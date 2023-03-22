習近平與普亭會談結束，烏克蘭議題似乎未有突破，俄將建西伯利亞力量2號管線增加對中輸油氣
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中國國家主席習近平昨天與俄羅斯總統普亭舉行正式會談，烏克蘭戰事是外界密切觀察的議題。普亭在會中表示，俄國可滿足中國日增能源需求，習近平則說兩國應加強合作。不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得外交突破。
中俄簽署聯合聲明，稱彼此為優先合作夥伴
（中央社）中國國家主席習近平當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，當中除重申針對俄烏戰爭的立場外，並視彼此為優先合作夥伴。
根據《新華社》報導，這份聯合聲明的全稱為「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。
有關俄烏戰爭，聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。
雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，「拱火澆油」。雙方強調，「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。
俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。
這份聲明除了提及備受外界矚目的俄烏戰爭之外，並對中俄關係、中俄交流，以及共同關切的地區問題表達「關切」。
聲明形容，中俄視彼此為優先合作夥伴，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。同意加強涉外法治和立法經驗交流；同意協商舉行公安、內務部部長年度會晤，加強防範「顏色革命」；定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，深化軍事互信等。
這份聲明並表達中俄在經貿、文教、醫療、科技、糧食、農業等領域上願進一步加強合作。
聲明並稱，俄方支持中方實現中國式現代化。中方支持俄方實現2030年前國家發展目標。
在地區問題上，聲明表示，對美國、英國、澳洲建立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計畫對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切；對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水表示嚴重關切。
聲明又點名美方，對美國加快全球反導體系建設等表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢，破壞國際和地區安全與全球戰略穩定。
習近平並在與普亭會談後的記者會上表示，10年來與普亭建立密切關係，保持戰略溝通。
根據《新華社》，這次會談後，雙方簽署並發表「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」、「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」。
習普強調通過和談解決烏克蘭危機，會談似未有突破
（中央社）中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（21）日下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，強調通過和談解決烏克蘭危機，不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得外交突破。
《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，基輔當局已建議中國加入烏克蘭結束俄羅斯入侵戰爭的方案，但是仍在等待北京當局答覆。
他是在基輔與來訪日本首相岸田文雄的聯合簡報中做此表示。
北京上個月提出有12個要點的和平提議，但是基輔當局堅持俄羅斯必須從烏克蘭全面撤軍，和談才有可能，近幾個月來並一直在推動它所提出的和平計畫。
美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在習普會後表示，中國如想在烏克蘭戰爭扮演建設性角色，就應該敦促俄羅斯結束侵略行動。
柯比告訴記者：「我認為，無論如何你都無法理性地認為中國是公正無私的。」
柯比也表示，美國不希望看到烏克蘭停火，因為這將讓俄羅斯保有所侵占的烏克蘭領土，並讓俄軍有機會重整旗鼓。
普亭在會談後指控基輔當局不願意落實中國的和平提議。
他表示：「當基輔和西方準備接受中國提出的和平計畫，其中許多條款可以做為和平解決的基礎。」
習近平也表示，支持以外交手段解決烏克蘭衝突。
根據《新華社》報導，習近平在會後聯合記者會表示：「這是我時隔3年多再次來到莫斯科，也是我連任中國國家主席後首次出訪和對俄羅斯進行國是訪問。10年來，我同普亭總統建立了密切關係，保持戰略溝通，推動兩國戰略協作取得豐碩成果。」
「剛才，我同普亭總統舉行了坦誠友好、富有成果的會談，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，達成許多新的重要共識。我們簽署並發表『中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明』、『關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明』，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署。」
根據《新華社》所報導的「聯合聲明」內容：「關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。」
「俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎『關於政治解決烏克蘭危機的中國立場』文件中闡述的建設性主張。」
「雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。」
「雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。」
習近平與普亭會談結束，俄方稱可滿足中國能源需求
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。