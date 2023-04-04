《以愛與責任重建世界：楊照談村上春樹》：每次讀村上春樹，我腦袋裡最自然浮出來的象徵是蜘蛛
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村上春樹就像一隻蜘蛛，一直織一直織，要編織成一個很密很密的網。如果我們安全地停留在網子外面，就只看到細緻精巧、賞心悅目的一面網子；可是一旦你真正進去了，在那網子裡，被網子緊緊黏住，那不再是輕鬆的、事不關己的，而是掙扎著都出不來，被抓住了的感覺。
文：楊照
村上式的愛情神話——讀《發條鳥年代記》
創作的轉折點
用「愛情神話」的標準來衡量的話，《發條鳥年代記》是最強烈的「愛情神話」。一個人下到井裡，自願穿越一個充滿未知與危險的世界，只是為了挽回愛情，最簡單地來說，《發條鳥年代記》講的就是這樣一件事。
村上春樹六十歲時，出版了《1Q84》，先出了兩冊，大家馬上猜測應該還有第三冊，因為宣傳上明明說《1Q84》會是村上春樹創作以來「最長的作品」，但是算算那前兩冊，篇幅並未超過《發條鳥年代記》。《發條鳥年代記》是原本村上春樹作品最長紀錄的保持者。
《發條鳥年代記》有多長呢？你們知道、讀過《國境之南．太陽之西》吧？《國境之南．太陽之西》原本是《發條鳥年代記》的第四部，獨立出來變成一本完整的書，但《國境之南．太陽之西》獨立出去了，本身都還有三大冊。
另外，《發條鳥年代記》另外一項重要性在於它預示了村上春樹離開《挪威的森林》的轉折。村上春樹在日本文壇崛起，進而風靡日本以外的地區，《挪威的森林》扮演了關鍵角色。光是在日本，《挪威的森林》至二○○九年再刷時，單行本加上文庫本的累積總印量，超過了一千萬冊。
村上春樹在那部小說中塑造了一種特別角色原型。這個角色原型有一部分來自美國的「硬漢小說」，前面解釋過的hard-boiled detectives。「硬漢」的生命是結了厚痂的生命，他滿身是反覆傷痕，傷了流血了、結痂、結痂又脫掉、脫掉之後又受傷……。這一種人展現在表面最特別的特質就是，nothing surprises him，他看過所有的東西了，沒有任何事情會嚇到他，他從來不大驚小怪。即使是他從來沒碰到過的事情，他也不會大驚小怪。「硬漢」的心其實是麻痺的，曾經被太多東西刺傷，他要活下去就只能夠讓他自己麻痺。村上春樹的角色裡有一種特殊的「硬漢」特質，雖然他們身上似乎沒有那麼多傷口。
《挪威的森林》裡的渡邊君，也沒有任何事能讓他驚訝。這是村上角色的原型。《世界末日與冷酷異境》這部小說之所以能夠成立，也建立在主角少根筋的特質上。敘述者「我」帶著少根筋的天真，什麼都聳聳肩接受，也就自然阻止了讀者追問：「怎麼可能有這種事？」因而許多如果出現在別人的小說中，必定會被讀者唾棄的情節，最俗濫、最戲劇性誇張的情節，在村上小說中也就統統被容忍了。
因為那個經歷這些事的人，他自己就都接受、都忍受了啊！陌生人把他的家徹底砸爛了，他都沒有衝動非得弄清楚自己到底哪裡得罪了這些人，他就是接受，沒有任何衝動。沒有衝動要多知道一些什麼樣事情，更重要的，沒有任何的衝動要去抵抗什麼樣的東西。
村上春樹的小說有一個關鍵詞，是「通過」，很多事發生在主角身上，但他總覺得那些事是「從他身上『通過』」，他是被通過的東西，別無選擇地被通過了就被通過了。
我們有時候沒有辦法忍受很戲劇性的情節，因為很難進入角色的情緒裡，畢竟不是我們自己遭遇到那樣戲劇性的狀況。角色在那裡呼天搶地，我們卻很容易覺得疏離，或覺得「真的會有這種事嗎？」在村上春樹的小說裡，他的主角不會呼天搶地。女朋友死了，他就覺得：「唉！人生反正總是會出現這種事啦，我也沒辦法。」這件事「通過」他了，他只不過是被這件悲劇「通過」的媒介而已。我們反而比較能接受這樣的情緒吧！
然而，村上春樹的小說創作是有轉折的。《世界末日與冷酷異境》這部相對早期的作品中，那個敘述者「我」不管在「冷酷異境」還是在「世界終點」，他都一樣，反正讓各種現象從他身上「通過」，很怪的事情，但他也沒辦法怎麼樣。但在這小說中出現了「影子」。那主角本來是想算了，也沒辦法，該讀夢就留在這個世界裡讀夢吧。是影子一直拜託他，是影子一直說：「我們走，我們走吧，我們逃出去，讓我們兩個可以重新再結合在一起。」是他的影子要逃出去，不是他。
妻子的離奇失蹤
真正重要的變化發生在《發條鳥年代記》，而且是一種自覺的變化。《發條鳥年代記》裡的主角是岡田亨，他也是一個退縮冷漠的人。小說一開始時他在律師事務所當助理，覺得不太想做，但繼續做下去也沒關係，又是這樣的態度。是他太太叫他不想做就不要做了，所以他離職了，待在家裡，每天做三明治啊、煮義大利麵啦。他是一個冷漠、退縮、孤獨，和這個世界沒什麼關係的人。
在他身上發生了奇怪的事情，他也無所謂。例如說他太太在意貓不見了，叫他去找貓，他才發現，對喔，貓不見了。他不是不愛貓，其實他跟貓很要好。可是貓不見了，「唉！這個世界就是這樣，貓就是有時候會不見嘛。」然後有莫名其妙的人，永遠在大庭廣眾之前戴紅色帽子的人來找他，對他說了一堆莫名其妙的話。他的反應也同樣，「這個世界就是這樣，總有人莫名其妙戴著紅色帽子說一堆莫名其妙的事。」
一直到他太太消失了，他的第一個反應還是：「這真的是一件難受的事，但這種事情也是會發生的。」小說如果繼續這樣寫下去，那他會記得這個女人在他生命裡面留下什麼樣的，淺淺的，很容易會忘掉的紀念。不過《發條鳥年代記》不是，《發條鳥年代記》所記錄的就是這個男人岡田亨，依照他自己的個性本來很容易可以接受，也準備要接受他太太離開他。他太太的哥哥出面告訴他說：「我妹妹有外遇，所以她要離開，她跟你在一起六年，你這個人反正一事無成，所以她找到別的男人，跟別的男人走了，你就算了吧。」甚至他太太還寫了一封信，告訴他說她如何和別的男人上床，如何在別的男人身上發現從來沒有過的強烈性欲。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。