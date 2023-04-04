《蔬食，是一切的答案》：如果你早餐只能選一樣食物的話，請選擇香蕉
我們想讓你知道的是
香蕉擁有豐富的食物纖維和鉀，不僅能促進新陳代謝，而且還有利尿作用，可以幫助我們藉由小便排除體內的老廢物質與鈉。此外，香蕉還具有隨手可攜的便利性，不管在哪裡都方便食用，而且還可以給予我們充分的飽足感，是最方便也最健康的早晨水果，我也因此經常以香蕉作為早餐食用。
文：洪性蘭
眼睛睜開後，最先喝的飲料——改變早晨的習慣
你有每天早上必須要做的事，或每天早上必吃的東西嗎？
一日之計在於晨，所以晨間時光是相當重要的一個時段，而且每個人在早上所做的事情是每天反覆進行的事項，所以更增添了早晨時光的重要性，畢竟每一天有什麼樣的行動，就會造就成什麼樣的自己。
那麼，當我們睜開雙眼以後，要做些什麼才好呢？比起倏地猛然起身，當然是舒展身體，並做點簡單的伸展運動來喚醒身體最好，這能夠幫助我們將睡眠時收緊的肌肉舒緩開來。不過，不只身體肌肉要慢慢舒展，腸胃也要慢慢喚醒才行，而這時最好的媒介非「白開水」莫屬。現在起，就請你在起床後立刻飲用一杯白開水，以喚醒體內環境，開啟一天的活力。
不只如此，也請一定要記得吃早餐，你可以選擇簡單又健康的果汁或湯品、飯類作為每日的第一餐。
如果只能選擇一樣食物的話，那麼就選擇香蕉
在正式介紹各種果汁、湯品、飯類食譜之前，我想先推薦各位最簡便的早餐 ──「香蕉」。相信有不少人早上懶得特地準備早餐，這時只要一根香蕉，就能作為早餐的替代品。
香蕉擁有豐富的食物纖維和鉀，不僅能促進新陳代謝，而且還有利尿作用，可以幫助我們藉由小便排除體內的老廢物質與鈉。此外，香蕉還具有隨手可攜的便利性，不管在哪裡都方便食用，而且還可以給予我們充分的飽足感，是最方便也最健康的早晨水果，我也因此經常以香蕉作為早餐食用。不管你如何忙碌，也請你務必撥空3秒，給自己帶上一根香蕉來開啟一天的活力。
忙碌的早晨不妨就來杯果汁？
在本章節裡，要為每天早上只能抽出3分鐘左右來準備早餐的你，介紹快速享用營養滿點餐食的方法：就是飲用蔬果汁。
你只要將切好的蔬果放入果汁機裡打成汁，就能即刻完成簡便早餐。
如果你還是覺得這樣子很麻煩，你可以在前一晚事先切好2到3天的份量並放進冰箱冷藏，早上只要取出放入果汁機裡研磨後享用即可。要是你忙得沒辦法喝完果汁再出門，那麼就請裝入水壺並攜帶出門。
相信有些人早就已經以自己的方式來張羅每天的早餐，諸如吃飯配湯、麵包搭配咖啡、牛奶搭配麥片等，你無須為了提高蔬果攝取量而斷然改變自己的飲食，強迫自己每天早餐只吃沙拉，你只需要維持你的日常飲食，並在用餐前喝上一杯新鮮的蔬果汁即可。雖然這只是一個小小的習慣，但卻能幫助你攝取足夠的蔬果，長久下來能讓你的身體變得更加輕盈、更加健康。接下來要介紹給各位的，就是我經常在早上飲用的果汁食譜。
早安健康果汁，研磨前須知
1. 事先備妥食材，更加便於使用
每天早上處理食材，實在是件麻煩的事，建議你可一次切好所有食材，把食材裝入夾鏈袋後，放進冰箱冷藏或冷凍，如此一來，早上只需要取出食材並打成汁即可，前後過程用不著3分鐘。
2. 濃度可隨個人喜好進行調整
如果你喜歡果昔那般濃郁的口感，你可以減少開水或牛奶的建議分量。
3. 食譜並非固定不變
你可以隨手應用冰箱裡現有的蔬果來製作，而且切法也無須完全按照食譜中的做法，只要能放入果汁裡順利打成果汁即可。
4. 既然都要飲用，那麼就要喝得健康
有時為了口感，我們會飲用加了糖的加工果汁，然而這樣的加工果汁有可能妨礙我們攝取食材原本的營養，所以不建議飲用加工果汁。另外，我也不建議果汁和咖啡或巧克力飲料一起飲用，這是因為咖啡因會妨礙礦物質的攝取。
5. 熟悉食譜作法以後，請逐漸提高蔬菜的比例
對新手來說，只用蔬菜研磨成的蔬菜汁多少是難以下嚥的味道，考慮到這點，本書收錄的食譜是加入水果的版本，適合所有人飲用，等到你喝慣了蔬果汁以後，就可以提高蔬菜的比例。我一開始也是從蔬果汁開始喝起，不過已經習慣蔬果汁味道的我，現在已經改喝純蔬菜汁。在飲用蔬果汁時，要注意攝取過多糖分，因此我不建議提高水果的比例。
書籍介紹
本文摘錄自《蔬食，是一切的答案：顛覆素食印象的美味食譜！一天增加一點蔬果，就能改變99%的皮膚與體況問題》，時報出版
作者：洪性蘭
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※你的身體需要開啟「蔬菜習慣」的理由
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- 不想再反覆減重失敗，也不想再吃無聊的瘦身沙拉。
- 改善黯淡無光的膚質。
※不需要全面改變日常飲食習慣，只需要每天增加一點蔬菜攝取量就可以！
要我們放棄最愛的食物，絕對是件難事，
就算我們下定決心改變飲食習慣，也很難維持一輩子。
現在起，不要再勉強自己，
只要每天在日常飲食中增加一點蔬菜的攝取量，
身體就能奇蹟般地變得更美更健康。
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本書收錄了各種方便攝取蔬菜的生活訣竅，哪怕是討厭蔬菜的你，也能盡情享用美食，缺乏料理天賦的人也可以輕鬆調理。
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- 為了健康，明知道該為自己的飲食生活做變化的人。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。