岸田文雄突訪基輔赴布查致哀，與澤倫斯基會談追加5億美元支援，中國暗批無助局勢降溫

習近平訪俄數小時後，岸田閃訪烏克蘭展堅定支持

（中央社）就在中國國家主席習近平抵達莫斯科、展開為期3天俄羅斯訪問行程幾小時後，日本首相岸田文雄也於昨（21）日上午閃電秘訪烏克蘭。

《美聯社》報導，岸田在基輔和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

日本外務省在聲明稿中表示，岸田此行將「展現對烏克蘭人民勇氣和毅力的敬佩之意，烏克蘭人民在總統澤倫斯基的帶領下，挺身捍衛家園。同時也展現身為日本領袖和七大工業國集團（G7）輪值主席國和烏克蘭同在一起，以及堅定的支持」。

外務省在聲明中還說，岸田在會談中將展現他「絕對無法容許俄羅斯利用侵略和武力片面改變現狀，並重申矢志捍衛以規則為基礎的國際秩序」。

而俄羅斯總統普亭則熱情歡迎習近平訪問克里姆林宮，中俄雙方皆稱此行有助深化彼此「沒有界限」的友誼。

公共日本電視台（NTV）的畫面顯示，岸田從波蘭搭乘火車前往基輔。岸田在新德里和印度總理莫迪（Narendra Modi）會面數小時後，閃電出訪烏克蘭；而在上週，岸田才和韓國總統尹錫悅舉行突破性峰會。

岸田在新德里呼籲開發中國家和以新興國家為主的南方世界（Global South）提高聲量，捍衛以規則為基礎的國際秩序，並協助阻止俄羅斯的戰爭。

日本5月將主辦G7峰會，G7領袖中除岸田外，其餘都已訪問過基輔，岸田因此面臨國內的壓力，要求他出訪烏克蘭。

受限於日本和平憲法規定，岸田訪問基輔的安排必須祕密進行。岸田是二戰後日本首位進入戰區的首相。

日本電視台拍攝到岸田在接近烏克蘭邊界的普瑟米斯（Przemysl）車站，在數名官員陪同下登上一列火車。

日本已金援烏克蘭超過70億美元（約新台幣2135億元），並收容2000多名流離失所的烏克蘭人，協助安置並提供就業和教育。這對素來以嚴格移民政策聞名的日本實屬罕見。

日相岸田文雄訪烏行程保密到家，搭包機轉火車僅少數人隨行

（中央社）日本首相岸田文雄是最後一位親訪烏克蘭的G7領袖；日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車赴烏，行程保密到家。

日本政府昨天宣布，結束印度出訪行程的岸田已轉往烏克蘭首都基輔訪問，並將與烏國總統澤倫斯基會談。

岸田3月22日還將訪問波蘭並舉行峰會，包括因應烏克蘭情勢在內，將確認兩國在雙邊關係及國際社會上強化合作。岸田預計3月23日上午返國。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、日本電視台（Nippon TV）報導，岸田昨天並非搭乘日本政府專機從出訪地印度前往波蘭，而是改搭民間小型商務噴射機，跟日本旅美球星大谷翔平3月1日返日時搭乘同型飛機，僅可搭載10多人。

這次陪同岸田前往烏克蘭的隨行人員包括日本國家安全保障局長秋葉剛男、外務省外務審議官山田重夫及首相秘書官等人。

由於七大工業國集團（G7）成員國領袖中只剩岸田未親赴烏國訪問，岸田強烈希望能在今（2023）年5月主辦廣島G7峰會前跟澤倫斯基舉行面對面會談。

在岸田此次搭乘政府專機出訪印度的3個多小時前，也就是3月19日晚間8時左右，這架包機提前從東京羽田機場起飛前往印度。

岸田完成出訪印度連串行程後，悄悄登上已在機場待命的包機，於日本時間昨天凌晨從印度起飛，並在上午7時40分左右降落在烏克蘭鄰國波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）。日媒拍攝到岸田一行人抵達普瑟米斯（Przemysl）車站，岸田隨即在維安人員陪同下登上火車。

儘管日本政府日前持續在檯面下針對岸田訪烏進行討論，但維安跟情報管控成為兩大難題。

在情報管控部分，岸田最終選擇從印度搭乘包機、而非政府專機，且留下多數隨行人員及媒體前往波蘭的方式。

至於日本政府如何安排岸田此行維安工作，現階段則尚不清楚。

岸田此行的時間點，可能也是考量國會備詢、4月統一地方選舉（類似台灣的九合一地方大選）及眾參議員補選等帶來的影響後，最後決定在昨天前往。

雖然上週已傳出岸田可能在訪印後轉往烏克蘭，但從政府相關人士直到行程曝光前都強烈否定等跡象來看，岸田此行可說相當保密。《共同社》報導，日本首相秘密訪問外國可說極為罕見。

日相抵基輔走訪布查致哀，烏克蘭讚歷史性訪問

（中央社）烏克蘭外交部昨天歡迎日本首相岸田文雄到訪基輔，讚許他的「歷史性」訪問是傳達對烏克蘭支持的重要展現；岸田也造訪基輔州布查鎮，俄軍被控在占領當地3週期間屠殺平民。

烏克蘭外交部第一副部長澤帕爾（Emine Dzheppar）在推特寫道，日相「這場歷史性訪問象徵（烏克蘭與日本的）團結和密切合作。我們感激日本的強力支持，及其對於我國未來勝利的貢獻」。

日媒報導，岸田於當地時間上午9時過後搭乘火車從波蘭東南部的普瑟米斯（Przemysl）出發，花了近10小時抵達基輔。

《法新社》記者在基輔郊外的布查鎮（Bucha）報導，岸田抵達這座城鎮進行正式訪問。日媒報導，岸田在布查鎮的教堂獻花，向被俄軍殺害的罹難者致哀。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，經歷一個月的戰鬥後，俄國從烏克蘭北部撤軍，宣布將集中力量征服烏東頓巴斯地區（Donbas）。同年4月初，烏克蘭當局在布查鎮發現數十具平民屍體橫躺街頭，屍橫遍野的畫面引發國際憤慨。