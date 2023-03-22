伊拉克戰爭20週年：為了除掉海珊，值得發動這場徹頭徹尾的災難嗎？
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20年前，以美國為首的多國部隊開進伊拉克。這場在當時得到美國民意支持的戰爭推翻了獨裁者海珊，但是卻並沒有找到作為開戰藉口的大規模殺傷性武器，也沒有給這個國家帶來民主和穩定。《德國之聲》為您摘編了美、英和阿拉伯媒體對這場戰爭的回顧和總結。
文：德國之聲中文網
2003年3月17日，時任美國總統小布希（George W. Bush）發出最後通牒，如果薩達姆・海珊（Saddam Hussein）不在48小時內離開伊拉克，美國將會對該國採取軍事行動。19日，巴格達開始遭到轟炸。20日，美國正式開啟了地面入侵行動。
美國新聞資訊網站Axios梳理總結了20年前這場伊拉克戰爭的時間線並分析指出，這場入侵行動雖然在國際上備受爭議，但是當時在美國國內卻受到很大支持。根據2003年2月份皮尤研究所（Pew）的一項民調結果，66％的美國人支持對伊拉克動武，只有26％的人反對。
不過，當時小布希政府提出的進攻理由是，獨裁者海珊擁有大規模殺傷性武器——雖然最後誰也沒在伊拉克找到那些武器。但是根據皮尤的調查，當時57％的美國人相信海珊在911恐怖襲擊中扮演了一定角色，雖然這也是錯誤的判斷。
20年來無解的問題——美國為什麼要入侵伊拉克？
《紐約時報》在伊拉克戰爭20週年之際發表長篇分析文章指出，20年之後，有一個問題仍然盤桓在歷史學家、政治學者甚至是當年參與發動戰爭的官員之中，並且帶來巨大的不確定性，那就是——美國當時到底為什麼要入侵伊拉克？
文章發問道：「是為了石油？被錯誤的情報誤導？是為了地緣政治利益？還是單純的出於過度自信？亦或是因為民眾渴望一場戰爭，不管是什麼戰爭，來找回民族自豪感？又或者，就像第一次世界大戰那樣，相互溝通的不順暢導致互不信任的國家陷入衝突？」
對於這些問題，沒有人能夠給出確切的答案。「這並不是因為事件的全貌缺失了一塊拼圖，或者有什麼國家機密。恰恰相反：隨著時間的流逝，新聞調查和知情人士的證詞已經探索了入侵行動的幾乎各個方面。」
作者費舍（Max Fisher）寫道：「世界可能永遠不會得到一個確定的答案。一個多世紀之後，一次世界大戰的起因仍然在爭論之中，美國對越南和北韓戰爭的干預也是如此。」
「這也道出了一個令人不安的事實：很多改變歷史的決定，常常是通過非常複雜的過程和基於各種理由做出的，即使是參與者也無法確切知曉它們究竟是如何發生的。數十萬人可能為此而死亡，一整個國家陷入暴力，而沒有人能說出到底是為什麼。」
作者在詳細分析了不同的理論之後得出了一個共同的基線：「意識形態上的信仰、心理上的偏見、流程上的故障和外交訊號傳遞的失誤，導致了這一場入侵，而它幾乎沒有達到其主導者所希望推進的目標。」
文章最後總結道，這樣的情形並非罕見。「俄羅斯入侵烏克蘭一年之後，分析人士仍然在嘗試窺探俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的內心世界，通過瞭解他做這一切的動機來尋找讓他回頭的辦法。」
沒有給伊拉克帶來民主
與德、法等歐洲大國反對在伊拉克動武的態度相比，英國在2003年時是美國堅定的追隨者。不過時隔20年，倫敦出版的《泰晤士報》（Times）對這場戰爭的後果總結道：
「薩達姆的倒台沒有使得伊拉克成為一個民主國家，更沒有為整個中東地區的民主革命浪潮掃平道路，也沒有宣告一個『全新的美國人世紀』的到來。這場戰爭是一場徹頭徹尾的災難。它使得20萬伊拉克平民、4600名美國士兵和179名英國士兵失去了生命。它給美國造成的經濟損失大約在2兆美元左右。然而這種愚蠢行為的真正代價是無法估量的，其後果直到今天仍在產生影響。」
文章評論指出，「對於那些負有責任的人，包括英國人在內，歷史的審判只會隨著時間的推移而變得更加嚴厲。也許這場戰爭最嚴重的後果就是，讓西方的注意力從中國和俄羅斯身上轉移開來了，而中俄給西方長期安全帶來的風險要大得多。我們至今仍然生活在這場戰爭留下的爛攤子中：一個比二戰結束後任何時候都更加不穩定且更加危險的世界。」
英國《衛報》（The Guardian）則分析指出，由於沒能給戰爭之後發生的事情做好準備，導致這場災難的嚴重性加倍。「安全真空和去復興黨化戰略不僅在伊拉克本土挑起了宗派主義，其影響還擴散到國界以外——導致恐怖主義滋生。……後來的一些決策，比如支持馬里奇（Nouri Al-Maliki，伊拉克戰後首任總理），也導致事情變得更加糟糕。」
文章分析認為，伊拉克目前看起來相對平靜，那是因為美軍仍然在那裡，與伊斯蘭國之間的戰鬥還在持續。儘管在經歷了一年的選舉僵局和巴格達爆發的暴力事件之後，伊拉克現在有了新政府，但這個國家仍然無法保證居民可以用上電燈和乾淨的飲用水。
除掉海珊這件事，值得用伊拉克戰爭來完成嗎？
來自阿拉伯世界的英文媒體《半島電視台》（AJ）在其網站發表題為「20年了，除掉薩達姆這件事值得用伊拉克戰爭來完成嗎？」的文章指出，以美國為首的多國部隊開進伊拉克之後，「雖然薩達姆被擒、受到審判並且被處死，但是整個國家仍然飽受衝突之創傷，面對的是經濟上的破壞和政治上的動蕩，還有伊朗和美國的影響。」
「在今天的伊拉克，政府是由一個獲得了不到15％選票的執政聯盟組建的。對於很多參加了抗議活動的伊拉克人來說，這是一個由自私自利的政治團體和限制公民自由的武裝派系組成的聯盟。」
文章最後總結道，儘管伊拉克已經取得了長足進步，「但是在那個原本想要為它開啟一個新時代的入侵戰爭開始20年之後，這個國家在內部仍然是動蕩不安。」
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。