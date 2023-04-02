《素直設計Book Design》：楊啟巽的裝幀作品多少年來始終打動我心，在於那沉著的安靜

文：葉怡蘭

見山又是山之境

寫作生涯二十多年，出版書作共十八本，這其中，十八有十是小楊的作品——是的，我是小楊的忠誠粉絲與擁戴者，每回出書計畫一談定，開始商議編排設計之際，除非出版社另有明確規劃⋯⋯「請找小楊！」我一定馬上這麼提出。

小楊的裝幀作品之所以多少年來始終打動我心，在於，那沉著的安靜。

還記得，2005年我於第六本書《尋味・紅茶》時和小楊的首度邂逅：這是一本形式相對多端多樣的書：有工具書式的茶學茶方茶法茶譜茶具茶品牌說解傳授、有風塵僕僕奔走四方的茶國茶城茶館茶鄉探訪和旅記、也有長年飲茶生活的散文發抒，當然，還有大量類型各異、有明確示意也有純粹氛圍情境的照片。

然而，小楊不僅全數有理有序分明精準梳理整合呈現了，還透過簡約洗練的塊面分割、圖文對映、有致留白，使全書流露悠悠迷人的雅逸寧謐之風，與我於茶裡向來堅持的、既專注講究卻也自在閑適的追求吻合一致。當下驚豔，就此傾心。

那之後，旅館書、食材書、飲食評論集、生活與旅行散文書、器物書⋯⋯一本接著一本，我擁有了好多小楊的作品，次次歡喜是，書寫形態雖各不同，小楊特有的閑適與安靜卻如一。

而同時間，也一年一年從書封書頁裡點滴感受、見證，他在這裝幀創作之路上的一步步篤定清明、圓熟蛻變。

Photo Credit: 大辣出版

2017年的《紅茶經》不啻一回鮮明對照：《尋味・紅茶》的全盤翻新之作，相隔十二載，雖大致保留了前作的既有架構，卻是數倍豐富於以往，包容更多、行腳更廣、探討更精細，當然形式也更細瑣複雜。但深心折服是，小楊的設計卻一點不曾因此走向繁複，反是更簡致、更精煉，將龐雜圖文內容格式在有限頁數裡，舒坦鋪排鋪陳成宛若生活散文書般的從容寫意。這是，見山又是山境。和我於紅茶研究與品飲裡的一路歷程，不謀而合。

——「好設計，靠的當不是一味強烈的線條、色彩、圖案的勾勒堆砌，而是尺度、量體的微妙位置、比例的對應與交映，方見耐人尋味餘韻無窮。」

「說真正令人心折的樂與美，絕非浮面表面的絢爛短暫聲色感官之娛，而是寧靜地清澈地深沉深長地，淙淙樂音般悠揚撥動你心。」—— 這是多年前，我在《好日好旅行》書中一篇談設計的文章中如是寫道。（是的，此書裝幀也同出小楊之手，收錄在此本作品集中⋯⋯）

空間設計雜誌出身、數十年編輯資歷，從工作到生活都與設計與美高度相關的我，對設計對美都有無比執著的領會與定見；而好在有小楊，讓我的理念與追求也能充分落實、體現於書作中，在此深深感謝，同時期待，未來的繼續結緣。

Photo Credit: 大辣出版

Photo Credit: 大辣出版

Photo Credit: 大辣出版

Photo Credit: 大辣出版

書籍介紹

本文摘錄自《素直設計Book Design――楊啟巽作品集1996-2022：Yang Chi-Shun Collection》，大辣出版

作者：楊啟巽

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累積三十年創作，從上千作品中精選兩百本

剖析設計概念，從封面、內文排版、裝訂到用紙，一一解密

一本書出版的重要過程

「他設計的外衣，安靜溫煦如春日陽光。」

――初安民

本書約有兩百本書的介紹，分為四大部分：

文學創作、攝影紀實╱電影、生活風格、圖像小說╱漫畫與其他

Part 1

文學創作

Literary Creation

設計其實是一種理解和轉譯文本後的創作，重新導回了書的題旨內涵，這牽涉到詮釋的問題，一本書的封面它面對的是作者、設計者、編輯、通路、讀者。楊啟巽在平面設計的世界中注入自己的態度和意念，隨著視覺符號的指引和暗示，也同時抵達一個意象的世界，讓讀者在進行文字閱讀時，可以同時咀嚼視覺開啟的興味。在諸多封面之中，不只是視覺的饗宴，其實更深地觸動某種時間的印記或封印。

Part 2

攝影紀實╱電影

Documentary Photography， Movie

圖文如何在紙本呈現，或是以文為主、圖為輔，或以圖為主、文為輔，在文圖方面勢均力敵、各有所表，如何做到相輔相成、相得益彰、很不容易。楊啟巽在了解書籍內容後，即能掌握到全書精神，設計出相得益彰的封面、扉頁、內頁版型，讓這書猶如心靈之旅般的、帶領讀者循序漸進，踏入一個由紙本構建、包括有宗教、建築、美術、攝影甚至文學的綺麗世界。

Part 3

生活風格

Life Style

圖文書的呈現難度頗高，楊啟巽能將龐雜圖文內容格式在有限頁數裡，卻一點不曾因此走向繁複，反是更簡致、更精煉，在有限頁數裡，透過簡約洗練的塊面分割、圖文對映、有致留白，使全書流露悠悠迷人的雅逸寧謐之風，且在舒坦鋪排鋪陳成宛若生活散文書般的從容寫意。這是，見山又是山之境。好設計，靠的當不是一味強烈的線條、色彩、圖案的勾勒堆砌，而是尺度、量體的微妙位置、比例的對應與交映，方見耐人尋味餘韻無窮。

Part 4

圖像小說╱漫畫

Graphic Novel， Comic

圖像小說（Graphic Novel）是近十年，台灣漫畫與世界漫畫無接軌的途徑。而大辣二十年的出版之旅，近二百本書（一半是圖像小說╱漫畫），超過八成均由楊啟巽主掌視覺與設計。簡單來說，大辣的風格樣貌，就這麼在路上，彼此互動激盪一點一滴的成形。知道他對漫畫的熱愛與癡迷，遂開展了歐洲漫畫迷人的風景，以及台灣漫畫家獨樹一格的創作風采，有麥人杰、鄭問、小莊、常勝、曾正忠……一起走向國際舞台。