在保守教會勢力龐大的德國，「墮胎合法化」何時能實現？

在德國墮胎

教會在德國有非常龐大的勢力，因此墮胎對婦女來說，仍是非常沉重的議題。

1998年我護理工作上的女同事，很難為情地跟我說，她要墮胎但沒有錢，向我借了800馬克。當時我義無反顧地借了錢給她，她也順利地到荷蘭墮胎，但我內心對德國墮胎的婦女保障，深感質疑，為何一個不想生小孩的婦女，墮胎手術要自費，而且必須接受諮商­？

以前認為德國是個先進國家，什麼都比台灣現代，但在墮胎這件事上，顯然社會的接受度是完全否定的，這也逼得許多在德國要墮胎的婦女，常常必須在法律邊緣游走，在毫無足夠資訊的情況下冒生命危險去墮胎，這對強調民主與平權的人道國家來說，可說是非常諷刺的事。

德國將修法，朝向著重婦女身體自主權

目前德國的法律規定，墮胎是違法的。婦女或協助墮胎者沒有正當理由墮胎要吃官司，犯案者有6個月到5年的刑期以及罰款。

由於社會上宗教信仰的束縛讓婦女在身體自主權受損，導致在1975年3月曾引爆一顆炸彈作為抗議。當年引爆炸彈之前一個星期，位在喀斯魯（Karlsruhe）的德國憲法法院曾做出對墮胎修法不能鬆綁的案例解釋，而引爆炸彈者留了話語：「革命細胞的女性」。那次的引爆沒有人員受傷，引爆炸彈是要向社會表達，婦女無法有身體自主權的嚴重抗議。

台灣《優生保健法》，讓婦女可以在一定的條件下合法墮胎是在1984年的事情，但前提是必須有配偶同意或是法律代理人同意；這在法律上的性別歧視，是把婦女視為婚姻中不能自主的附屬品。而德國則是到1993年才有對12週之內的胚胎經諮詢過後，可允許合法墮胎的法律。

台灣沒有特殊或健康理由的合法墮胎是24週以內，德國則是12週。台灣一年墮胎推測有24萬件左右，而德國人口是台灣的4倍，墮胎備案者大約是9萬5000件。相對德國來說，台灣的墮胎數量比例大約是德國的10倍。當然德國是在歐洲國家的大陸之中，許多婦女不能簡單墮胎者，常常也會選擇到法律較為寬鬆的荷蘭去墮胎，黑數相對地多。