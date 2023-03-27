攻略穆斯林開齋節商機，Meta發布跨境品牌必看五大產業洞察報告

全世界穆斯林人口在亞太區的比例高達62%，南向跨境品牌想要鎖定穆斯林消費者、衝刺銷售，絕對要把握伊斯蘭最大檔期——開齋節！

上一篇文章，我們已為讀者介紹，什麼是齋戒月與開齋節、東南亞齋戒月有哪些熱門產業，以及2023年最新洞察與策略；本篇文章，TenMax進一步整理了Meta針對電商零售、消費品、娛樂、電子通訊與旅遊五大產業的消費行為報告，以及建議的齋戒月行銷時程。現在立刻閱讀，找到你所屬產業的消費洞察吧！

五大產業洞察：電商／消費品／娛樂／電子通訊／旅遊

2023年Meta針對五大產業，發布齋戒月消費行為洞察報告。想在3月22日齋戒月開始前，完整規劃行銷策略？往下看，找到你的相關產業，迅速掌握東南亞穆斯林的消費趨勢與洞察：

1. 電商零售（Retail & E-commerce）近八成穆斯林曾在齋戒期間，購買跨境商品

電商零售業，是開齋節慶檔期的熱門玩家。由於商品類型眾多，不同受眾在開齋節期間有不同的行為表現，比如有48%的家電用品買家，計劃在齋戒月開始之前購買商品；而47%的時尚服飾消費者，則預計在齋戒月期間購物。Meta官方報告指出，零售業中的家用電器與電子類產品，在Facebook與Instagram上有較高的曝光機會，例如消費者在Meta旗下平台探索家電用品，相比其他社交平台，發現新商品的機會高出了2.1倍。

此外，開齋節期間東南亞穆斯林，會線上購買他國的零售產品，約78%消費者表示，在齋戒月期間至少會進行一次跨境購物，這對有意南向拓展市場的跨境品牌而言，無疑是大好消息，企業更應趁著開齋節檔期擴大宣傳、加速銷售！

Photo Credit: TenMax

2. 消費品（Consumer goods）齋戒月檔期最熱門！81%民眾在社交平台探索購物資訊

消費品，包含日常用品、食物雜貨、服飾與家具等商品類型，是齋戒月最熱門的產業。根據調查，81%消費者表示，齋戒月期間的購物目標就是消費品，更有59%穆斯林曾使用Meta旗下社交平台，探索新的消費品。這一產業的消費行為，大多是透過線上與線下同步進行，並且買家更傾向在齋戒開始前與齋戒月期間，預先購入食品、飲料與甜品點心，儲備齋戒期間的食品，做好在夜晚高效補充能量的準備。

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3. 娛樂（Entertainment）齋戒月期間消費大增，過半民眾影音看更多、看更久

娛樂產業，包含短影音、電影、音樂、遊戲等等，在齋戒月期間，穆斯林會花更多時間在娛樂類型的消費。65%穆斯林在齋戒期間，會花更多時間看影音；44%用戶會在電視上看更多電影與直播；42%用戶則會看更多串流影音節目。

Meta報告則指出，電影與音樂是此期間，被用戶探索的前五大產業，更有87%消費者表示，喜歡在社群平台上看到有趣新奇的影音內容。顯然，不只是影音相關產業才能攻略商機，不論產業為何，跨境品牌想要加強宣傳，也能透過影音廣告吸人眼球、出奇制勝！

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4. 電子通訊（Technology & Telecommunication）75%民眾仰賴手機娛樂、獲取新資訊

電子與通訊產業，在齋戒月／開齋節的使用量大幅增加，其中訊息APP的用戶成長與使用率更有顯著成長。此現象源於穆斯林在齋戒期間，有大量上網探索商品、尋找娛樂與療癒內容來轉移齋戒禁食間的注意力，調查顯示75%消費者同意，手機是齋戒期間的重要娛樂、獲得啟發的媒介；同時，由於開齋節相當於伊斯蘭文化的新年，許多穆斯林會趁齋戒期間回家團聚，也使東南亞通訊使用率有所提升。

線上購物趨勢，帶動電子設備、通訊軟體的銷售。調查顯示，89%科技買家曾在Meta社群平台上發現商品，90%消費者表示，線上購物讓他們能意外探索新的品牌與商品，改變原先的購物決策。電子通訊產業業者，更應該重視線上商務的銷售力，加大投入數位廣告與行銷宣傳，更容易推動東南亞穆斯林受眾，趁著齋戒月節慶銷售潮購買產品。

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5. 旅遊（Travel）齋戒月返鄉潮復甦！88%民眾網購旅遊商品

旅遊產業在後疫情時代正逐漸復甦，與2021年齋戒期間相比，去年旅遊產業增長了4個百分點。開齋節屬於伊斯蘭文化中，親友團聚的重要節慶，齋戒月期間經常有出現大型返鄉潮，且疫情紓緩後，更多人會趁著齋戒月期間在國內或國外旅遊。而消費者在規劃旅遊，或購買旅遊商品時，更常在線上消費，例如67%齋戒月消費者，曾網購旅遊商品；88%買家則會在網購過程中，探索新的商品與服務。

Meta報告指出，約有七成民眾認為，社群平台上的旅遊廣告，能推動他們的購物決策，85%用戶則表示會通過客製化廣告，探索心儀的旅遊商品。建議旅遊業者，儘早規劃數位行銷與廣告佈局，並透過AI自動化廣告，向受眾推薦符合興趣的旅遊商品，提高銷售機會。

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五大產業行銷時程，即時掌握東南亞齋戒月購物動態

閱讀完五大產業消費行為洞察，現在一起來看，這五大產業都適用的行銷時程。在東南亞從齋戒開始前，至開齋節過後，超過一個月的時間都是購物檔期；建議可將行銷活動規劃，劃分為四大階段。

第一階段｜齋戒開始前夕

在此階段，企業可將行銷目標鎖定在吸引消費者的興趣。建議跨境品牌，多曝光線上活動、產品資訊，可在投遞廣告時擴增觸及範圍，並嘗試透過影音廣告、吸引觀看，為潛在消費者打造新鮮有趣的接觸機會。