《素直設計Book Design》：楊啟巽的裝幀作品多少年來始終打動我心，在於那沉著的安靜
我們想讓你知道的是
楊啟巽從事書籍設計三十多年，已經累計作品超過千本以上，且獲獎無數。本書收錄了1996年到2022年間所完成的作品，所選的每件作品都是他喜歡的模樣。從早期的色彩繽紛、圖素滿滿，到後期的一切素簡、白底至上。
文：葉怡蘭
見山又是山之境
寫作生涯二十多年，出版書作共十八本，這其中，十八有十是小楊的作品——是的，我是小楊的忠誠粉絲與擁戴者，每回出書計畫一談定，開始商議編排設計之際，除非出版社另有明確規劃⋯⋯「請找小楊！」我一定馬上這麼提出。
小楊的裝幀作品之所以多少年來始終打動我心，在於，那沉著的安靜。
還記得，2005年我於第六本書《尋味・紅茶》時和小楊的首度邂逅：這是一本形式相對多端多樣的書：有工具書式的茶學茶方茶法茶譜茶具茶品牌說解傳授、有風塵僕僕奔走四方的茶國茶城茶館茶鄉探訪和旅記、也有長年飲茶生活的散文發抒，當然，還有大量類型各異、有明確示意也有純粹氛圍情境的照片。
然而，小楊不僅全數有理有序分明精準梳理整合呈現了，還透過簡約洗練的塊面分割、圖文對映、有致留白，使全書流露悠悠迷人的雅逸寧謐之風，與我於茶裡向來堅持的、既專注講究卻也自在閑適的追求吻合一致。當下驚豔，就此傾心。
那之後，旅館書、食材書、飲食評論集、生活與旅行散文書、器物書⋯⋯一本接著一本，我擁有了好多小楊的作品，次次歡喜是，書寫形態雖各不同，小楊特有的閑適與安靜卻如一。
而同時間，也一年一年從書封書頁裡點滴感受、見證，他在這裝幀創作之路上的一步步篤定清明、圓熟蛻變。
2017年的《紅茶經》不啻一回鮮明對照：《尋味・紅茶》的全盤翻新之作，相隔十二載，雖大致保留了前作的既有架構，卻是數倍豐富於以往，包容更多、行腳更廣、探討更精細，當然形式也更細瑣複雜。但深心折服是，小楊的設計卻一點不曾因此走向繁複，反是更簡致、更精煉，將龐雜圖文內容格式在有限頁數裡，舒坦鋪排鋪陳成宛若生活散文書般的從容寫意。這是，見山又是山境。和我於紅茶研究與品飲裡的一路歷程，不謀而合。
——「好設計，靠的當不是一味強烈的線條、色彩、圖案的勾勒堆砌，而是尺度、量體的微妙位置、比例的對應與交映，方見耐人尋味餘韻無窮。」
「說真正令人心折的樂與美，絕非浮面表面的絢爛短暫聲色感官之娛，而是寧靜地清澈地深沉深長地，淙淙樂音般悠揚撥動你心。」—— 這是多年前，我在《好日好旅行》書中一篇談設計的文章中如是寫道。（是的，此書裝幀也同出小楊之手，收錄在此本作品集中⋯⋯）
空間設計雜誌出身、數十年編輯資歷，從工作到生活都與設計與美高度相關的我，對設計對美都有無比執著的領會與定見；而好在有小楊，讓我的理念與追求也能充分落實、體現於書作中，在此深深感謝，同時期待，未來的繼續結緣。
書籍介紹
本文摘錄自《素直設計Book Design――楊啟巽作品集1996-2022：Yang Chi-Shun Collection》，大辣出版
作者：楊啟巽
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累積三十年創作，從上千作品中精選兩百本
剖析設計概念，從封面、內文排版、裝訂到用紙，一一解密
一本書出版的重要過程
「他設計的外衣，安靜溫煦如春日陽光。」
――初安民
本書約有兩百本書的介紹，分為四大部分：
文學創作、攝影紀實╱電影、生活風格、圖像小說╱漫畫與其他
Part 1
文學創作
Literary Creation
設計其實是一種理解和轉譯文本後的創作，重新導回了書的題旨內涵，這牽涉到詮釋的問題，一本書的封面它面對的是作者、設計者、編輯、通路、讀者。楊啟巽在平面設計的世界中注入自己的態度和意念，隨著視覺符號的指引和暗示，也同時抵達一個意象的世界，讓讀者在進行文字閱讀時，可以同時咀嚼視覺開啟的興味。在諸多封面之中，不只是視覺的饗宴，其實更深地觸動某種時間的印記或封印。
Part 2
攝影紀實╱電影
Documentary Photography， Movie
圖文如何在紙本呈現，或是以文為主、圖為輔，或以圖為主、文為輔，在文圖方面勢均力敵、各有所表，如何做到相輔相成、相得益彰、很不容易。楊啟巽在了解書籍內容後，即能掌握到全書精神，設計出相得益彰的封面、扉頁、內頁版型，讓這書猶如心靈之旅般的、帶領讀者循序漸進，踏入一個由紙本構建、包括有宗教、建築、美術、攝影甚至文學的綺麗世界。
Part 3
生活風格
Life Style
圖文書的呈現難度頗高，楊啟巽能將龐雜圖文內容格式在有限頁數裡，卻一點不曾因此走向繁複，反是更簡致、更精煉，在有限頁數裡，透過簡約洗練的塊面分割、圖文對映、有致留白，使全書流露悠悠迷人的雅逸寧謐之風，且在舒坦鋪排鋪陳成宛若生活散文書般的從容寫意。這是，見山又是山之境。好設計，靠的當不是一味強烈的線條、色彩、圖案的勾勒堆砌，而是尺度、量體的微妙位置、比例的對應與交映，方見耐人尋味餘韻無窮。
Part 4
圖像小說╱漫畫
Graphic Novel， Comic
圖像小說（Graphic Novel）是近十年，台灣漫畫與世界漫畫無接軌的途徑。而大辣二十年的出版之旅，近二百本書（一半是圖像小說╱漫畫），超過八成均由楊啟巽主掌視覺與設計。簡單來說，大辣的風格樣貌，就這麼在路上，彼此互動激盪一點一滴的成形。知道他對漫畫的熱愛與癡迷，遂開展了歐洲漫畫迷人的風景，以及台灣漫畫家獨樹一格的創作風采，有麥人杰、鄭問、小莊、常勝、曾正忠……一起走向國際舞台。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。