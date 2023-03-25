見肉食喜形於色？探討人類喜愛吃肉的因素
我們想讓你知道的是
人類是靈長類動物，我們的第一個靈長類祖先大約出現在6500至8000萬年前，居住在樹上，以水果和樹葉為主食，那個時期的靈長類體型約一個巴掌大小，只吃水果和樹葉就已經能夠支撐身體的運作了。那為什麼到了現在，牛排、鹽酥雞等肉類美食，對我們的吸引力如此之大？
文：高中生看世界／施宜蓁
天花板上高雅的水晶吊燈，映照在純白的絲綢桌布上，隨著幾道前菜上桌，專屬於牛肉的誘人香氣撲鼻而來，刀子切下烤得焦脆的酥皮，令人驚喜的是，粉嫩肌理中還帶著些許血色，恰如其分的熟度惹人饞涎欲滴。
又或是在某個失眠的凌晨，動身前往離住家最近的一家鹽酥雞店，裹了粉的雞肉塊如機械般的自動化流程接連下鍋，噗滋噗滋的聲響，一直持續到老闆熟稔的起鍋、調味、裝袋，隔著紙袋依然能感受到熱騰騰的溫度於手中擴散，伴隨著迸發在嘴裡的香氣與軟嫩的肉質。
為什麼人類天生就對肉如此癡迷？為什麼肉類對我們的吸引力如此之大？本篇將以人類演化與社會文化發展之進程的角度試著解析其緣由。
我們的祖先相較於肉食其實更常吃素
人類是靈長類動物，我們的第一個靈長類祖先大約出現在6500至8000萬年前，居住在樹上，以水果和樹葉為主食，那個時期的靈長類體型約一個巴掌大小，只吃水果和樹葉就已經能夠支撐身體的運作了。
最接近人類祖先的類人猿以草食為主，人類學者推測，大約在400至500萬年前出現的人類，其飲食型態應該與其他類人猿相似。觀察同一時期出土的臼齒與深長的顎骨化石，可推測出他們當時吃了許多需要大量咀嚼的食物，是草食動物的典型特徵之一。
另一方面，採集不會移動的植物當作食物，不需要擬定複雜的策略，所以也不怎麼需要用腦袋。反之，若想捕食會移動的動物──不論是狩獵或撿拾腐肉——就必須想出更加高明的計畫才行。科學家測量早期人類的頭顱，發現與現在的黑猩猩腦袋容量相去不遠，這個事實同樣可以支持早期人類以草食為主的假設。
既然早期人類以植物為主食，那麼經常在漫畫中看到的「原始人手持石斧追捕野獸」是如何發生的？
環境的劇烈變動成為契機
大約從260萬年前開始，一直到至1萬2000年前的這段更新世（Pleistocene）時期，非洲大陸的氣候變得越來越乾燥，森林也陸續凋零，取而代之的是大片草原。動物之間得激烈競爭才能獲取植物性食物，這種情況對早期人類來說相當不利。
早期人類只有小小牙齒，無法大量咀嚼像是樹皮及植物根部這般如此堅韌的植物，既然找不到植物吃，勢必得轉向吃肉才能生存下去，然而以當時成人人類的身高（平均不到100公分），要狩獵草原上兇猛的野獸，無疑是天方夜譚。因此，人類想到一個策略，只要等獅子、禿鷹、鬣狗這些競爭者通通吃飽喝足之後，再去吃剩餘的殘渣就行了。而那個殘渣就是骨頭。
骨頭中含有骨髓、在顱骨內還有腦髓，這些都是純粹的脂肪，營養十分豐富。但骨頭的質地相當堅硬，尤其是四肢的骨頭，人類光用牙齒是無法咬碎的，因此找來了石頭敲碎，以便取得骨髓。
在肯亞北部的卡拉里（Karari），一個歷史約150萬年的考古發掘點，科學家找到很多史前人類製造的石片，以及許多碎骨頭，骨頭上發現了石片劃割的痕跡，說明曾被人類「光顧」過。另外還有一些大骨頭被石頭砸成碎片，很可能是為了取得富含營養的骨髓。
食不飽，力不足，才美不外現
由於長期攝取高脂肪含量的食物，人類的腦袋慢慢長得越來越大。在400至500萬年前，早期人類的腦容量與現代的黑猩猩差不多，約450毫升；到了200至300萬年前出現了巧人，其腦容量已增加至750毫升，但體型仍偏瘦小，身高一百公分左右；直到200萬年前出現了直立人，其腦容量不僅已增加至接近1000毫升，身高也同樣長高至170公分左右，於是擁有高大體型與碩大腦袋的人類祖先就此誕生。
而現代人類的腦容量約在1200毫升以上，其中腦內的神經元耗能非常厲害，安靜不動時，大腦就消耗人體能量的20％至25％。換句話說，大腦是個很「燒油」的器官，必須要找到高質量的食物才能供應得起高耗能的大腦。
減少身體其他部位的耗能，也是增加大腦供能的一個辦法。人類學家萊斯利・艾洛（Leslie Aiello）和彼得・惠勒（Peter Wheeler）比較了人和其他動物的內臟的體積差異。
人的心、肝和腎都和同等身材的哺乳動物差不多大，但腸和胃只有普通動物的40％。內臟也是一個耗能很大的器官，腸胃小就能節省下許多能量，因此，人類雖然頂著一個大腦袋，整體耗能卻不算很多，但這同時也限制了我們的消化能力，不能像其他猿猴那樣以吃草維生，只能處理一些易消化且營養豐富的食物。
從上述兩種歸因來看，人類的祖先放棄了粗糙的草食，選擇更容易消化、能量密度更高的肉，和植物當中比較「精細」的部分，如果子、塊根等，以養得起我們強大的大腦。如此一來，大腦強大的認知能力才能夠成為演化上的優勢，幫助我們在弱肉強食中取勝。
火的發明形成社群紐帶
無論是生肉，抑或是植物的塊根、塊莖，將其經過燒烤之後質量都會提升至另一個等級。烹調不僅改善口味，也把生肉和生菜軟化，變得更容易消化、更營養，對於我們軟弱的嘴巴和消化系統來說，是再好不過了。
而為了保護珍貴的火種，原始人類必須分工。女人負責採集植物性食物、燒烤塊莖以及防備火焰熄滅，男人狩獵大型動物，隨後將獵物帶回營地。
於是，火堆把人群聯繫在一起，圍繞著烤肉，社會和家庭的雛形便誕生了。因為學會用火，人類開始圍著火堆進食，成為同飲共食文化的濫觴。用火烹調賦予食物更大價值，這使得食物不再只是可食的東西，它開啟了許多可能性：餐食成為筵席及儀式中不可或缺的要素。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。