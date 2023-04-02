電動機車減碳又有「錢景」，政府應設定更積極的成長目標與國際接軌
我們想讓你知道的是
SMAT近年持續倡議，最理想的短期目標為「2024年電動機車總數破百萬」、中期目標為「2030年電動機車市售比提升至50%」，而這個目標並非好高騖遠，因為根據目前的市佔率及市場總量進行推估，未來只要每年穩定增加4.3%電動機車市售比——也就是3萬輛車，就能成功在2030年達成50%。
對台灣的氣候政策而言，2022年達成了多項重要里程碑，從行政院國家發展委員會去年三月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略」到年底進一步提出「十二項關鍵戰略行動計畫」，加上立法院完成《氣候變遷因應法》修法，以上都確立台灣的淨零轉型勢在必行。
機車是台灣民眾最重要的交通工具與代步工具，因此在台灣邁向淨零轉型的路上，電動機車成為不可或缺的關鍵角色。國發會已經替電動機車設下三階段目標：電動機車新車年銷量占該年度機車銷售比例，必須在2030與2035年分別達到35%與70%，更要在2040年實現新售機車全面電動化。
不只是減碳功臣，電動機車錢景可期
電動機車不只是推動減碳的重要工具，透過電動機車的蓬勃發展，還能大力帶動零組件市場，以及更上游的基礎材料工業發展；再加入下游的機車行就業人口與銷售產值，將可以為台灣帶來巨大的經濟效益與GDP貢獻。
參考台經院2019年《電動機車產業未來發展政策研究報告》的計算方式，並搭配2021年經濟部統計處的數據 ，估算2021年產值。2021年電動機車零組件產業銷售額超過1.05兆元。目前台灣機車及機車零組件相關連產業年產值超過1.1兆元，若能加入電動機車相關製造業，可望強勢帶動經濟動能，讓年產值翻漲超越2.1兆元。
此外，電動機車還能引領新興產業鏈快速發展，與不同的下游業態合作，聚集成數個巨大的經濟模式，隨著產業規模擴大，就能創造更多優質就業機會。
無論從減碳效益或是經濟貢獻的角度來看，電動機車都將成為台灣未來產業發展的重點。因此針對電動機車產業的發展，台灣智慧移動產業協會（SMAT）在此提出建言，希望與政府共同促進產業成長：
政府應設定更積極的電動機車成長目標，與國際接軌
為了加速達成淨零排放的目標，政府應該有更積極的規劃，讓電動機車更加普及。如前所述，國發會已設下電動機車的新售比目標。
SMAT認為，政府在整體目標的設定上也可以更積極，SMAT近年持續倡議，最理想的短期目標為「2024年電動機車總數破百萬」、中期目標為「2030年電動機車市售比提升至50%」，不但能加速整體電動機車產業發展，也更貼近國際能源總署（IEA）所建議的「2030年電動車新售60%」、「2030年電動機車市售比達80%」之目標。
更重要的是，上述目標並非好高騖遠，因為根據目前電動機車的市佔率以及台灣每年機車市場總量進行推估，未來只要每年穩定增加4.3%電動機車市售比（約3萬輛），就能成功在2030年達成50%。事實上，因應淨零轉型趨勢，加上中央、地方同步的電動機車補助政策，台北市2022年電動機車市售比已經超過25%，所以政府應該設定更積極的目標來發展電動機車，台灣有能力實現！
鼓勵電動機車發展，各部會各司其職
有了更積極的目標，也要有更積極的做法，以下提出 SMAT 對「經濟部」、「交通部」、「環保署」的相關政策規劃，提出個別建議：
- 經濟部：設定加強補助目標，加速電動機車普及
首先是經濟部，SMAT建議在補助數量上制訂更積極的目標。經濟部「電動機車產業環境加值補助計畫」提到，將在2023至2026年間，提供電動機車購車補助每輛補助7000元，總計補助50萬輛。但根據交通部公路總局統計，截至今年1月電動機車約有63萬輛，若要以「2024年電動機車總數破百萬」為目標，2023、2024年都要新增至少20萬輛電動機車。
若期許台灣要與國際能源總署的目標接軌，於2030年達成市售比50%，短時間內補助政策是必須且合理的做法。進一步以此目標估算需要補助的數量，預估到2030年至少仍需要補助約200萬輛電動機車。綜合以上考量，經濟部補助計畫應該制訂更積極的目標，才有可能看到更前瞻性的政策。
- 交通部：重視私人運具的電動化轉型，雙管齊下加速交通運具減碳
交通部應加強私人運具的轉型。
交通部目前在運具電動化已投入的心力，主要是推動公車電動化。但若只著力在大眾運輸，無法真正改善交通排放，且對於大眾運輸較不便利的縣市，民眾仍大量使用私人運具，因此交通部的低碳交通運輸政策，應有更全面的規劃。
根據交通部《109年民眾日常使用運具狀況調查》，2020年我國運具次數之公共運輸市占率為16.0%，而私人機動運具市占率72.3%，民眾外出使用的運輸工具又以機車比例（45.2%）最高。顯示私人運具，尤其是機車對於台灣人日常交通的重要性。故交通部若希望可以有效達成交通減碳，應該善用電動機車的角色，透過大眾運輸與私人運具雙管齊下，更能達成目的。
SMAT建議交通部可以研擬更多元的方案，例如以「學生首購族」為標的，規劃對大學生或首購族的購車補助，讓更多民眾的第一台車就是電動機車，養成使用電動運具的習慣；或設計專屬電動機車騎士的「資費補貼」，補助每個月電池的月租費。以目前市面上常見的電動機車品牌而言，電池月租費的各方案落在300元到1300元間不等，對機車騎士而言，若能獲得月租費的補助，更能提升使用電車的意願。
- 環保署：加強政策彈性，讓更多民眾與企業投入減碳與減空污行列
對承擔「淨零排放」政策成敗的環保署，SMAT 認為應在現行政策精神下，尋求更大的調適性，讓政府、企業、民眾能夠多贏。
目前環保署電動機車的相關政策，主要以執行《淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法》與《老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法》為主，若民眾淘汰老舊機車再換購電動機車可以獲得減碳與減空污的憑證，再將此憑證在環保署的平臺上交易，可以獲得1000元。SMAT 認為，可以擴大認定既有交易平台上的買賣雙方資格。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。