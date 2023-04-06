《家住垃圾山》：據說這些山比年紀最老的孟買拾荒者還要歷史悠久
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作者索米雅・羅伊以八年時間走入迪歐納鎮區，如實記錄四個家庭在垃圾山下展開的生活與事業，並爬梳這項人工奇觀的進程，從英國殖民者建立此地的歷史，到市政當局對其公安與公害問題徒勞無功的嘗試。本書所描寫的，是迪歐納垃圾鎮區及隱身於山影下的人生，也是在世界其他地方正發生的故事。
文：索米雅．羅伊（Saumya Roy）
第二章 長影
海德．阿里依靠在山上發現的東西維生，可是迪歐納山區的陰影遠比他知道的還要長，事實證明要脫離陰影比他想像得更加困難。他經常向住在同一條巷子幾間屋子外的維塔貝．坎伯勒求助，請教如何逃離這裡。他頭一次見到她時，她像山丘上滾動的一團灰，身上披著寶石色的紗麗，正在追逐抵達的垃圾。拾荒者說她是山坡上數一數二老的人，她見過這些山變成山之前的模樣。她談到飄浮在暈輪中的傳說，據說這些山比年紀最老的拾荒者還要歷史悠久。和大多數傳說一樣，有些是真的，有些不是。
「在一八九六年七月六日的早晨傳來一股強烈的氣味，似乎是有硫化氫在島的北部生成，尤其是來自跨越馬通加的運鹽通道及北邊的空地。那氣味似乎在最北邊最濃，」邦貝的衛生官員T．S．威爾博士在每年市政專員精心編纂、寄給倫敦的施政報告中寫道，「當時，在蘇利一帶觀察到老鼠的遷徙（蘇利是在島城東部沿海地區的住宅區），我相信那氣味是由腐爛的死老鼠而來，因為後來在郊區發現了大量的老鼠屍體。那天上午，警察總長和我剛好因為安排了視察通往邦貝道路的交通情況而到島的北部，我們試圖查明原因。那味道非常難聞，汙染了各處的空氣。
「九月、十月的傍晚經常能夠看到藍色的薄霧和彩虹，但我在邦貝已經很久沒看到了，」威爾繼續寫，「在此季節，癤子非常普遍。九月九日颳起了大風，天空看起來像是雨季的暴風雨。到了傍晚，下起雨來。不久之後就在西邊前灘發現了死老鼠。」
幾天後，在城內印度區行醫的阿卡西奧．維加斯醫師被叫去照料幾名發燒的病患。在看診期間，維加斯找不到病人發高燒、無精打采的原因，只發現了一小塊紅腫。隔天他還診斷不出病情，病患就突發高燒、死亡。他利用從病患腫塊抽取出的液體，確認這病是淋巴腺鼠疫，從此他開始在報紙上看到越來越多人死於瘟疫的消息。
到了十九世紀，鴉片與棉花的貿易徹底改變了邦貝，從十七世紀英國自葡萄牙人手中接收的多岩捕魚島嶼，變成帝國極為雄偉重要的貿易港。英國人建造了一座堡壘，並填海造地將島嶼連接起來，然後在這片浮現的土地上，蓋了帶有印度裝飾、富麗堂皇的歐式建築。英國人住在堡壘牆內發展起來、微風習習的熱帶倫敦裡；牆外的巷弄則擠滿了印度移民，他們受到工作機會的吸引從全國各地來到這裡。垃圾和傳染病接踵而至。不久，威爾開始接到每天有數百人死於瘟疫的報告。法國開始對印度的旅客和貿易施加限制。
官員認為，疾病是隨著朝聖者從印度北部的宗教慶典帶回這座城市的。後來殖民地報告推斷瘟疫發源於中國雲南，隨著香港的商船抵達該市，透過在氾濫的汙物中行動的老鼠傳到堡壘外的巷道。隨著時間推移，瑪哈拉克希米的垃圾場幾乎已擴張到附近的住家，孟買人多年來都將垃圾傾倒在此，滋生臭味，老鼠和疾病，使居民生病並威脅到貿易。然而，威爾博士計畫控制疫情的行動卻讓殖民政府與邦貝居民之間變得緊張。「只有一種措施預期能夠發揮作用，那就是隔離。」他寫道。
隨著瘟疫病例增加，英國軍隊開始限制抵達該市的旅客留在隔離營地。他們進入堡壘四周狹窄的印度人巷道，拆除瓦片屋頂讓光線照進黑暗的房屋，清空堆放了好幾個月的物資的糧倉，用海水沖洗排水溝和下水道，這些水最後又湧回屋內。回流的水帶來死老鼠、垃圾，和所有排水溝應該清除的東西。士兵搜索房屋找尋病人，讓居民在外面排隊，以便他們檢查是否有淋巴腺紅腫。他們燒掉病人的所有物，用石灰刷洗並隔離他們的房子，讓他們的家人在醫院待上數個星期。就連瘟疫受害者的墳墓也撒上一層生石灰或木炭，以防止帶原的跳蚤跑出來。
恐懼和謠言籠罩了整座城市。許多印度人將病人藏在櫥櫃裡，用刀保護他們，以免他們被帶去醫院，擔心他們被送去那裡只會孤獨地死去。一名瘟疫患者從載他去醫院、正在移動的救護車上跳下來，後來被人發現他在走了很長一段路後死亡。「他們有種想法，認為救護車會給他們足以致死的電擊。」威爾在市政報告中寫道，「有人對我說：『你們認為我們像瘋狗，你們想要把我們當成瘋狗一般殺掉。』」
有天深夜，邦貝的市政專員P．C．H．史諾穿過這日益擴大的裂縫，進入印度人的巷道。他發現了一座在不知不覺間發展起來的城鎮，裡頭擁擠不堪，瘟疫必然會快速傳播。史諾發現有十九個男人、二十一個女人和十七個孩子睡在同一間房間裡。「事實上，那間房間是條過道，夾在兩堵封閉的牆壁之間，前面有扇門︙︙我們所做的一切有什麼能夠幫助裡面受苦的人嗎？」他寫道。
隨著該市對抗瘟疫的預算盈餘已完全用罄，瘟疫進一步蔓延，開始觸及這座受限的島城邊緣。史諾寫道目擊病患神智不清地走在城市街道上，然後倒在路邊。有些可以復元，但有些早已死亡。根據報紙報導，在那年剩餘的時間裡，每星期有超過一千九百人死於瘟疫。最近剛建好的維多利亞終點站擠滿了準備離開邦貝的居民。
十月十四日，由於瘟疫控制措施更加嚴格，一群印度人寫信給史諾要求放寬規定。他們寫道，強制執行法規只會加速居民離開的浪潮。逃離的病人已經將瘟疫帶到鄰近的歷史名城浦納和更遠的地方。在兩座城市裡，那些留下的人經常激烈地抗議，因為帝國及其士兵檢查他們的房屋、身體和宗教活動。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。