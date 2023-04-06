美國商會：中國「孔子學院」黯然失色，「台灣研究」成為國際新寵
我們想讓你知道的是
隨著國際社會對台灣研究持續增加，台灣已逐漸被視為一個獨立的實體，而非中國學術研究附屬的一部分。正如俄亥俄州立大學地理學系副教授伍德沃思解讀：「如果台灣是中國的一部分，便沒有必要進行台灣研究。」
文：Jules Quartly（駐台北自由新聞工作者、台灣美國商會工商雜誌TOPICS特約撰稿人）
譯：張瑞邦（Tucker Chang）
全球對台灣的重視程度日趨上升，其實也反映在有關「台灣」的學術研究不斷增加，該研究相對而言是片較新的探索領域，在相關文獻不斷產出的同時，也形塑著世界看待台灣的面貌。
台灣研究探討的面向涵蓋人類學、史前時期以及殖民主義等領域，過往針對這些領域的考察程度從未像現在一樣熱絡，研究人員亦在這樣的情境下提出學術觀點。對於台灣研究的發展進程，多數人普遍認為該領域是在1980年代末期或1990年代初期，從漢學為本的光環下逐漸浮現，如今它已成為日益重要且研究資金充裕的學術領域。
對於這個缺少邦交國且政治影響力有限的國家而言，台灣研究遍布全球的盛況象徵著國家軟實力的展現。細數1994年成立的非營利組織北美台灣研究學會（NATSA）、2004年設置的歐洲台灣研究學會（EATS）及日本台灣學會（JATS）等具影響力的區域學術研究組織，皆增加台灣研究在國際舞台的能見度。
在北美，從加拿大亞伯達省（Alberta）到美國德州（Texas）及華盛頓州（Washington），以及這些行政區之間所串起的範圍，皆有大學設置與台灣研究有關的學術計畫。史丹佛大學（Stanford University）另有設立台灣民主研究計畫，台北經濟文化辦事處在去（2022）年亦捐贈200萬美元，支持加州大學（UC）參與更深入的台灣研究，該年度更有聖地牙哥加州大學（UCSD）的校友捐款500萬美元，成立台灣研究中心。
自2012年開始，台灣國家圖書館陸續在全球擴展37個促進台灣研究發展的漢學資源中心，該舉措除向國際展現台灣的學術研究成果，同時也促進「具台灣特色的中華民國文化」政府政策推行。台灣近年來亦不斷向全球推廣繁體中文學習計畫，恰好中國孔子學院相繼退出國際社會，這也為台灣政府在海外設立漢學中心獲得更多的發揮空間。
學術視界
美國俄亥俄州立大學（OSU）地理學系副教授伍德沃思（Max Woodworth）是研究台灣及中國等區域的專家，他認為，中國於1927年至1949年在歷經兩次國共內戰後，美國逐漸已更現代的學術視角來看待中國。
「所有的區域研究都是冷戰時代下的產物，當時缺少對區域研究的認知，但這個領域卻又如此重要。」伍德沃思這般強調，並表示：「對中華民國的鄉愁、對失去中國大陸的痛苦，以及在我看來，對於中國喪失民主發展與受資本主義洗禮的機會，這些將事物浪漫化的想像其實也是建構該領域研究的重要元素。除了少數人類學家及語言學家，似乎很少有人會在研究中國時，認真將台灣看待為一個本身就值得研究的領域。」
伍德沃思亦補充提及，台灣終於開始被視作「本身就具備研究效益」的學術研究主體，同時也能作為「民主化中國的例證」。
研究台灣最重要的代表人物是羅達菲（Dafydd Fell），他是倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心主任，同時也是歐洲台灣研究協會的聯合創辦人。羅達菲專門研究公民社會與政黨政治的相互關係，該面向的研究充分體現在他於2021年出版的《台灣綠黨：台灣政治的替代方案》（Taiwan's Green Parties: Alternative Politics in Taiwan）一書中。
羅達菲指出，有關台灣的國際研究涉及多個面向，而中國研究僅是該研究範疇的其中之一。「以機構化的模式來看，台灣是從1990年代開始才出現聚焦這片土地的研究組織，例如北美台灣研究學會，而歐洲的起步則較晚。現在回想起來，歐洲台灣研究協會的創辦人皆來自不同的專業背景，多數人可能不會因為創立了該機構，就將自己視為漢學研究專家。」
羅達菲表示，台灣研究的發展在過去5年間成長快速，歐洲當前至少有10項積極辦理中的台灣教學計劃，這些項目由台灣研究中心所開展，亦是台灣政府與學術界共同簽訂的合作備忘錄（MOU）中，所訂定的特別計畫。「相關學術出版數量的增加也同樣令人振奮。」羅達菲補充說道，他隨後以《勞特利奇台灣研究》（Routledge Research on Taiwan Studies）系列叢書為例，該系列研究在過去10年內出版近40本學術著作，另外還有於2018年創刊的《台灣研究國際學刊》（IJTS）亦成為台灣研究領域中具有份量且影響深遠的學術期刊。
在中央研究院、歐洲台灣研究協會以及台灣外交部的共同資助下，《台灣研究國際學刊》成為全球第一個以台灣為主體的英文學術研究期刊，該期刊聚焦重點亦包含台灣各方面的國際合作、多元領域發展，並採同仁審查制度彙編，最後交由擁有近340年歷史的荷蘭博睿學術出版社（Brill）發行。
羅達菲認為，台灣研究能提高外界對於台灣的興趣，除了藉由媒體傳遞這類資訊，也能向處理對台關係的他國政府提供建議。然而羅達菲也闡明，當他在論述台灣政治解決紛爭、統獨問題時，通常會更加謹慎處理這類議題。
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。