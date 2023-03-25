每個南洋印尼華人家庭都有專屬的滷肉味道，就連長期殖民當地的荷蘭人也為之著迷

如果你問云云旅居海外的台灣人，最念念不忘的小吃是什麼，滷肉應該是第一名。

然而，滷肉不僅是台灣人的最愛，它同時是南洋華人最熟悉的味道之一。在印尼，滷肉稱作Babi kecap，或Babi masak kecap，意思是「豬肉煮醬油」，或「醬油豬肉」。Babi是指豬，Kecap是指醬油，而masak則是煮的意思。凡在華人家庭生長者，滷肉無人不知，無人不曉。

記得，兒時我經常到大姨家和表哥表姊玩，每到用餐時刻，阿姨就會為我準備餐點，餐桌最常出現的非滷肉莫屬，即使沒有油嫩的滷肉，至少白飯也會淋上濃稠的滷汁。

前陣子，我和人在印尼大阿姨通電話，聊起阿姨家的滷肉，高齡80歲的她笑呵呵的誇讚我記憶好，竟然還記得她燒的滷肉。大阿姨笑說：「印尼巴東人有仁當牛肉（Rendang），咱們華人有滷肉，一樣耐放，而且越放越香。」

Photo Credit：劉明芳 作者在印尼的大阿姨表示：「印尼巴東人有仁當牛肉，咱們華人有滷肉。」

大阿姨做的滷肉是向她婆婆學的。大阿姨說，她婆婆廚藝高超，能燒出一手好菜。大阿姨22歲嫁進婆家後，每天跟在婆婆身邊，協助料理全家三餐，久而久之，學會許多菜，滷肉便是其中之一。

大阿姨婆家來自福建漳州龍海石碼，記憶中她家的餐桌常有雞卷、滷肉飯、炕肉飯，這幾道菜是我大姨丈的最愛。大阿姨每周會用大砂鍋煮滷肉，全家一周可吃上兩三次滷肉飯。

在大阿姨巧手下，滷肉醬汁濃稠，液色琥珀，五香蒜氣氤氳，微甜回甘，習慣加上幾顆水煮鴨蛋，滷倒入味。相較於滷肉，我更愛大阿姨的滷鴨蛋，而大我三、四歲的表哥、表姊無肉不歡，滷肉吃得津津有味，白飯一碗接一碗吃。