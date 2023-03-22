習近平與普亭會談結束，烏克蘭議題似乎未有突破，俄將建西伯利亞力量2號管線增加對中輸油氣

中俄簽署聯合聲明，稱彼此為優先合作夥伴

（中央社）中國國家主席習近平當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，當中除重申針對俄烏戰爭的立場外，並視彼此為優先合作夥伴。

根據《新華社》報導，這份聯合聲明的全稱為「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

有關俄烏戰爭，聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，「拱火澆油」。雙方強調，「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。

這份聲明除了提及備受外界矚目的俄烏戰爭之外，並對中俄關係、中俄交流，以及共同關切的地區問題表達「關切」。

聲明形容，中俄視彼此為優先合作夥伴，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。同意加強涉外法治和立法經驗交流；同意協商舉行公安、內務部部長年度會晤，加強防範「顏色革命」；定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，深化軍事互信等。

這份聲明並表達中俄在經貿、文教、醫療、科技、糧食、農業等領域上願進一步加強合作。

聲明並稱，俄方支持中方實現中國式現代化。中方支持俄方實現2030年前國家發展目標。

在地區問題上，聲明表示，對美國、英國、澳洲建立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計畫對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切；對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水表示嚴重關切。

聲明又點名美方，對美國加快全球反導體系建設等表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢，破壞國際和地區安全與全球戰略穩定。

習近平並在與普亭會談後的記者會上表示，10年來與普亭建立密切關係，保持戰略溝通。

根據《新華社》，這次會談後，雙方簽署並發表「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」、「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」。

習普強調通過和談解決烏克蘭危機，會談似未有突破

（中央社）中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（21）日下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，強調通過和談解決烏克蘭危機，不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得外交突破。

《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，基輔當局已建議中國加入烏克蘭結束俄羅斯入侵戰爭的方案，但是仍在等待北京當局答覆。

他是在基輔與來訪日本首相岸田文雄的聯合簡報中做此表示。

北京上個月提出有12個要點的和平提議，但是基輔當局堅持俄羅斯必須從烏克蘭全面撤軍，和談才有可能，近幾個月來並一直在推動它所提出的和平計畫。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在習普會後表示，中國如想在烏克蘭戰爭扮演建設性角色，就應該敦促俄羅斯結束侵略行動。

柯比告訴記者：「我認為，無論如何你都無法理性地認為中國是公正無私的。」

柯比也表示，美國不希望看到烏克蘭停火，因為這將讓俄羅斯保有所侵占的烏克蘭領土，並讓俄軍有機會重整旗鼓。

普亭在會談後指控基輔當局不願意落實中國的和平提議。

他表示：「當基輔和西方準備接受中國提出的和平計畫，其中許多條款可以做為和平解決的基礎。」

習近平也表示，支持以外交手段解決烏克蘭衝突。

根據《新華社》報導，習近平在會後聯合記者會表示：「這是我時隔3年多再次來到莫斯科，也是我連任中國國家主席後首次出訪和對俄羅斯進行國是訪問。10年來，我同普亭總統建立了密切關係，保持戰略溝通，推動兩國戰略協作取得豐碩成果。」

「剛才，我同普亭總統舉行了坦誠友好、富有成果的會談，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，達成許多新的重要共識。我們簽署並發表『中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明』、『關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明』，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署。」

根據《新華社》所報導的「聯合聲明」內容：「關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。」

「俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎『關於政治解決烏克蘭危機的中國立場』文件中闡述的建設性主張。」

「雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。」

「雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。」

Photo Credit: GettyImages 習近平（左）與普亭於俄羅斯進行會談

習近平與普亭會談結束，俄方稱可滿足中國能源需求