩斯特嘗試把紙蓋在木板上用筆刮擦，根據拓出的痕跡進行想像，完成一幅畫。在刮擦之前，他不知道自己將看到什麼樣的線條，整個過程充滿偶然性。恩斯特把這種方法叫作「拓印法」。除此之外，他還發明了另一種創作方法「刮擦法」。

自動主義繪畫圖解——「刮擦法」

表面粗糙的物體（如木板或樹葉）

畫布

厚厚一層顏料

刮掉！

因為底層物體不平整，無法均勻刮下顏料，所以畫布上會形成自然隨機的紋理。

擺脫觀眾看畫的理性

勒內．馬格利特的畫第一眼看過去好像都是日常物品和尋常場景，細看之下卻有某種怪誕之處。馬格利特的畫總是向看畫的人提出各種各樣尖銳的問題，挑戰人們看畫的理性。

比如藝術史上最出名的一支煙斗：馬格利特畫了一支煙斗，然後在圖像下寫：「這不是一支煙斗。」他想表達：再精確的圖像，都不能完全代替實際的物品，它只是一幅畫。馬格利特挑戰了學院派對藝術的定義——畫作並不能精確地反映現實。

只是你的大腦騙你——這個平面圖形是煙斗。

做個夢，把它帶進現實

夢

薩爾瓦多．達利和其他超現實主義者最大的不同——他是一位明星。他蓄著又長又翹的鬍子，把自己活成了一個最引人注目的超現實主義符號。他擅長營造夢幻的感覺：他參與拍攝由噩夢片段組成的電影《安達魯之犬》；他為希區考克的電影《意亂情迷》設計了一個掛滿巨大眼睛的場景；而他的畫，就像是手繪的夢境照片。

達利很少解釋自己的畫（夢本來就很難解釋）。這些充滿想像力的夢被藝術史保存了下來，讓觀者驚嘆，然後變成了其他人做夢時的材料。

達利在《記憶的永恆》裡描繪了一個時間盡頭的夢：空蕩蕩的沙漠中有幾個軟塌塌的鐘錶，螞蟻在懷錶上爬行，時間在這裡已經失去最後的力氣，這種永恆的衰朽在達利看來代表著對性無能的焦慮。達利的畫裡還有長著細腿的大象、像乳房的煎雞蛋，這些符號都可能是佛洛伊德理論中的欲望表達。