歐盟菁英眼中的俄烏戰爭（下）：蛋糕怎麼切？烏克蘭入歐不好明說的困難點
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烏克蘭2021年的人口是4379萬，介於西班牙和波蘭之間，等於到時候歐盟要為烏克蘭準備大約54-55人之間的議員席位，而他們會竭盡所能的為烏克蘭的戰後重建爭取經費。一旦歐盟的預算都被烏克蘭人lobby走了，其他幾隻「歐豬」吃什麼？當這些國家的切身利益受損時，歐盟內部還能夠一片和諧嗎？
歐盟的第一個問題，是政府間主義者的攪局。
歐盟內部一直有兩大派系，像是少林與武當一樣視同水火、相看兩厭。一邊是支持尊重各成員國主權，大家井水不犯河水，把歐盟當做扮家家酒的政府間主義（Intergovernmentalism）；另一邊是支持歐盟，認為必須以歐盟最高主權代替各國行政決定權的超主權主義（Supranationalism）。
前者以過去的法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）和今日匈牙利總理奧班（Orbán Viktor）為代表；後者以過去的執委會主席德洛爾（Jacques Delors）和現今主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為代表。兩邊長年的齟齬精彩的像一場宮鬥大戲。
在雙方的博弈中，誕生了歐盟內部的妥協。根據《歐洲聯盟運作條約》（TFEU）的3、4、6條，歐盟和各成員國的職權被區分開來，算是給了政府間主義者一點面子。TFEU第三條主要定義了完全屬於歐盟的職權（Exclusive competence），分別為關稅聯盟、建立內部市場的競爭規則、歐元區成員國的貨幣政策、共同商業政策以及涉及共同漁業政策的海洋資源保育。第六條則提到了一些歐盟原則上只能提供協助的領域（Supporting competence），舉凡文化、教育、觀光、各國產業政策、對人民健康的保護以及行政合作。
剩下介於中間的領域則需要由雙方共同分享權力（Sharing competence），例如共同市場、交通、能源、環境保護、消費者保護、跨歐盟成員國的網路等等。由於擔心歐盟擅自擴權，政府間主義者想辦法在歐盟內部協商出了一些原則性機制，像是Conferral Principal，只要條約裡沒有授權歐盟去做某件事情，歐盟就必須嚴格約束自己，將權責交給成員國。
政府間主義者搬來一座五指山，想辦法把歐盟壓在下面。
但如果還記得本袋熊以前寫過的歐盟整合史（連結），就會知道歐盟很習慣自我擴權，使用「偷雞摸狗整合大法」，一步一步蠶食成員國的權力。「歐盟」不只是一個政治概念，在行政上它有一整套自己的行政班子，這套班子就是超主權主義的大本營，畢竟超主權主義符合他們的利益。
在這其中，負責行政權的主要是歐盟執委會（European Commission），他們尤其精通偷雞摸狗整合大法，案例遍地都是。回顧歐盟的歷史，早在歐盟還是歐洲共同體（EEC）的時候，執委會就很懂得利用不同的議題來推動歐盟整合。
像是共同農業政策（Common Agricultural Policy, CAP），當能源危機到來，馬克與法郎之間的匯差大到影響CAP的出產價格時，執委會就十分熱心的跳出來詢問大家：「我們是不是該把大家的匯率錨定一下？」於是各國央行開始想辦法將彼此的匯差控制在2.25%的水平，最後又覺得這樣控制匯率太麻煩，乾脆直接統一貨幣，於是出現了歐元。
政府間主義與超主權主義的古老恩怨
歐盟的歷史，就是一部循循善誘史。遇到危機時，歐盟會給出解決方案；而這個解決方案往往又要求各成員國賦予歐盟更多權限。
在疫情中，執委會擴權擴的不亦樂乎。根據TFEU第六條，醫療衛生應該是各成員國自己的權責範圍，但執委會一向「熱心助人」，早在疫情初期就動用了Horizon 2020（執委會有超多不同的Funding和計劃）裡1000萬歐元左右的資金來研究疫苗。歐盟用的藉口是什麼呢？他們說這是共同市場，採購疫苗給全歐盟「共同市場」內的成員國是我們的責任。
之後，更是動用歐洲睦鄰政策（European Neighborhood Policy，ENP）當中東部政策（Eastern Partnership）裡的資金來支持巴爾幹和東歐的社會安全網，灑出去不少錢。後來覺得這樣小打小鬧不好玩，更是搞出新的名目NextGeneration EU來做為疫情災後重建基金，總值7500億歐元，另有值1000億歐元的失業補助計畫（Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency，SURE），為各國提供一攬子的疫情後經濟重建方案。這就是歐盟很典型的權力擴張路徑：
- 各成員國遇到困難
- 成員國發現自己處理的成本高於接受一個歐盟整體統籌的方案
- 接受歐盟的方案
- 歐盟提出擴權請求
- 成員國默許（或直接修法/立法）
- 迎來歐盟新常態
而在俄烏戰爭的大背景下，馮德萊恩正在向各國索要更多權力。一個令人憂心的改變集中在QMV的議題上。為了給烏克蘭提供全方位的支持，執委會希望歐洲聯盟理事會（The Council）的投票全部改成Qualified Majority Voting （QMV），不然根據Conferral Principal，有太多領域的援助需要成員國一致同意，這樣很麻煩。按照歐盟的標準，QMV通過的門檻為55%的成員國投票同意，並代表65%的歐盟人口。這讓政府間主義者整個火山大爆發。
為了限制歐盟的權力，歐洲聯盟理事會的投票分成兩種：第一種是QMV，第二種是Unanimity。前者遵循比例投票原則，後者可以一票否決。QMV通常適用於涉及歐盟內的議題，像是能源和交通；至於哪些領域適用一票否決呢？基本上歐洲共同安全與防務政策（CSDP）裡的所有項目都需要成員國一致同意，也就是軍事外交類的項目，成員國隨時可以一票否決，這就為成員國保留了最後一點外交自主權，讓政府間主義者非常受用。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。