Student*innen是甚麼？對於非母語者，有些問題被誤會是「阿茂整餅」
我們想讓你知道的是
在外地生活，聽著非母語時，使人思考到同一個字詞可有不同意思。德國人說話直接，說「不好」時，或許代表其實你已做得不錯，但仍有些欠佳之處；然而華人說話較婉轉，很少直接說對方做得不佳。而一些歐洲語言的字詞亦常被華人誤解。例如
移居外地的人，多需用非母語生活。使用非母語，尤其是英文以外的語言，對該語言的感受都沒有母語這麼深。
就以近年德文常辯論的性別中立語言為例：德文人稱名詞的女性會加「-in」後綴，例如男學生是「Student」、女學生乃「Studentin」。以往說到複數，總會用男性的複數來涵蓋所有性別，即是「Studenten」；但近年有主張認為這習慣對女性不公，所以應也加上女性的複數，即是「Studentinnen」。因此，有人發明了「性別星」，用來標註複數，變成「Student*innen」，涵蓋了兩性。然而不少人覺得這多此一舉，使德文變成不倫不類。
究竟只用男性複數包含兩性，女性會否感冒犯？我相信絕大部分華人都不會有此感覺。因為德文不是華人的母語，華人對背後德國那份左派性別平權的風潮沒有感覺。再者，中文並無性別語言，不用額外標註性別。對許多華人來說，這爭議是「阿茂整餅」，多此一舉。
但在德長大的華人，感覺或許不同。因為他們從小接觸德文，這種語言和其社會背後之價值觀都深入他們的思想，與我們這些長大後才學習德文，可說是「半途出家」者不同。同樣，西方人學習亞洲語言時，對繁複的敬語也沒有甚麼感受。「請教」、「指教」、「不才」、「笑納」這些謙稱和敬語，西方人多不在乎，但華人，尤其是上一輩，多會非常注重，要是後輩沒用，會覺得很無禮。西方人因為沒有這種華人社會階級包袱，也感受不了這種張力。
另一例子則是日文。眾所周知，日文沒有大部分語言都有、涉及性行為和性器官的粗話。要是用日文說要「問候」對方的娘親及家人，對方都只會覺得好笑，不會感到冒犯。有些日本人學了歐洲語言，並學到了這些性方面的髒話，對著歐洲人應用，沒想過是非常冒犯和不敬的。
在外地生活，聽著非母語時，使人思考到同一個字詞可有不同意思。德國人說話直接，說「不好」時，或許代表其實你已做得不錯，但仍有些欠佳之處；然而華人說話較婉轉，很少直接說對方做得不佳。而一些歐洲語言的字詞亦常被華人誤解。例如「ambitious」常被譯作「有野心」，但野心在中文是貶義，有些不擇手段達到目的之暗示；然而「ambitious」在英文和歐洲語言有正面意思，即是上進而有目標。以非母語了解事物時，應該放下自己母語的世界觀，多問多聆聽，才可對新家有更深入的認識。
來德生活，每天遇上的非德文母語者，甚至比母語者多。同事、超市店員、鄰居、銀行職員，都說著有外國口音的德文。與他們溝通時，雖然大家都用同一個德文字，但對其聯想都會有所不同，有時會有誤會。聽過有巴西人把廣告稱為「propaganda」，因為這字在葡語純粹解作廣告，然而在英文和德文則解作政治宣傳，有貶義。與非母語者講德文，都使我們多一份同理心。我們的德文或許比對方流利，只因為我們先來，不是因為我們很有天份。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。