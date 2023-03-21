日本首款口服墮胎藥審查將獲准，婦產科醫師憂：出血現象較手術嚴重，妊娠組織恐無法順利排出

據《產經新聞》報導，日本第一種口服墮胎藥的審查程序已接近尾聲。日本厚生勞動省的專責部會已經批准了口服墮胎藥的生產和銷售許可，並可望在不久的將來在上級組織的藥事分科會中也得到核可。

對於計劃外懷孕，日本過往的人工流產方法只有對孕婦身體負擔較重的手術墮胎；如果口服墮胎藥獲得批准，將能增加人工流產的選項。

過時的「子宮擴刮術」

在日本，人工流產有兩種方式：

利用金屬器械刮出子宮內妊娠組織的「子宮擴刮術」。

利用放進子宮腔內的彈性軟管，以真空吸引力將子宮內的妊娠組織吸出的「真空吸引術」。

但世界衛生組織（WHO）認為「子宮擴刮術」這種人工流產方法已經過時，並建議使用真空吸引術或藥物墮胎。

口服墮胎藥於1988年在法國獲得批准。時至今日，不但已有70多個國家使用口服墮胎藥作為人工流產的方法，口服墮胎藥也被普遍認為是對身體負擔較小的墮胎方式之一。因此，日本國內也傳出了要求開放「口服墮胎藥」作為人工流產選項的呼聲。

致力於性教育宣導與啟蒙的民間非營利組織Pilcon的負責人染谷明日香，時常接受意外懷孕者的諮詢。染谷表示，很多意外懷孕者都對「有儀器插入自己身體」這件事感到猶豫或恐懼，也有些情況是她們對必須做人工流產手術感到內疚和自責，甚至是被周遭的人以不善的言辭傷害。

「但如果有口服墮胎藥的話，就可以在他人的陪同下一起進行療程。更重要的是，女性可以在考慮其生理和心理負擔後選擇更安心的墮胎方法。」染谷說。

目前在日本等待被批准的是英國製藥公司Linepharma於2021年提交的Mifegymiso Combi-Pack。

此種口服墮胎藥在懷孕第9週以前都可以使用。Mifegymiso Combi-Pack有兩種藥物：一種可以抑制妊娠所需的荷爾蒙作用，另一種則會在服用36至48小時後促進子宮收縮。在日本國內的臨床試驗中，有93%的受試者會在給藥後的24小時內完成人工流產。

Photo Credit: 翻攝自Linepharma官網

口服墮胎藥並非沒有壞處

但口服墮胎藥並非全然沒有壞處。日本家族計畫協會會長、婦產科醫師北村邦夫就指出，相較於在醫師處置下僅需數分鐘至約10分鐘就能完成的「子宮擴刮術」和「真空吸引術」，口服墮胎藥要在服用數日後才會起到流產作用，且服用後也會出現排出子宮妊娠組織出血現象。

北村接著解釋：「（口服墮胎藥）在墮胎是否完成的確認上不但相對困難，還存在著使用者對服用後的出血現象產生強烈不安、及擔憂子宮妊娠組織無法順利排出等問題。」

日本厚生勞動省目前規劃讓選擇使用口服墮胎藥進行人工流產的女性，在可住院的醫療機構中服用藥物，以預防在服用藥物的過程中，可能出現的不預期狀況。但北村也解釋：「許多提供人工流產手術的醫療機構也是無床施設。如何建構診療體制，會是今後的課題。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航