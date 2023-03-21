2023/03/21,
職場

OpenAI研究報告：大型語言模型將影響美國80%工作，高收入工作面臨最大危機

OpenAI研究報告：大型語言模型將影響美國80%工作，高收入工作面臨最大危機
開發出ChatGPT與GPT-4的OpenAI｜Photo Credit：GettyImages

我們想讓你知道的是

開發ChatGPT，以及GPT-4的OpenAI公布一項研究，研究結果指出美國約有80%的工作，將面臨至少10%以上的工作內容被GPTs影響的情況，與此同時，約有19%的勞動人口，其50％以上的工作內容會被影響。

開發出ChatGPT，以及GPT-4的OpenAI在3月21日公布一項研究，這份由OpenAI、OpenResearch，以及賓夕法尼亞大學合作的研究報告，目的在瞭解大型語言模型（Large Language Model, LLM）對美國勞動市場的影響。

研究團隊測試GPT等具有大型語言模型技術的輔助軟體，對美國1016種工作的影響，並將影響結果分為下述3種：

  • 沒有風險暴露：大型語言模型沒有減少工作時間，或是只有微小的時數減少，又或是這種技術的採用，會對工作產出的品質有負面的影響。
  • 直接風險暴露：大型語言模型技術的使用，能夠減少該工作50%以上的工時。
  • 非直接風險暴露：大需要搭配其他的軟體或技術，以及大型語言模型技術的使用，才能夠減少該工作50%以上的工作時數。

研究結果顯示，科學以及批判性思考這兩項能力，與風險暴露為負相關，表示著重上述兩項能力的工作，受到現有大型語言模型技術的影響的可能性較低；相較之下，程式撰寫與寫作能力與風險暴露呈現高度相關，暗示與這兩項技能有關的工作相當有可能受到影響。

研究結果指出，整體而言，收入較高的工作，受大型語言模型技術影響的可能性也較高。而入行門檻較高的工作，也面臨較高的暴露風險。研究也指出，所需受訓時數較多的工作，風險暴露的比例較低；不需要員工訓練及可上手的工作，或是只需要實習經驗就能勝任的工作，相較之下，所面臨的風險暴露程度較高。

根據報告所提供的圖表（下圖），暴露風險高的職業有數學家、金融分析師、作家、網頁設計、會計師、記者、行政人員，以及區塊鏈工程師等。

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Photo Credit: OpenAI
圖表呈現風險暴露程度高的工作類型，以及其所承受的暴露風險比例高低

OpenAI公布的這份研究指出，美國約有80%的工作，將面臨至少10%以上的工作內容被GPT科技影響的情況，與此同時，約有19%的勞動人口，其50％以上的工作內容會被影響。大型語言模型技術對勞動市場的影響將會非常廣泛，而其中又以收入較高的工作，面臨最大的危機。

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核稿編輯：翁世航


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