《死亡否認》：英雄主義主要是對死亡恐懼的反射，一直以來，我們都最欽佩面對死亡的勇氣
我們想讓你知道的是
本書在探討人類存在問題的各家學說中自成一格，是一部歷久彌新，極富洞見的重要作品，出版隔年即獲美國普立茲獎。作者在心理學家蘭克、哲學家齊克果，以及佛洛伊德、佛洛姆等人的論述間來回耙梳，層層剝開人類的存在困境，指出「自我╱身體」的二元性如何為我們帶來巨大的矛盾與失落，並提出可能的解方。
文：歐內斯特．貝克爾（Ernest Becker）
第二章 死亡恐懼
The Terror of Death
我們對死亡的態度已然文明化，使我們在心靈上再次力有未逮，難道我們不承認？必須改革，還真理本來的面目，這難道不是應盡之義？在本屬死亡的領域，從實際上，也從思想上，讓死亡恰如其分地占有一席之地，不是更好嗎？讓我們無意識中，迄今仍小心翼翼壓抑著的對死亡的態度，能稍微浮上檯面，不是更好嗎？這樣做的確難以視為更大的成就，反倒像是一次倒退……然而不無益處，有助於我們更加理解事情的本來面目……
——佛洛伊德
關於英雄主義，首要的事情是揭露其底部，指出是什麼賦予人類英雄氣概獨特的本質與動力。在這裡，我們直接引入現代思想中偉大的重新發現：對死亡的恐懼在所有，是驅動人類的主要事情之一。達爾文之後，死亡問題此一演化問題也開始引起注意，許多思想家隨即意識到這是重大的心理學問題，同時也很快明白了英雄主義的真實含義。
沙勒（Nathaniel Shaler）於二十世紀初指出：英雄主義主要是對死亡恐懼的反射。一直以來，我們都最欽佩面對死亡的勇氣，並致上最高、最長久的崇敬。這樣的勇氣深深打動我們內心，因為我們無法確信自己具有同樣的勇氣。
當我們目睹一個人勇敢面對生命的盡頭，會將之視為我們所能想像的最崇高的勝利，四處傳述。因而，大概自人類演化過程確切展開以來，直面死亡的英雄就一直是崇敬和讚美的對象，但可能在更早的時候，我們的靈長類祖先已然服膺特別強大的勇者，而無視那些懦夫。人類將動物式的勇敢提升到宗教崇拜的高度。
自十九世紀開始，人類學及歷史學拼湊出原始及遠古時代以來的英雄形象。英雄能夠進入鬼魂世界，即死者的世界，然後生還。在地中海東岸，英雄的後代出現在崇拜死亡與復活的祕密宗教中，這些宗教的英雄都具有神性，能夠死而復生。對古代神話和儀式的研究表明，基督宗教本身就是祕密宗教的競爭對手，它最後贏得勝利的原因之一是，它也有一位治療者，擁有死而復活的超自然力量。
在復活節，基督徒欣喜宣告：「基督復活了！」慶祝偉大的勝利，這與祕密宗教的信徒在戰勝死亡的儀式上表現出的喜悅遙相呼應。斯坦利．霍爾（Granville Stanley Hal）說得好，這些祕密宗教最終全表達了相同的企圖：希望藉助「豁免權」，免於世上的極惡——死亡，以及對死亡的恐懼。史上所有的宗教信仰皆針對同一問題表明自身，這個問題就是：怎樣承受生命的終結。
印度教、佛教等宗教，高明地假裝宣稱無意重生，但這本質上屬於一種「負性魔法」（negative magic），在口頭上宣告放棄內心的至深渴望。哲學取代宗教信仰後，也接手了宗教信仰的根本問題：從古希臘哲學到海德格，再到現代的存在主義（existentialism），死亡成了真正的「哲學繆斯」。
從宗教信仰到哲學，再到達爾文以來的科學，關於死亡的著述和思想浩如煙海。要解開的難題是，如何解釋死亡，使人理解死亡的意義。對於死亡恐懼的研究與觀點已多到無法以任何簡單的方法討論和總結。僅近數十年以來，相關研究文獻的數量已相當可觀，但研究方向仍相當分歧。
「健全心智」的觀點
關於死亡問題，存在著一種「健全心智」（healthy-minded）的觀點，持此觀點的人認為，初生之時，我們並無死亡恐懼，所以死亡恐懼並非先天之物。愈來愈多的嚴謹研究探討了死亡恐懼在兒童身上的實際發展過程，這些研究皆一致認為，兒童要到三至五歲之後，才會對死亡形成某種認識。孩子怎麼能懂呢？對於較早期的兒童，死亡屬於過於抽象的觀念，離他的經驗太遠。
兒童世界充滿了活生生的、會動的人與物，會給他回應、餵養他、讓他快樂。他不知道生命永遠消逝意味著什麼，也無法推論生命會走向何方。他只是逐漸認識到，有一種事情叫死亡，它帶走了一些人，他們再也沒回來。兒童最終會勉強接受死亡早晚會帶走每一個人。然而，兒童可能要到九至十歲才漸漸明白人終有一死。
即使兒童對絕對否定（absolute negation）這類的抽象思想一無所知，他們也還是會有自己的焦慮。兒童完全依賴母親，母親不在身邊，就會感到孤單；被剝奪了滿足與快樂，就會感到挫折；遭遇飢餓與不適，就會煩躁惱怒，等等。如果被遺棄，他的世界會逐漸消失，而他的身體必然會在某種程度上感受到這一點，這就是所謂客體失落（object -loss）的焦慮。由此引出的問題是，客體失落的焦慮難道不是生物機體對於毀滅的自然恐懼嗎？
再一次，許多人認為，這個問題乃相對而非絕對。他們認為，假如母親的照顧方式是溫暖而可靠的，那麼，兒童的自然焦慮與罪惡感會以和緩的方式發展，最終，伴隨著人格的成長，兒童會有能力穩穩地處置它們。在母親的妥善照顧下，兒童發展出基本的安全感，從而免於失去依靠、被毀滅等病態恐懼。如此當他在九至十歲左右開始理性地理解死亡時，死亡會被納入他的世界觀，但不會敗壞他對生命的自信。
正是基於這樣的「健全心智」觀點，精神醫學家萊因戈德（Joseph Cyrus Reingold）明確表示，毀滅焦慮並非兒童自然經驗的一部分，而是橫加剝奪的母親加諸在兒童身上的不良經驗所致。這種理論將兒童所經歷的焦慮完全歸因於所受的養育，而非天性。另有精神醫學家持較不極端的觀點，認為是父母對兒童的生命衝動的敵視性否定，或更廣泛地說，是社會對個體自由與自我擴張的敵意，大大加劇了死亡恐懼。
後面將看到，在當前普遍講究不去壓抑生活的運動中，這種觀點是多麼廣受歡迎：強烈渴望解放天生自然的種種生物衝動，享有新自由；以新態度去面對身體的愉悅與驕傲；揚棄羞恥、罪惡及自我憎恨。從這種觀點來看，死亡恐懼是社會創造的產物，同時，社會也以此壓制人、馴化人。對於此點，精神醫學家莫洛尼（J. C. Moloney）稱為「文化機制」，赫伯特・馬庫色 則稱為「意識形態」。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。