「台灣是美國重要的夥伴，也是成功的民主典範」，美國務院等3部會發聯名信鼓勵各州城市深化對台交流
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美國國務院亞太助卿、農業部與商務部官員共同連署，鼓勵美國各州、各大城市與商業領袖和台灣展開交流，稱與台灣合作「完全符合且支持美方政策」、「對您的州或城市有利」，但也強調在一中政策下，美國政府沒有規定私人企業「如何標記台灣」。
美國國務院、商務部及農業部官員2月28日聯名致函全美各州州長、大城市市長及重要企業領袖，鼓勵各州、主要城市強化與我國的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業加強與我國的貿易及投資關係，信中強調，「台灣是美國重要的夥伴，也是成功的民主典範。我們希望您能善加利用我們與台灣共享的價值及穩固關係所提供的所有機會。」
美國在台協會（AIT）台北辦事處20日公布由美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的副助理部長維卡特拉曼（Arun Venkataraman）共同連署的3封聯名信函，鼓勵美國各州、各大城市與商業領袖和台灣展開交流，稱與台灣合作「完全符合且支持美方政策」，並強調「對您的州或城市有利。」
這3封聯名信函強調，台灣是美國第8大貿易夥伴、第7大農產品出口國，並為美國「免簽證計畫」（VWP）及快速通關的「全球入境計畫」（Global Entry Program）成員，台灣也是美國第6大國際學生來源地，各州與地方政府在深化台美經貿與文化交流上，已有良好的基礎。
聯名信函寫道，美國過去數十年來的「一個中國」政策依據《台灣關係法》、美中三公報和六項保證，使美國和台灣的非官方關係蓬勃發展，同時與中華人民共和國維持邦交，美國聯邦部門鼓勵各州和地方政府與台灣進行商業、文化和其他面向的往來，並「準備好協助各州與地方政府解決命名和協議問題。」
在寫給企業領袖的信函也提到，台灣在國際貿易體系中扮演關鍵角色，美國各州和商界過去數十年都與台灣有強健關係，也強調美國政府沒有規定私人企業「如何標記台灣」。
我國外交部表示，這是美國聯邦政府繼2019年9月致函全美各州州長及美國前500大企業鼓勵與台灣拓展關係後，再度以致函方式表達聯邦政府對強化台美各階層、各領域交往的支持立場，且致函對象較前次更為擴大，展現美國政府對強化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。
我國外交部指出，近年台美關係在地方層級的交流日益深化，去（2022）年在疫情之下，仍有印第安納州、亞利桑納州及愛達荷州3位州長接連訪台，而包括明尼蘇達州、賓州及西維吉尼亞州也紛紛設立或復設駐台辦事處，亞利桑納州駐台辦事處預計也將於近期正式開始營運，這些都將有助深化我方與美國各州的合作。
今年2月，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）出席「台美教育倡議成果說明會」時表示，美國國務院已致函各州教育主管委員會（CCSSO），支持台灣在美國各年級進行華語教學。道森當時表示強調，美國選擇台灣作為夥伴，是因為台灣擁有與美國一樣自由、多元的教育環境，不受脅迫與審查。
美國AIT新主席履新，推特首發與蕭美琴合照
美國在台協會新主席羅森伯格（Laura Rosenberger）20日上任，她於推特上發出第一張照片，就是與駐美代表蕭美琴的合照。羅森伯格強調，很高興接下這份工作，並和「好朋友與好夥伴」蕭美琴見面，她也期待與駐美代表處密切合作。
羅森柏格長期從事外交政策制定方面的工作，美方知情人士認為她的任命是「深思熟慮的策略」，重點是與台灣總統大選的候選人保持溝通管道，特別在台海之間充滿爭議的時候。
延伸閱讀
- AIT現任主席莫健退休，白宮中國資深主任羅森伯格接任，專家：2024台灣總統大選前保持溝通管道
- 美國印第安納州長不顧中國施壓來台，金融時報：本月第3個美國「國會訪台團」周末抵台
- 張忠謀、《晶片戰爭》作者米勒對談重點一次看：半導體供應鏈兩極化、台灣工作文化具優勢
- 外交部與美國AIT三度進行「台美教育倡議會議」，今年拼在美多開設20所「台灣華語文中心」
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核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。