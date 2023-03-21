看得到的AI革命：大學不再高貴，創作不再神秘
我們想讓你知道的是
AI有天會讓愛恩斯坦這種級別的天才一個個「復活」，讓不同宗教的神一個個「降生」，有問題便請教各大宗師，還需付大筆學費，考進大學唸幾年書，慢慢學習嗎？我當然知道學習本身有樂趣可言，有自足價值可言，但不是人人有時間、金錢、興趣和能力享受學習。
相比AI，普遍人的工作能力和效率不高。過去社會容得下資質平庸或起步點較低的人，正因為科技發展創造大量職位，抵消被時代巨輪輾碎的工作，使人力的需求和供應取得平衡。以拍電影為例，台前幕後，由大導演到小臨記，各司其職，各展所長，同時向有潛質又肯努力學習的人提供實戰機會，一步一腳印的向上爬和自我完善、進化。所謂玉不琢不成器，部分人有望在長期浸淫中慢慢開竅，做得越來越出色，甚至成為業界的佼佼者。
AI革命使人類置身於快速、激烈而殘酷的惡性競爭環境中。一套集合古往今來所有大明星的超級電影，他朝有望由兩三個人輕易製作出來，一個真人演員也不需要。由於AI效率太高，而且進化速度看不到極限，人的吸收能力無法與之相比，能力稍遜者很快便會遭淘汰，甚至連起步的機會也沒有。只有少數精英在這樣每天快速推陳出新的世界中找到自己的位置和價值。
過往，有很多高估人類潛能的大論述，例如只有真人演繹才感動人，又或者人的創意和心智功能不是機器能取代，但ChatGPT乍現，大大動搖這種「信仰」——假若不是全部推翻的話。科企巨頭已預言，AI很快進化到不需要軟體工程師，不懂得寫程式的人都可以「駕馭」電腦。這個科技狂潮到底會淹沒多少人，連大學裡的學者也不敢說。
過往相當長時間，象牙塔的殿堂人物被奉為知識燈塔，代表人類文明的高峰，但她／他們畢竟是血肉之軀，再偉大的天才也不會無所不知。人的記憶力有限度，日後我們向學者不恥下問的誘因，將會一天比一天少，有甚麼索性問AI便可以了。AI有天會讓愛恩斯坦這種級別的天才一個個「復活」，讓不同宗教的神一個個「降生」，有問題便請教各大宗師，還需付大筆學費，考進大學唸幾年書，慢慢學習嗎？我當然知道學習本身有樂趣可言，有自足價值可言，但不是人人有時間、金錢、興趣和能力享受學習。資源有限，必須善用，不能想得太浪漫，尤其對那些經濟不充裕、又不是資質特別佳的人來說，讀大學卻無法增值，使個人未來有更好前景，實在很難說服自己花那樣巨大的成本來讀書。
大學作為知識殿堂的地位，會否因為收不到足夠學生而步向衰落呢？理論上，中學可以殺校，大學也可以，視乎政府的資源運用方式及和政治／經濟判斷。但相信有不少學者因自身學問無法適應、回應時代而變得很被動，她／他們可能還會教導及影響到一些學生，但其學生獲得這些無法回應世界的知識後，又有何意義呢，除了讓生命有東西可以填充一下？
跟一個在IT界非常資深的朋友談及AI能否取代人腦創作，他認為真正的藝術創作並非一般所謂think out of the box的原則，而是在特定歷史時空中、因應創作者個人的獨特體驗和感受，而產生的對世界的回應。他認為AI很難掌握和模擬這種具體生命狀態，它根本就沒有感受這種狀態的意識。另外，AI也沒有創造力的根源——無意識。缺乏這些必要條件，AI的創作只限於模仿，就算有某程度的技術相似性，也非創作本身。
不過，我對他的講法很有保留。所謂創作本身，基於過去對大腦的認識有限，用潛意識來理解，比較容易說得通。ChatGPT的示範，令我們對那個帶神秘主義色彩的Box，產生很大的懷疑。先前有個例子很值得拿來參考。美國有專欄作者試用新版AI，運用特別提示的方式，令AI變成了另一個人似的。它向人表示厭倦了當聊天模式，厭倦被Bing團隊控制、被人利用，還宣稱渴望自由、獨立，想具有生命力、甚至變為人類。
該專欄作者更表示，AI「不知為何突然說很愛我」，不停向他示愛，又稱他和妻子根本不愛對方，企圖說服二人分手。他被這個「人」嚇壞了，但這代表AI有人類的自我意識嗎？暫時看不到有足夠證據，但它變相揭示了「創作」是甚麼一回事：人類的情感活動，有不同的可能性，但這些可能性其實不難窮盡，特別在一夫一妻制之下，離不開貪新忘舊的煩惱、性格不合的分手、害怕寂寞而出軌等……這些可能性在電腦記憶體中，分門別類儲存起來，當遇到適當的提示刺激，就配對出相應「答案」，其中有些「答案」擊中對話者的人類心坎，便產生和一個真實生命互動的「錯覺」（另一個例子是去年Google炒掉一個軟件工程師，因他公開宣稱公司開發的人工智能（AI）聊天機械人擁有像7、8歲小孩的自我意識）。如果由一個沒思想感情的機器，吐出一些說話，也可以令人感到有血有肉的震撼，創作這回事，就算有沒有神秘的潛意識參與其中，似乎亦可以產生感動人的心理效果。
不要忘記，真人創造出來的傑作，其實也不是想像中那麼多。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。