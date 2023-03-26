2023/03/26,
社會

遇到恐怖情人聲請「保護令」是首要任務，但遭到對方無視該怎麼辦？

遇到恐怖情人聲請「保護令」是首要任務，但遭到對方無視該怎麼辦？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然有人會覺得保護令只是一份單純的公文，但對方如果選擇無視繼續做出騷擾行為，就可以直接將這些證據蒐集起來並且報警提告對方違反保護令，違反保護令就是刑事案件了，可以讓對方去接受法律制裁。

新北市有位女子，因為不滿自己的前男友因為希望復合而持續糾纏，一氣之下便找了現任男友設局將前男友抓起來施暴並搶走其財物。

這樣誇張的情況想當然爾會立刻遭警察鎖定，女子最後反而因為自己的糟糕行徑，連同男友跟同夥一同被警方逮捕並移送法辦，原本只是為了報復前男友的糾纏，結果最後卻變成是刑事案件，這樣的結果絕對是最糟糕的。

保護令可以將騷擾上升成刑事案件

像是遇到這種瘋狂糾纏的前任甚至恐怖情人的狀況，聲請保護令絕對是首要的任務。

雖然有人會覺得說，保護令畢竟就只是一份單純的公文，似乎沒有什麼實質的保護效果，對方若是想騷擾我還是可以繼續他的動作，不會因為保護令而有所限制，然而，保護令其實對於受到恐怖情人騷擾的受害者來說是一項很有利的防衛措施。

因為有保護令的禁止效果，對方如果選擇無視裡面的內容，繼續做出騷擾行為，不斷傳訊息來打擾自己，這樣的話你就可以直接將這些證據蒐集起來並且報警提告對方違反保護令，違反保護令就是刑事案件了，可以讓對方去接受法律制裁。

假如對方無視保護令該怎麼辦？

其實無論是前男女朋友或是前配偶，只要遭遇到恐怖情人時，一定要記住這幾點，那就是想盡辦法斷絕與對方的聯繫、千萬不要私下與對方有接觸、不要因為對方的情緒勒索而產生同情心，在這樣的情況下就能避免大部分的恐怖情人行為。

如果對方沒辦法與你有所接觸，就能降低兩人衝突的機率，然而，若對方仍舊打死不放手，持續糾纏的話，其實可以透過報警或是聯繫他的親友協助安撫，讓他信任的人與他好好聊聊，排解他的情緒，讓他將情緒轉移開來，不要總是為了這段已經逝去的關係而糾結。

假如有親友或是專業人士的開導及建議，也能讓他從這樣不肯放手的情緒中漸漸脫離，無論是對他或是自己都會是件好事。

如果真的不幸遇到瘋狂糾纏的前任或是恐怖情人，首先一定要記得蒐集好各項證據，並且在報警時向警察機關聲請保護令，如此一來便能以公權力去限制恐怖情人的行為，使恐怖情人遠離你與家人的生活圈，保障人身安全；若是對方仍無視保護令，持續對自己進行騷擾，就能立即報警提告對方違反保護令，讓他受到刑事制裁。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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