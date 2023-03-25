TNL+ 2023/03/25,
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Student*innen是甚麼？對於非母語者，有些問題被誤會是「阿茂整餅」

Student*innen是甚麼？對於非母語者，有些問題被誤會是「阿茂整餅」
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我們想讓你知道的是

在外地生活，聽著非母語時，使人思考到同一個字詞可有不同意思。德國人說話直接，說「不好」時，或許代表其實你已做得不錯，但仍有些欠佳之處；然而華人說話較婉轉，很少直接說對方做得不佳。而一些歐洲語言的字詞亦常被華人誤解。例如

移居外地的人，多需用非母語生活。使用非母語，尤其是英文以外的語言，對該語言的感受都沒有母語這麼深。

就以近年德文常辯論的性別中立語言為例：德文人稱名詞的女性會加「-in」後綴，例如男學生是「Student」、女學生乃「Studentin」。以往說到複數，總會用男性的複數來涵蓋所有性別，即是「Studenten」；但近年有主張認為這習慣對女性不公，所以應也加上女性的複數，即是「Studentinnen」。因此，有人發明了「性別星」，用來標註複數，變成「Student*innen」，涵蓋了兩性。然而不少人覺得這多此一舉，使德文變成不倫不類。

究竟只用男性複數包含兩性，女性會否感冒犯？我相信絕大部分華人都不會有此感覺。因為德文不是華人的母語，華人對背後德國那份左派性別平權的風潮沒有感覺。再者，中文並無性別語言，不用額外標註性別。對許多華人來說，這爭議是「阿茂整餅」，多此一舉。

但在德長大的華人，感覺或許不同。因為他們從小接觸德文，這種語言和其社會背後之價值觀都深入他們的思想，與我們這些長大後才學習德文，可說是「半途出家」者不同。同樣，西方人學習亞洲語言時，對繁複的敬語也沒有甚麼感受。「請教」、「指教」、「不才」、「笑納」這些謙稱和敬語，西方人多不在乎，但華人，尤其是上一輩，多會非常注重，要是後輩沒用，會覺得很無禮。西方人因為沒有這種華人社會階級包袱，也感受不了這種張力。

另一例子則是日文。眾所周知，日文沒有大部分語言都有、涉及性行為和性器官的粗話。要是用日文說要「問候」對方的娘親及家人，對方都只會覺得好笑，不會感到冒犯。有些日本人學了歐洲語言，並學到了這些性方面的髒話，對著歐洲人應用，沒想過是非常冒犯和不敬的。

在外地生活，聽著非母語時，使人思考到同一個字詞可有不同意思。德國人說話直接，說「不好」時，或許代表其實你已做得不錯，但仍有些欠佳之處；然而華人說話較婉轉，很少直接說對方做得不佳。而一些歐洲語言的字詞亦常被華人誤解。例如「ambitious」常被譯作「有野心」，但野心在中文是貶義，有些不擇手段達到目的之暗示；然而「ambitious」在英文和歐洲語言有正面意思，即是上進而有目標。以非母語了解事物時，應該放下自己母語的世界觀，多問多聆聽，才可對新家有更深入的認識。

來德生活，每天遇上的非德文母語者，甚至比母語者多。同事、超市店員、鄰居、銀行職員，都說著有外國口音的德文。與他們溝通時，雖然大家都用同一個德文字，但對其聯想都會有所不同，有時會有誤會。聽過有巴西人把廣告稱為「propaganda」，因為這字在葡語純粹解作廣告，然而在英文和德文則解作政治宣傳，有貶義。與非母語者講德文，都使我們多一份同理心。我們的德文或許比對方流利，只因為我們先來，不是因為我們很有天份。

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