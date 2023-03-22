TNL+ 2023/03/22,
經濟

5個QA瞭解瑞士信貸財務危機：為何債券變壁紙？瑞士銀行收購後危機就解除了嗎？

5個QA瞭解瑞士信貸財務危機：為何債券變壁紙？瑞士銀行收購後危機就解除了嗎？
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我們想讓你知道的是

瑞士信貸近10年來雖然對內部高層人員進行多次更動及改革，但仍然爆出一連串逃稅、涉間諜案件、投資失利、不當銷售、疑似詐欺等醜聞，聲譽一再重挫的同時也讓該銀行損失數十億美元，這會重演2008年雷曼兄弟的慘況嗎？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

有「大到不能倒」之稱的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）近期爆發財務危機。據英國《經濟學人》（The Economist）報導，這間擁有166年歷史的瑞士第二大銀行，在歷經瑞士政府及相關金融監管機構的居中斡旋下，最終由瑞士銀行集團（UBS）同意以30億瑞士法郎（約32.4億美元）的價格收購對手瑞士信貸銀行。

《法國24電視台》（France 24）指出，瑞士國家銀行（Swiss National Bank）將向瑞士銀行集團及瑞士信貸銀行，提供1000億瑞士法郎（約1080億美元）的流動性援助貸款。然而外界當前則擔憂瑞信銀行遭收購後，瑞士銀行恐會祭出大量裁員的手段來降低其營運成本。

Q1：為何瑞士信貸銀行面臨營運危機？

美國《有線電視新聞網》（CNN）揭露，瑞士信貸近10年來雖然對內部高層人員進行多次更動及改革，但仍然爆出一連串逃稅、涉間諜案件、投資失利、不當銷售、疑似詐欺等醜聞，聲譽一再重挫的同時也讓該銀行損失數十億美元。

《彭博社》（Bloomberg News）指出，瑞士信貸集團曾是全球金融體系的中堅力量之一，但榮景早已不復存在，其早在1990年代就埋下衰敗的禍根，當時瑞士信貸以舉債借入資金的「融資購併」（LBO）模式收購部分資本較大的企業，隨後又於1997年與2000年分別購入瑞士豐泰保險公司（Winterthur Insurance）以及美國帝傑投資銀行集團（Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc.）；但最後證明，這2次的收購操作皆為代價高昂的投資失誤。

2012年，瑞士信貸銀行另發生操縱倫敦銀行同業拆放利率（LIBOR）的醜聞，瑞士金融監管機構隨即介入調查；隔（2013）年該銀行又爆出不當銷售不動產抵押貸款證券（MBS）而遭美國地方檢察官調查；2014年時，瑞士信貸銀行承認幫助部分美國客戶逃稅，遭美國聯邦政府及金融監管機構重罰26億美元，該罰金分別交至美國司法部、美國國稅局、美國聯準會（Fed）以及紐約州政府。

再者，瑞信內部的員工管理也大有問題，該銀行資產管理部門的客戶顧問萊斯柯德隆（Patrice Lescaudron）於2005年至2015年間，涉嫌偽造客戶資料並挪用其帳戶資金，最終他於2018年因詐欺罪名成立須入監服刑5年，該事件最後以萊斯柯德隆在2020年輕生收場。

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