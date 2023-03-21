2023/03/21,
政治

「台灣是美國重要的夥伴，也是成功的民主典範」，美國務院等3部會發聯名信鼓勵各州城市深化對台交流

「台灣是美國重要的夥伴，也是成功的民主典範」，美國務院等3部會發聯名信鼓勵各州城市深化對台交流
美國國務院外觀。Photo Credit: GettyImage

我們想讓你知道的是

美國國務院亞太助卿、農業部與商務部官員共同連署，鼓勵美國各州、各大城市與商業領袖和台灣展開交流，稱與台灣合作「完全符合且支持美方政策」、「對您的州或城市有利」，但也強調在一中政策下，美國政府沒有規定私人企業「如何標記台灣」。

美國國務院、商務部及農業部官員2月28日聯名致函全美各州州長、大城市市長及重要企業領袖，鼓勵各州、主要城市強化與我國的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業加強與我國的貿易及投資關係，信中強調，「台灣是美國重要的夥伴，也是成功的民主典範。我們希望您能善加利用我們與台灣共享的價值及穩固關係所提供的所有機會。」

美國在台協會（AIT）台北辦事處20日公布由美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的副助理部長維卡特拉曼（Arun Venkataraman）共同連署的3封聯名信函，鼓勵美國各州、各大城市商業領袖和台灣展開交流，稱與台灣合作「完全符合且支持美方政策」，並強調「對您的州或城市有利。」

這3封聯名信函強調，台灣是美國第8大貿易夥伴、第7大農產品出口國，並為美國「免簽證計畫」（VWP）及快速通關的「全球入境計畫」（Global Entry Program）成員，台灣也是美國第6大國際學生來源地，各州與地方政府在深化台美經貿與文化交流上，已有良好的基礎。

聯名信函寫道，美國過去數十年來的「一個中國」政策依據《台灣關係法》、美中三公報和六項保證，使美國和台灣的非官方關係蓬勃發展，同時與中華人民共和國維持邦交，美國聯邦部門鼓勵各州和地方政府與台灣進行商業、文化和其他面向的往來，並「準備好協助各州與地方政府解決命名和協議問題。」

在寫給企業領袖的信函也提到，台灣在國際貿易體系中扮演關鍵角色，美國各州和商界過去數十年都與台灣有強健關係，也強調美國政府沒有規定私人企業「如何標記台灣」。

我國外交部表示，這是美國聯邦政府繼2019年9月致函全美各州州長及美國前500大企業鼓勵與台灣拓展關係後，再度以致函方式表達聯邦政府對強化台美各階層、各領域交往的支持立場，且致函對象較前次更為擴大，展現美國政府對強化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。

我國外交部指出，近年台美關係在地方層級的交流日益深化，去（2022）年在疫情之下，仍有印第安納州、亞利桑納州及愛達荷州3位州長接連訪台，而包括明尼蘇達州、賓州及西維吉尼亞州也紛紛設立或復設駐台辦事處，亞利桑納州駐台辦事處預計也將於近期正式開始營運，這些都將有助深化我方與美國各州的合作。

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Photo Credit: 總統府
總統蔡英文去年12月接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little），歡迎一起打造「民主晶片」的永續供應鏈。

今年2月，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）出席「台美教育倡議成果說明會」時表示，美國國務院已致函各州教育主管委員會（CCSSO），支持台灣在美國各年級進行華語教學。道森當時表示強調，美國選擇台灣作為夥伴，是因為台灣擁有與美國一樣自由、多元的教育環境，不受脅迫與審查。

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Photo Credit: 中央社
美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森（左） 今年2月出席「台美教育倡議成果說明會」，與外交部政務次長李淳（右）交流看法。

美國AIT新主席履新，推特首發與蕭美琴合照

美國在台協會新主席羅森伯格（Laura Rosenberger）20日上任，她於推特上發出第一張照片，就是與駐美代表蕭美琴的合照。羅森伯格強調，很高興接下這份工作，並和「好朋友與好夥伴」蕭美琴見面，她也期待與駐美代表處密切合作。

羅森柏格長期從事外交政策制定方面的工作，美方知情人士認為她的任命是「深思熟慮的策略」，重點是與台灣總統大選的候選人保持溝通管道，特別在台海之間充滿爭議的時候。

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核稿編輯：翁世航


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