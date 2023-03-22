《小熊維尼：血與蜜》突撤香港公映，惹審查質疑
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原訂3月23日在香港公映的英國電影《小熊維尼：血與蜜》，發行商突然取消放映，但是原因未明。這部靈感來自經典兒童讀物的恐怖電影，觸動了何方神經？
文：德國之聲中文網
英國驚慄電影《小熊維尼：血與蜜》（Winnie The Pooh: Blood and Honey）訂於3月23日在香港公映，早前已經展開宣傳和舉行優先場。但是在3月21日傍晚，其香港發行商VII Pillars Entertainment宣佈，將會取消該片在香港及澳門地區上映。聲明沒有解釋原因，僅表示：「《小熊維尼，血與蜜》未能與觀眾見面。希望各位見諒！未來我們仍會持續尋找質量優良、獨具特色的電影，為大家呈獻更多選擇。感謝一路以來的支持！」
電影下架的端倪在前一天出現，香港影迷專頁「電影療傷誌」原訂3月21日晚舉行包場放映，但在3月20日臨時宣佈「基於技術原因」放映會「被取消」。該專頁表示「痛心」，因為發行公司付出了買片和宣傳費用，而主辦者也已全數付出紀念戲票的製作成本及設計心力，稱「很無可奈可，但只能接受這個彼此都血本無歸的結局」。
該專頁原本還在帖文提到，「相信大家都明白身於現今的香港，的確有很多事情是不可抗力的」，「痛心是除了再次見證有其他原因凌駕於電影之上」，但是及後刪走這些句子。
《小熊維尼：血與蜜》被臨時下架惹來審查的質疑。德國之聲向VII Pillars Entertainment及香港電檢處查詢取消放映的原因，截稿前未獲回覆。
較為突然的決定
上週一（3月13日），發行商VII Pillars Entertainment舉辦《小熊維尼：血與蜜》首映會，當時全院滿座。直到本週一（3月20日）凌晨時份，公司專頁仍表示該電影會於本週四上映。
「香港電影、報刊及物品管理辦事處」回覆DW詢問時稱：就影片《小熊維尼：血與蜜》的檢片申請，電影、報刊及物品管理辦事處已向影片申請人發出核准證明書。有關香港戲院安排哪些已獲核准證明書的電影在其院內上映，純屬其商業決定，電影報刊辦不作評論。
VII Pillars Entertainment連日來在社交平台多次發文和影片宣傳電影，並列出30家上映戲院，包括多個大型連鎖院線。記者根據該名單查看各戲院網站，全部都沒有載列《小熊維尼：血與蜜》的預告放映資料；但是其他同樣訂於3月23日甚至更遲公映的電影，則已開放預售戲票。其中一家上週開始預售《小熊維尼：血與蜜》的戲院，其購票連結現已失效。
香港於2021年修改電影檢查條例，若電影被評為「可能不利國家安全」便會被禁止公映。多部涉及社會題材的獨立電影、短片、動畫等被電檢處要求刪改內容，部分無法取得公映許可，或索性放棄在香港播放。
英國出產的《小熊維尼：血與蜜》是一部低成本的獨立電影，有30多個國家正在放映。31歲的裡斯‧弗雷克沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）自編自導，取材於經典兒童讀物《小熊維尼》並創作成真人恐怖版故事，講述小熊維尼和小豬被長大的人類好友羅賓疏遠，演變為森林殺戮。
中國國家主席習近平2013年訪美與時任總統奧巴馬會面的照片，被一些網民戲謔為小熊維尼與跳跳虎，兩岸三地民眾不時把維尼用作諷刺和表達異議的元素。自此，小熊維尼成為中國內地的網絡審查對象；數年前，迪士尼製作的真人電影《摯友維尼》（Christopher Robin）亦遭當局禁映，但相關題材的電影以往未曾被香港禁播。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。