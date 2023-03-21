2023/03/21,
教育

大學繁星推薦錄取率62.71％，台大、清大、陽交大皆有缺額

大學繁星推薦錄取率62.71％，台大、清大、陽交大皆有缺額
圖為考完學測的學生｜Photo Credit: 中央社

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今年第一類至第七類學群共計2萬3011人報名，總共錄取1萬4431名一般生，錄取率為62.71％，比去年增加0.9％。第八類的醫、牙學系共計699人報名，通過醫學系一階篩選的共350人、通過牙醫系一階篩選的有67人。

112學年度大學繁星推薦招生，第一至第七類學群錄取及第八類篩選結果今（21）日出爐，考生可至甄選會網站查詢結果。

大學甄選入學委員會指出，今（2023）年共有66所大學、1789個學系參加招生，共提供1萬5989個招生名額，和1990個原住民外加名額。

今年第一類至第七類學群共計2萬3011人報名，總共錄取1萬4431名一般生，錄取率為62.71％，比去（2022）年增加0.9％；外加名額錄取203名原住民學生，錄取率為87.12％，比去年減少5.01％。這七類學群總計有1330個缺額，比去年增加411個。

甄選會提醒，第一至七類學群分發錄取生，就取得該校系入學資格，無論是否放棄，都不能報名112學年度大學申請入學及四技甄選的一階篩選。

第八類的醫、牙學系共計699人報名，通過醫學系一階篩選的共350人、通過牙醫系一階篩選的有67人。甄選會提醒，通過篩選後須依校系規定參加第二階段的指定項目甄試，且因錄取結果未定，還是可以報名112學年度的大學申請入學，但通過醫、牙學系繁星一階篩選的考生，不得再報名同一所大學的醫、牙學系。

本次第一至七類學群共有1330個缺額，就連台灣大學都有10個缺額、清華大學和陽明交通大學有8個缺額、成功大學有17個缺額。缺額人數最多的學校為中國文化大學，共有257個，其次是真理大學152個、長榮大學107個。

沒有缺額、繁星滿招的學校共有17所，包含政治大學、高雄醫學大學、中原大學、中國醫藥大學、海洋大學、高雄師範大學、中山醫學大學、長庚大學、元智大學、中正大學、世新大學、台南藝術大學、台北大學、高雄大學、臺北醫學大學、馬偕醫學院和金門大學。

甄選會表示，從今日上午9時起，考生可以憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼，查詢分發比序錄取或篩選結果。錄取生會由各大學寄發錄取通知單，通過篩選的考生會由各大學寄發或公告指定項目甄試通知，甄選會不另行書面通知。

如果考生對錄取或篩選結果有疑義，想申請複查，可以依照簡章規定於3月22日中午12時前，以網路申請方式向甄選會提出，可上甄選會網站查詢。

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核稿編輯：羅元祺


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