《數位媒合經濟白皮書》盤點台灣面臨三大困境，美國與瑞士經驗揭示第三條路解方

台灣數位平台經濟協會與法律白話文運動共同於2022年底舉辦《數位媒合經濟白皮書》線上發布會，從現況爬梳到目前所遭遇的困境，企圖從產業型態與從業人員需求，綜合整理學界、人力資源專業角度，提出未來政策建議。白皮書的發布只是一個開始，希望透過白皮書的發布與各界專業人士的與談，開啟相關的討論，並藉由參考國外實務經驗，解決數位媒合經濟的困境。

回顧過往數位媒合經濟的議題，盤點現況下遇到三大困境

統整數位媒合經濟的三大困境與挑戰：

第一，受限於僱傭承攬之爭，提供外送夥伴保障困難：平台業者容易陷入兩難，主管機關可能會將不論是消費者權益、確保食品衛生安全、提升道路交通安全防護等措施，認定為僱傭關係的依據。

其次，各地方規範不一致，不利於產業發展：外送產業除了中央不斷更新指引之外，各地方也推出爭相推出自治條例，針對上線前的教育訓練、保險制度多有不同的規範，然數位媒合經濟有跨區之特性，各地方遍地開花，將不利於整體產業發展。

其三，現行保險既有產品，已無法滿足法規及產業的需求：現行保險制度僵固且保險產品單一，無法提供適當保障。依據勞動部訂定之《外送作業安全衛生指引》，平台於外送夥伴從事外送作業應提供「團體傷害險」與「第三人責任險」，但現況下市售的全時段第三人責任險（附加營業用條款），係以個人作為風險計算之基礎，保險公司在衡量風險後，恐出現拒保的問題，使得部分外送夥伴因不具備保險，平台亦無法符合法規要求，當外送夥伴被拒保無法符合法規恐無法繼續與外送平台合作，導致外送夥伴交通安全與工作權益蒙受損害。

除此之外，外送夥伴每日彈性上下班、自由且跨平台接單，若採用現售全時段第三人責任險（附加營業用條款），不論外送夥伴是否正在執行勞務皆會出險，可能導致需承擔非服務時間的風險，產生重複納保的形況，顯不合理。建議參考國外如日本、美國對於外送平台第三人責任險採用碎片化保單（意指保險期間皆以外送夥伴上線或送餐服務期間作為基準），來保障第三人的權益。

據此，考量現況下三大困境，與適用法規及新創產業型態與數位經濟工作者需求，《數位媒合經濟白皮書》提出兩大政策建言與未來方向，其一為增訂勞動關係認定之「安全港條款」，其二為增訂以數位經濟為核心的勞動基準「IC+」。

針對安全港條款，釋字740號解釋已可比附援引，期盼有明確條款

《數位媒合經濟白皮書》對於上述問題之政策建議：「增訂勞動關係認定之安全港條款」，意味著應事先載明特定行為或狀態不會落入法律懲罰或不利益的框架，也就是說勞動契約從屬性判斷要點，應排除依政府法律命令要求執行之必要行政管理措施，不得據此納入從屬性判斷的依據。如此，才不會讓外送平台、工作者動輒陷入判定勞僱關係的囹圄。

而針對安全港條款，釋字740號解釋已有相同概念：

「保險業務員管理規則係依保險法訂定，目的在於強化對保險業務員從事招攬保險行為之行政管理，並非限定保險公司與其所屬業務員之勞務給付型態應為僱傭關係。該規則既係保險法主管機關為盡其管理、規範所訂定之法規命令，與保險業務員與其所屬保險公司間所簽訂之保險招攬勞務契約之定性無必然關係，是故不得逕以上開管理規則作為保險業務員與其所屬保險公司間是否構成勞動契約之認定依據。」

顯見安全港概念已於釋字740號解釋明確揭示，而不論是保險公司的勞務契約判定，抑或是數位媒合經濟的契約從屬性判斷，都應屏除依政府法律命令要求執行之必要行政管理措施，期盼於數位媒合經濟產業有明確安全港條款，避免動輒陷入判定勞僱關係之困境。

走出第三條路勞動基準「IC+」可能是條解方，加拿大和美國已走出第三條路

《數位媒合經濟白皮書》提出的第二項建議：「增訂以數位經濟為核心的勞動基準IC+」：亦即在既有承攬模式下，提供基本的保障，讓獨立工作者維持彈性的工作制度，也可獲得基本保障。具體來說，例如加拿大工作者以在單一平台的工作時間作為標準，若符合上述標準可獲得醫療保險、退休福祉。除此之外，美國加州22公投亦標示出第三條路。

更新美國加州22公投最新數位媒合經濟產業的狀況，在獨立承攬框架下提供歷史性的福利與保障

美國加州22公投後，排除AB5法案中認定自營工作者為僱傭關係，贊成在獨立承攬工作者框架下，提供歷史性的新福利和保護，例如最低收入保證，收入者受到最低工資的保障；除此之外也提供醫療保健津貼，符合條件的外送夥伴每月可獲得醫療保健津貼，以支付醫療費用；另外更加上職業事故的保險，由平台提供額外的保險，來涵蓋因工作中受傷和疾病而造成的醫療費用和收入損失。

這樣的第三條路也獲得數位媒合工作者的支持，最新調查顯示87%利用App接案的自由工作者，支持美國加州22公投案，這樣的高度支持，係來自於保障自由工作的彈性，及提供相當的保護。

Photo Credit: 中央社

瑞士日內瓦數位媒合經濟被定義在僱傭關係，產業持續蕭條萎縮

2020年9月瑞士日內瓦法院裁決，導致外送夥伴被定義成僱傭關係，許多營運商必須改成僱用傳統僱傭制的員工，而這樣造成工作機會、工作彈性和整體工作滿意度產生了負面的影響。

一年多後資料顯示，就業模式的變化持續對工作機會和當地餐館的送貨需求產生負面影響，工作機會仍然嚴重蕭條，外送夥伴減少了67%，且由於送貨費增加和等待時間延長，市場需求也大幅度減少，訂單下降了42%。可見在僱傭制底下，不只影響到工作者的工作型態，導致外送夥伴失業，更使得外送需求減少，外送產業因而萎縮。

《數位媒合經濟白皮書》清楚梳理了數位媒合經濟所遭遇的三大困境，要突破困境，勢必要有明確的安全港條款，釋字740號解釋可做為比附援引的參考。

除此之外，借鏡瑞士日內瓦最新動態可知，被判定為僱傭關係後，產業環境持續蕭條，外送夥伴失業與數位經濟發展退步，造成極大影響不可不慎；反觀美國最新資料，在加州22公投後，確立獨立承攬的框架下，提供歷史性的新福利和保護，獲得數位媒合工作者的支持，明確標示了第三條路是可依循的解方。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航