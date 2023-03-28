【2023台大電影節】影評徵文：導演雷奈與小說家莒哈絲，如何透過《廣島之戀》描繪真實的不可訴說性？
我們想讓你知道的是
「廣島」此地名本身具有的歷史意義對觀眾而言皆不陌生——人類史上首次原爆的發生地，象徵二次大戰的終結，也是無數生靈苦痛的開始。當然，戰後廣島也成為和平的標誌。而電影《廣島之戀》揭示了訴說廣島的不可能，而集體的創傷——戰爭——是由個人的生命片段拼湊所組成的，或許，我們能用個人的生命經驗去近似。
文：黃羿文
「廣島」此地名本身具有的歷史意義對觀眾而言皆不陌生——人類史上首次原爆的發生地，象徵二次大戰的終結，也是無數生靈苦痛的開始。當然，戰後廣島也成為和平的標誌。
作為一個歷史意義極為鮮明的地點，所有發生在廣島的故事，似乎都蒙上了一層戰爭和集體創傷的色彩。電影《廣島之戀》開始於一對愛人身體交纏的影像，穿插著城市歷經破壞留下的滿目瘡痍，和傷患屍體滿佈的煉獄，愛人的身體上一時覆蓋著原爆的塵埃，一時光滑無暇，映照人類極度的痛苦與歡愉。
接著我們聽到男子的聲音說：「在廣島，你什麼都沒有看到。」然後一名女子反覆呢喃著：「我看到了，我看到了，我全看到了。」然後，又再被反駁。
作為影史上或許最出名的開場之一，《廣島之戀》的前十分鐘令觀者震撼，也令人難忘。
真實或創傷的不可訴說性
為什麼電影前十分鐘的蒙太奇開場，日本男子要一再否認法國女子在廣島看到的一切？我們跟著女子一起看見醫院、博物館、照片裡哭泣的兒童，和展場展示著女子掉落的頭髮，卻被告知「我們什麼都沒看見」。
真實，或創傷，可以作為一種「知識」被訴說、展示、傳播嗎？法國女子與身為觀眾的我們，可以從文字、文物、影像、基於史實的紀錄去認識，但日本男子的一再否認，揭示了我們所謂的「看到」都不是真的看到，再怎麼樣的訴說都不是真正的經歷。廣島事件的恐怖無以名狀，因為太巨大而無法被言語窮盡，不在場的人終究無法真的理解。
導演雷奈（Alain Resnais）和小說家莒哈絲（Marguerite Duras）創造出來的《廣島之戀》便是在回應此一命題。以前一部紀錄片《夜與霧》獲得成功的雷奈，本來接獲的任務是拍攝另一部二戰時期的紀錄片，這次主題關於廣島，但經過歷史考究和嘗試過後，雷奈決定屏棄紀錄片實錄的形式，轉以虛構的愛情故事進行探索，談論訴說廣島之不可能。
既然訴說創傷不可能，便唯有用個人生命的經驗去靠近。莒哈絲以極具文學性的手法，創造一段法國女子和日本男子在廣島的短暫相戀，恍惚之間，也使女主角回想起過去在家鄉與德國軍官所發生的一段禁忌戀情。矛盾地，電影的敘事由法國女子作為主導，講述她的愛情故事，卻隻字未提廣島。
記憶之流動性與模糊的界線
法國女子一開始抗拒說出自己的過去，她不願再回自己的故鄉內維爾，就連念出名字都有些勉為其難。在戰爭結束之際，法國女子的德國軍官愛人被開槍殺害，而女子因為愛人死去的痛苦而陷入瘋狂。
創傷會以反覆、無預警的回憶閃現或惡夢等形式出現，如同法國女子曾經說道，內維爾是她最常夢見、但最少想見的地方。法國女子的創傷和廣島的創傷形成呼應的事件，除了時序上的同步性，也因為兩者皆印有戰爭的標誌，在廣大的歷史之網上被編織在一起。
記憶的流動沒有時間或空間的疆界，只要足夠的線索就能觸發一個人的過去。在廣島所代表的宏大、巨觀的集體創傷之中，我們隨著意識的洪流，進入法國女子同樣籠罩在戰爭的陰影下個人、私密的創傷。
《廣島之戀》創造了許多使今昔重合、生死交融的模糊界線，讓觀眾隨著法國女子進入她的過去。身體的重合是一例，日本男子熟睡時抽動的手，讓法國女子聯想到了死去的德國軍官，第一次打破現在與過去、生與死之間的界線。
後來，在咖啡廳交談的場景中，日本男子一句「當你在地窖時，我死了嗎？」徹底帶入了德國軍官的角色，喚起女主角當時的狀態，她再次回到當年的地窖。
她花了好幾個月的時間在地窖中，獨自在悲傷和瘋狂中淪陷，受困於愛人的生死未卜（當她在地窖裡，他當然已經死了，但她並未捕捉到他死去的那一瞬間），14年前在地窖徒手掘牆所受的傷，彷彿再次疼痛了起來，於是在片中當下癱瘓了她的雙手，只能由日本男子幫忙餵酒。
墜入愛河、悲愴、瘋狂，情緒累積至高潮，她說：「在他死去的身體和我活著的身體，我只能找到一致性。」分不清楚是生是死，是己是彼。在情緒的最高漲，日本男子以唐突地近乎荒謬的兩巴掌將法國女子打回現實，她淺淺地微笑，留下觀眾兀自震驚。
訴說作為一種背叛
咖啡館談話結束，女主角在與日本男子道別後，回到了飯店對鏡子喃喃自語，此時視角彷彿進入了女主角的意識中，她對著德國軍官說話，我們看見她對鏡子說話，也聽到畫外的聲音說話。
她想起他們本來要私奔的事實，要去遙遠的地方。接著她說：「你那時還沒完全死。我把我們的故事告訴別人了。在今晚，我背叛了你，我把我們的故事告訴一個陌生人。」
她說了「你那時還沒死。」這句話是單純因為時空錯亂而發出的囈語、一句跳躍式的感嘆，還是其實這某種程度上夾帶了下一句並未道破的條件句：把我們的故事說出來後，你就完全死了？為什麼把故事說出來會讓她的愛人真的死了？
法國女子被困在地窖中那段時光，可以說是她失去理智的比喻。沒有光，沒有視覺，無法看見。陷入瘋狂的時候她無法像正常人一樣使用正常的語言，對比後來她回到現實之後周圍的人的說法：「她說話了。」表示她恢復理智，代表語言作為一種秩序和社會化的工具。這是語言的一層意義。但將故事用語言訴說出來，又是另一個層次。
這段故事包含的不只有創傷，還有她私密的愛情，是極度個人化的經驗。當她用言語把故事說出來，故事就隨著言語的表達限制被定型，被轉化，以不完美、未窮盡的方式存在於世界上。這直接呼應本片的主題，真實的不可訴說性。因此，使用言語訴說，是對經驗、甚至於活在自己回憶裡的愛人的第一層背叛。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。