《蔬食，是一切的答案》：如果你早餐只能選一樣食物的話，請選擇香蕉

文：洪性蘭

眼睛睜開後，最先喝的飲料——改變早晨的習慣

你有每天早上必須要做的事，或每天早上必吃的東西嗎？

一日之計在於晨，所以晨間時光是相當重要的一個時段，而且每個人在早上所做的事情是每天反覆進行的事項，所以更增添了早晨時光的重要性，畢竟每一天有什麼樣的行動，就會造就成什麼樣的自己。

那麼，當我們睜開雙眼以後，要做些什麼才好呢？比起倏地猛然起身，當然是舒展身體，並做點簡單的伸展運動來喚醒身體最好，這能夠幫助我們將睡眠時收緊的肌肉舒緩開來。不過，不只身體肌肉要慢慢舒展，腸胃也要慢慢喚醒才行，而這時最好的媒介非「白開水」莫屬。現在起，就請你在起床後立刻飲用一杯白開水，以喚醒體內環境，開啟一天的活力。

不只如此，也請一定要記得吃早餐，你可以選擇簡單又健康的果汁或湯品、飯類作為每日的第一餐。

如果只能選擇一樣食物的話，那麼就選擇香蕉

在正式介紹各種果汁、湯品、飯類食譜之前，我想先推薦各位最簡便的早餐 ──「香蕉」。相信有不少人早上懶得特地準備早餐，這時只要一根香蕉，就能作為早餐的替代品。

香蕉擁有豐富的食物纖維和鉀，不僅能促進新陳代謝，而且還有利尿作用，可以幫助我們藉由小便排除體內的老廢物質與鈉。此外，香蕉還具有隨手可攜的便利性，不管在哪裡都方便食用，而且還可以給予我們充分的飽足感，是最方便也最健康的早晨水果，我也因此經常以香蕉作為早餐食用。不管你如何忙碌，也請你務必撥空3秒，給自己帶上一根香蕉來開啟一天的活力。

忙碌的早晨不妨就來杯果汁？

在本章節裡，要為每天早上只能抽出3分鐘左右來準備早餐的你，介紹快速享用營養滿點餐食的方法：就是飲用蔬果汁。

你只要將切好的蔬果放入果汁機裡打成汁，就能即刻完成簡便早餐。

如果你還是覺得這樣子很麻煩，你可以在前一晚事先切好2到3天的份量並放進冰箱冷藏，早上只要取出放入果汁機裡研磨後享用即可。要是你忙得沒辦法喝完果汁再出門，那麼就請裝入水壺並攜帶出門。

相信有些人早就已經以自己的方式來張羅每天的早餐，諸如吃飯配湯、麵包搭配咖啡、牛奶搭配麥片等，你無須為了提高蔬果攝取量而斷然改變自己的飲食，強迫自己每天早餐只吃沙拉，你只需要維持你的日常飲食，並在用餐前喝上一杯新鮮的蔬果汁即可。雖然這只是一個小小的習慣，但卻能幫助你攝取足夠的蔬果，長久下來能讓你的身體變得更加輕盈、更加健康。接下來要介紹給各位的，就是我經常在早上飲用的果汁食譜。

早安健康果汁，研磨前須知

1. 事先備妥食材，更加便於使用

每天早上處理食材，實在是件麻煩的事，建議你可一次切好所有食材，把食材裝入夾鏈袋後，放進冰箱冷藏或冷凍，如此一來，早上只需要取出食材並打成汁即可，前後過程用不著3分鐘。

2. 濃度可隨個人喜好進行調整

如果你喜歡果昔那般濃郁的口感，你可以減少開水或牛奶的建議分量。

3. 食譜並非固定不變

你可以隨手應用冰箱裡現有的蔬果來製作，而且切法也無須完全按照食譜中的做法，只要能放入果汁裡順利打成果汁即可。

4. 既然都要飲用，那麼就要喝得健康

有時為了口感，我們會飲用加了糖的加工果汁，然而這樣的加工果汁有可能妨礙我們攝取食材原本的營養，所以不建議飲用加工果汁。另外，我也不建議果汁和咖啡或巧克力飲料一起飲用，這是因為咖啡因會妨礙礦物質的攝取。

5. 熟悉食譜作法以後，請逐漸提高蔬菜的比例

對新手來說，只用蔬菜研磨成的蔬菜汁多少是難以下嚥的味道，考慮到這點，本書收錄的食譜是加入水果的版本，適合所有人飲用，等到你喝慣了蔬果汁以後，就可以提高蔬菜的比例。我一開始也是從蔬果汁開始喝起，不過已經習慣蔬果汁味道的我，現在已經改喝純蔬菜汁。在飲用蔬果汁時，要注意攝取過多糖分，因此我不建議提高水果的比例。

書籍介紹

本文摘錄自《蔬食，是一切的答案：顛覆素食印象的美味食譜！一天增加一點蔬果，就能改變99%的皮膚與體況問題》，時報出版

作者：洪性蘭

每天多吃一口蔬菜，減輕身體的所有負擔。

「7天」成功養成蔬食習慣、「3週」就能感受到變美、變健康！

※你的身體需要開啟「蔬菜習慣」的理由

排除身體裡多餘的鈉成分。 讓身體的沉重無力及疲憊感消失、飲食口味恢復到健康的狀態。 不想再反覆減重失敗，也不想再吃無聊的瘦身沙拉。 改善黯淡無光的膚質。

※不需要全面改變日常飲食習慣，只需要每天增加一點蔬菜攝取量就可以！

要我們放棄最愛的食物，絕對是件難事，

就算我們下定決心改變飲食習慣，也很難維持一輩子。

現在起，不要再勉強自己，

只要每天在日常飲食中增加一點蔬菜的攝取量，

身體就能奇蹟般地變得更美更健康。

※收錄超過100種以上的蔬食材料X 50道美味食譜

本書收錄了各種方便攝取蔬菜的生活訣竅，哪怕是討厭蔬菜的你，也能盡情享用美食，缺乏料理天賦的人也可以輕鬆調理。

書中將以各種方法幫助你在日常生活中建立屬於你的「蔬食習慣」

現在，就請你試著依本書食譜身體力行7天，

一定可以感受到肌膚與體況的轉變。

誰適合這本書？

素食者。 為了健康，明知道該為自己的飲食生活做變化的人。 想瘦身卻總是忌不了口的人。 身體容易水腫的人。 身體總是感覺沉重疲憊、肌膚黯淡無光的人。

Photo Credit: 時報出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀