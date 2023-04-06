美國商會：中國「孔子學院」黯然失色，「台灣研究」成為國際新寵

文：Jules Quartly（駐台北自由新聞工作者、台灣美國商會工商雜誌TOPICS特約撰稿人）

譯：張瑞邦（Tucker Chang）

全球對台灣的重視程度日趨上升，其實也反映在有關「台灣」的學術研究不斷增加，該研究相對而言是片較新的探索領域，在相關文獻不斷產出的同時，也形塑著世界看待台灣的面貌。

台灣研究探討的面向涵蓋人類學、史前時期以及殖民主義等領域，過往針對這些領域的考察程度從未像現在一樣熱絡，研究人員亦在這樣的情境下提出學術觀點。對於台灣研究的發展進程，多數人普遍認為該領域是在1980年代末期或1990年代初期，從漢學為本的光環下逐漸浮現，如今它已成為日益重要且研究資金充裕的學術領域。

對於這個缺少邦交國且政治影響力有限的國家而言，台灣研究遍布全球的盛況象徵著國家軟實力的展現。細數1994年成立的非營利組織北美台灣研究學會（NATSA）、2004年設置的歐洲台灣研究學會（EATS）及日本台灣學會（JATS）等具影響力的區域學術研究組織，皆增加台灣研究在國際舞台的能見度。

在北美，從加拿大亞伯達省（Alberta）到美國德州（Texas）及華盛頓州（Washington），以及這些行政區之間所串起的範圍，皆有大學設置與台灣研究有關的學術計畫。史丹佛大學（Stanford University）另有設立台灣民主研究計畫，台北經濟文化辦事處在去（2022）年亦捐贈200萬美元，支持加州大學（UC）參與更深入的台灣研究，該年度更有聖地牙哥加州大學（UCSD）的校友捐款500萬美元，成立台灣研究中心。

自2012年開始，台灣國家圖書館陸續在全球擴展37個促進台灣研究發展的漢學資源中心，該舉措除向國際展現台灣的學術研究成果，同時也促進「具台灣特色的中華民國文化」政府政策推行。台灣近年來亦不斷向全球推廣繁體中文學習計畫，恰好中國孔子學院相繼退出國際社會，這也為台灣政府在海外設立漢學中心獲得更多的發揮空間。

學術視界

美國俄亥俄州立大學（OSU）地理學系副教授伍德沃思（Max Woodworth）是研究台灣及中國等區域的專家，他認為，中國於1927年至1949年在歷經兩次國共內戰後，美國逐漸已更現代的學術視角來看待中國。

「所有的區域研究都是冷戰時代下的產物，當時缺少對區域研究的認知，但這個領域卻又如此重要。」伍德沃思這般強調，並表示：「對中華民國的鄉愁、對失去中國大陸的痛苦，以及在我看來，對於中國喪失民主發展與受資本主義洗禮的機會，這些將事物浪漫化的想像其實也是建構該領域研究的重要元素。除了少數人類學家及語言學家，似乎很少有人會在研究中國時，認真將台灣看待為一個本身就值得研究的領域。」

伍德沃思亦補充提及，台灣終於開始被視作「本身就具備研究效益」的學術研究主體，同時也能作為「民主化中國的例證」。

研究台灣最重要的代表人物是羅達菲（Dafydd Fell），他是倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心主任，同時也是歐洲台灣研究協會的聯合創辦人。羅達菲專門研究公民社會與政黨政治的相互關係，該面向的研究充分體現在他於2021年出版的《台灣綠黨：台灣政治的替代方案》（Taiwan's Green Parties: Alternative Politics in Taiwan）一書中。

羅達菲指出，有關台灣的國際研究涉及多個面向，而中國研究僅是該研究範疇的其中之一。「以機構化的模式來看，台灣是從1990年代開始才出現聚焦這片土地的研究組織，例如北美台灣研究學會，而歐洲的起步則較晚。現在回想起來，歐洲台灣研究協會的創辦人皆來自不同的專業背景，多數人可能不會因為創立了該機構，就將自己視為漢學研究專家。」

羅達菲表示，台灣研究的發展在過去5年間成長快速，歐洲當前至少有10項積極辦理中的台灣教學計劃，這些項目由台灣研究中心所開展，亦是台灣政府與學術界共同簽訂的合作備忘錄（MOU）中，所訂定的特別計畫。「相關學術出版數量的增加也同樣令人振奮。」羅達菲補充說道，他隨後以《勞特利奇台灣研究》（Routledge Research on Taiwan Studies）系列叢書為例，該系列研究在過去10年內出版近40本學術著作，另外還有於2018年創刊的《台灣研究國際學刊》（IJTS）亦成為台灣研究領域中具有份量且影響深遠的學術期刊。

在中央研究院、歐洲台灣研究協會以及台灣外交部的共同資助下，《台灣研究國際學刊》成為全球第一個以台灣為主體的英文學術研究期刊，該期刊聚焦重點亦包含台灣各方面的國際合作、多元領域發展，並採同仁審查制度彙編，最後交由擁有近340年歷史的荷蘭博睿學術出版社（Brill）發行。

羅達菲認為，台灣研究能提高外界對於台灣的興趣，除了藉由媒體傳遞這類資訊，也能向處理對台關係的他國政府提供建議。然而羅達菲也闡明，當他在論述台灣政治解決紛爭、統獨問題時，通常會更加謹慎處理這類議題。