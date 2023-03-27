《數位媒合經濟白皮書》盤點台灣面臨三大困境，美國與瑞士經驗揭示第三條路解方
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除了雇傭和承攬的抉擇，勞動基準「IC+」可能是條解方，目前加拿大和美國已成功走出第三條路，反觀硬性將媒合經濟被定義在僱傭關係的瑞士日內瓦數位，正面臨產業持續蕭條萎縮的結果。
台灣數位平台經濟協會與法律白話文運動共同於2022年底舉辦《數位媒合經濟白皮書》線上發布會，從現況爬梳到目前所遭遇的困境，企圖從產業型態與從業人員需求，綜合整理學界、人力資源專業角度，提出未來政策建議。白皮書的發布只是一個開始，希望透過白皮書的發布與各界專業人士的與談，開啟相關的討論，並藉由參考國外實務經驗，解決數位媒合經濟的困境。
回顧過往數位媒合經濟的議題，盤點現況下遇到三大困境
統整數位媒合經濟的三大困境與挑戰：
第一，受限於僱傭承攬之爭，提供外送夥伴保障困難：平台業者容易陷入兩難，主管機關可能會將不論是消費者權益、確保食品衛生安全、提升道路交通安全防護等措施，認定為僱傭關係的依據。
其次，各地方規範不一致，不利於產業發展：外送產業除了中央不斷更新指引之外，各地方也推出爭相推出自治條例，針對上線前的教育訓練、保險制度多有不同的規範，然數位媒合經濟有跨區之特性，各地方遍地開花，將不利於整體產業發展。
其三，現行保險既有產品，已無法滿足法規及產業的需求：現行保險制度僵固且保險產品單一，無法提供適當保障。依據勞動部訂定之《外送作業安全衛生指引》，平台於外送夥伴從事外送作業應提供「團體傷害險」與「第三人責任險」，但現況下市售的全時段第三人責任險（附加營業用條款），係以個人作為風險計算之基礎，保險公司在衡量風險後，恐出現拒保的問題，使得部分外送夥伴因不具備保險，平台亦無法符合法規要求，當外送夥伴被拒保無法符合法規恐無法繼續與外送平台合作，導致外送夥伴交通安全與工作權益蒙受損害。
除此之外，外送夥伴每日彈性上下班、自由且跨平台接單，若採用現售全時段第三人責任險（附加營業用條款），不論外送夥伴是否正在執行勞務皆會出險，可能導致需承擔非服務時間的風險，產生重複納保的形況，顯不合理。建議參考國外如日本、美國對於外送平台第三人責任險採用碎片化保單（意指保險期間皆以外送夥伴上線或送餐服務期間作為基準），來保障第三人的權益。
據此，考量現況下三大困境，與適用法規及新創產業型態與數位經濟工作者需求，《數位媒合經濟白皮書》提出兩大政策建言與未來方向，其一為增訂勞動關係認定之「安全港條款」，其二為增訂以數位經濟為核心的勞動基準「IC+」。
針對安全港條款，釋字740號解釋已可比附援引，期盼有明確條款
《數位媒合經濟白皮書》對於上述問題之政策建議：「增訂勞動關係認定之安全港條款」，意味著應事先載明特定行為或狀態不會落入法律懲罰或不利益的框架，也就是說勞動契約從屬性判斷要點，應排除依政府法律命令要求執行之必要行政管理措施，不得據此納入從屬性判斷的依據。如此，才不會讓外送平台、工作者動輒陷入判定勞僱關係的囹圄。
而針對安全港條款，釋字740號解釋已有相同概念：
「保險業務員管理規則係依保險法訂定，目的在於強化對保險業務員從事招攬保險行為之行政管理，並非限定保險公司與其所屬業務員之勞務給付型態應為僱傭關係。該規則既係保險法主管機關為盡其管理、規範所訂定之法規命令，與保險業務員與其所屬保險公司間所簽訂之保險招攬勞務契約之定性無必然關係，是故不得逕以上開管理規則作為保險業務員與其所屬保險公司間是否構成勞動契約之認定依據。」
顯見安全港概念已於釋字740號解釋明確揭示，而不論是保險公司的勞務契約判定，抑或是數位媒合經濟的契約從屬性判斷，都應屏除依政府法律命令要求執行之必要行政管理措施，期盼於數位媒合經濟產業有明確安全港條款，避免動輒陷入判定勞僱關係之困境。
走出第三條路勞動基準「IC+」可能是條解方，加拿大和美國已走出第三條路
《數位媒合經濟白皮書》提出的第二項建議：「增訂以數位經濟為核心的勞動基準IC+」：亦即在既有承攬模式下，提供基本的保障，讓獨立工作者維持彈性的工作制度，也可獲得基本保障。具體來說，例如加拿大工作者以在單一平台的工作時間作為標準，若符合上述標準可獲得醫療保險、退休福祉。除此之外，美國加州22公投亦標示出第三條路。
- 更新美國加州22公投最新數位媒合經濟產業的狀況，在獨立承攬框架下提供歷史性的福利與保障
美國加州22公投後，排除AB5法案中認定自營工作者為僱傭關係，贊成在獨立承攬工作者框架下，提供歷史性的新福利和保護，例如最低收入保證，收入者受到最低工資的保障；除此之外也提供醫療保健津貼，符合條件的外送夥伴每月可獲得醫療保健津貼，以支付醫療費用；另外更加上職業事故的保險，由平台提供額外的保險，來涵蓋因工作中受傷和疾病而造成的醫療費用和收入損失。
這樣的第三條路也獲得數位媒合工作者的支持，最新調查顯示87%利用App接案的自由工作者，支持美國加州22公投案，這樣的高度支持，係來自於保障自由工作的彈性，及提供相當的保護。
瑞士日內瓦數位媒合經濟被定義在僱傭關係，產業持續蕭條萎縮
2020年9月瑞士日內瓦法院裁決，導致外送夥伴被定義成僱傭關係，許多營運商必須改成僱用傳統僱傭制的員工，而這樣造成工作機會、工作彈性和整體工作滿意度產生了負面的影響。
一年多後資料顯示，就業模式的變化持續對工作機會和當地餐館的送貨需求產生負面影響，工作機會仍然嚴重蕭條，外送夥伴減少了67%，且由於送貨費增加和等待時間延長，市場需求也大幅度減少，訂單下降了42%。可見在僱傭制底下，不只影響到工作者的工作型態，導致外送夥伴失業，更使得外送需求減少，外送產業因而萎縮。
《數位媒合經濟白皮書》清楚梳理了數位媒合經濟所遭遇的三大困境，要突破困境，勢必要有明確的安全港條款，釋字740號解釋可做為比附援引的參考。
除此之外，借鏡瑞士日內瓦最新動態可知，被判定為僱傭關係後，產業環境持續蕭條，外送夥伴失業與數位經濟發展退步，造成極大影響不可不慎；反觀美國最新資料，在加州22公投後，確立獨立承攬的框架下，提供歷史性的新福利和保護，獲得數位媒合工作者的支持，明確標示了第三條路是可依循的解方。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。